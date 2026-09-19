Mở rộng thị trường tiêu thụ bằng sản xuất 'sạch'

Quy trình sản xuất, chế biến chè Thái Nguyên luôn đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Đẩy mạnh sản xuất “sạch”

So với thập niên 90 của thế kỷ trước, cơ cấu giống chè tại Thái Nguyên hiện có sự thay đổi rõ rệt. Giống chè Trung Du chiếm 17% diện tích; các giống chè mới như LDP1, TRI777, Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên… chiếm 80,7%; giống chè Shan Tuyết chiếm 2,3%.

Ông Nguyễn Tá, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, cho biết: Việc chuyển đổi giống chè đã mang lại hiệu quả tích cực. Các giống chè mới có năng suất khá vượt trội, chất lượng đảm bảo, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Trên hành trình nâng cao giá trị cây chè - cây trồng mũi nhọn của tỉnh, Thái Nguyên đã triển khai đến các địa phương việc xác định những vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất an toàn, hữu cơ để tuyên truyền, khuyến cáo, hướng dẫn người dân áp dụng các tiêu chuẩn GAP, hữu cơ vào sản xuất.

Đến nay, toàn tỉnh có 6.483ha chè được cấp chứng nhận VietGAP và hơn 186ha được cấp chứng nhận hữu cơ. Trong đó, diện tích chè được cấp chứng nhận VietGAP còn hiệu lực là 1.429ha; diện tích chè được cấp chứng nhận hữu cơ còn hiệu lực gần 60ha.

Hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá và dự kiến hết năm nay có thêm 550 ha chè được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, 30 ha được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ.

Hiện nay, Thái Nguyên có 6.483ha chè được cấp chứng nhận VietGAP và hơn 186ha chè được cấp chứng nhận hữu cơ.

Cùng với sản xuất an toàn, Thái Nguyên đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng (MSVT) chè nhằm truy xuất nguồn gốc, nâng cao giá trị thương hiệu cho sản phẩm đặc sản địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 147 mã số vùng trồng chè với tổng diện tích gần 1.360 ha.

Trong đó, 25 MSVT đủ điều kiện xuất khẩu, với diện tích hơn 193 ha; 122 MSVT phục vụ nội tiêu, diện tích trên 1.166ha. Các mã số vùng trồng được gắn định vị trên hệ thống toàn cầu GPS, phục vụ theo dõi, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tạo tiền đề để mở rộng thị trường xuất khẩu chè.

Đa dạng hóa thị trường tiêu thụ

Sản lượng chè qua chế biến trên địa bàn tỉnh đạt trên 55,6 nghìn tấn/năm. Trong đó, chủ yếu là chè xanh và chè xanh chất lượng, chiếm trên 80% tổng sản lượng; còn lại là chè đen và các sản phẩm trà khác như hồng trà, matcha, kombucha, trà lắc...

Nhằm xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, các cơ sở sản xuất chè trên địa bàn tỉnh tăng cường đầu tư, ứng dụng cơ giới hóa vào các khâu chế biến. Đặc biệt, các cơ sở chủ động thay thế thiết bị chế biến thủ công cũ, lạc hậu, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bằng thiết bị mới, bán công nghiệp như tôn quay inox, máy sao bằng gas, máy sao chè bằng điện tự động…

Bên cạnh thị trường nội tiêu, nhiều sản phẩm chè của Thái Nguyên đang hướng đến xuất khẩu.

Cùng với đó, các cơ sở chú trọng khâu đóng gói, bảo quản bằng máy hút chân không, máy đóng gói tự động, máy ủ hương, bảo quản lạnh; đồng thời cải tiến mẫu mã, bao bì, dán tem nhãn truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Ông Trần Văn Thắng, cơ sở sản xuất Trà Thắng Hường, xã Tân Cương, chia sẻ: Người làm chè Thái Nguyên ngày càng quan tâm đến sản xuất “sạch”, từ thu hái, chế biến đến đóng gói, bảo quản. Nhờ đó, giá trị và thương hiệu sản phẩm trà Thái Nguyên từng bước được nâng lên, giúp sản phẩm tiêu thụ thuận lợi hơn.

Tại Thái Nguyên, thị trường trong nước vẫn là thị trường tiềm năng. Sản phẩm trà Thái Nguyên có lợi thế cả về giá bán và thị phần tiêu thụ nên ít chịu ảnh hưởng, tác động từ thị trường chè thế giới.

Tuy nhiên, với mục tiêu xây dựng chè trở thành cây “tỷ đô”, một số doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh đã tăng cường tiếp cận, mở rộng thị trường xuất khẩu. Tiêu biểu như Công ty CP Chè Tân Cương Hoàng Bình, Công ty CP Chè Hà Thái, Công ty TNHH MTV Trà Hùng Thái HTX, Chè Khe Cốc, HTX chè Hảo Đạt… đã xuất khẩu dưới hình thức ủy thác sang Mỹ, Pháp, Cộng hòa Séc…

Dù số lượng chưa lớn và chưa thường xuyên, những đơn hàng này đang mở thêm “cánh cửa” để sản phẩm trà Thái Nguyên vươn xa, từng bước tiếp cận thị trường quốc tế.