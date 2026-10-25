Mở rộng thị trường, tăng vị thế sản phẩm công nghiệp địa phương

Đổi mới sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm

Dán tem sản phẩm Tỏi đen Linh An (Ninh Bình).

Sản phẩm tỏi đen của Cơ sở sản xuất tỏi đen Linh An, xã Nam Xang, được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023. Phát huy kết quả đạt được, cơ sở không ngừng cải tiến kỹ thuật, hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trong khâu lựa chọn nguyên liệu, cơ sở ưu tiên sử dụng các giống tỏi đặc sản trong nước, đồng thời hiệu chỉnh, hoàn thiện quy trình lên men theo hướng nhiều giai đoạn, giúp kiểm soát tốt hơn các chỉ tiêu chất lượng. Từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ, cơ sở từng bước tăng quy mô lên 200 - 400 kg/mẻ. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ sấy đối lưu kết hợp sấy tĩnh ở nhiệt độ thấp trong 45 ngày giúp duy trì chất lượng sản phẩm và các hợp chất sinh học có lợi. Nhờ đó, tỏi đen thành phẩm có chất lượng ổn định, có thể bảo quản trong hũ kín đến 12 tháng.

Chị Nguyễn Thị Huyên, Chủ cơ sở Tỏi đen Linh An cho biết, để giữ vững chất lượng và danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, cơ sở luôn chú trọng cải tiến kỹ thuật, hoàn thiện quy trình sản xuất và nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm với mong muốn đưa sản phẩm đến với nhiều đối tượng khách hàng hơn. Từ sản phẩm tỏi đen nguyên liệu, cơ sở đã phát triển thêm các dòng sản phẩm chế biến sâu như bột tỏi đen, rượu tỏi đen, tỏi đen ngâm mật ong, cao tỏi đen...

Giới thiệu sản phẩm tỏi đen Linh An.

Với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, cơ sở tích cực tham gia các hội thảo, sự kiện công nghệ để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Nhờ đó, sản phẩm tỏi đen Linh An dần khẳng định vị thế trên thị trường. Hiện nay, sản lượng của cơ sở đạt khoảng 2,5 tấn tỏi tươi/năm, doanh thu đạt khoảng 1 tỷ đồng.

Nhờ chú trọng đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát huy giá trị nghề gốm truyền thống, Cơ sở sản xuất gốm Liên Kiểm, làng nghề Quyết Thành, phường Kim Bảng có 2 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023, đó là bộ sản phẩm chum sành và bộ bình cắm hoa.

Anh Lại Tuấn Sơn, Quản lý xưởng gốm Liên Kiểm cho biết, sau khi sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, cơ sở có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh. Cơ sở được phép sử dụng logo của Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên sản phẩm; được cung cấp thông tin, tư vấn, hướng dẫn tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời có cơ hội tham gia các hội chợ, triển lãm để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp, ngành, cơ sở chủ động đầu tư, nâng cấp hệ thống lò đốt, máy nâng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm. Thời gian tới, xưởng tiếp tục cải tiến kỹ thuật, hoàn thiện mẫu mã, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường, qua đó phát huy giá trị nghề gốm truyền thống và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm gốm Quyết Thành.

Tạo đà phát triển từ chương trình bình chọn

Cơ sở sản xuất gốm Liên Kiểm, làng nghề Quyết Thành, phường Kim Bảng có 2 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Theo Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, trước khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, các tỉnh Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình đã quan tâm triển khai công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng và tiềm năng phát triển. Giai đoạn 2023–2025, tại 3 tỉnh đã có 97 sản phẩm được công nhận là công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Các sản phẩm được bình chọn khá đa dạng, phản ánh tương đối đầy đủ các nhóm ngành nghề và lợi thế sản xuất của ba địa phương. Các nhóm sản phẩm gồm nông sản chế biến, thực phẩm và đồ uống; thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, đúc đồng, gốm sứ; sản phẩm từ cói, mây, tre, lục bình và nguyên liệu tự nhiên; dược liệu, thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ nguồn nguyên liệu bản địa; các sản phẩm cơ khí, thiết bị phục vụ sản xuất, dệt may, thêu ren và hàng thủ công truyền thống.

Nhằm hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh, các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến; tổ chức hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu; xây dựng phòng trưng bày, ấn phẩm xúc tiến thương mại; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, tỉnh tích cực hỗ trợ các cơ sở tham gia hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối cung - cầu, tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy liên kết tiêu thụ và từng bước mở rộng thị trường cho sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Sản phẩm của Cơ sở sản xuất gốm Liên Kiểm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Theo ông Hoàng Chí Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình trước khi sáp nhập đã hình thành nguồn sản phẩm phong phú, đa dạng, với 97 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập kế thừa thành quả, tiếp tục rà soát và xây dựng định hướng hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn mới.

Hiện nay, Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 của UBND tỉnh; với mục đích phát hiện, tôn vinh những sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, tiềm năng ứng dụng khoa học và công nghệ, đồng thời mang đậm bản sắc văn hóa, phát huy lợi thế đặc trưng của từng địa phương. Trên cơ sở đó, tỉnh thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển bền vững, đồng thời lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu tham gia bình chọn cấp khu vực và quốc gia.