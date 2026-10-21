Mở rộng thị trường quốc tế cho doanh nghiệp Việt qua nền tảng số

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại chương trình. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương cho biết, thương mại điện tử xuyên biên giới không còn là kênh bổ trợ, mà là phương thức xuất khẩu quan trọng của doanh nghiệp, song hành cùng kênh xuất khẩu truyền thống.

Việc phát triển đồng thời hai kênh giúp doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường, chủ động hơn trước biến động và từng bước xây dựng thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế. Cùng với đó, hành vi tiêu dùng trên môi trường số, đặc biệt là của thế hệ trẻ, đang thay đổi mạnh mẽ. Người tiêu dùng không chỉ chủ động tìm kiếm sản phẩm mà ngày càng có xu hướng khám phá và lựa chọn sản phẩm thông qua các nội dung số. Đây là cơ hội lớn đối với hàng hóa Việt Nam vì nước ta có nhiều sản phẩm chất lượng, mang đậm bản sắc như: nông sản, thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản vùng miền, rất phù hợp để lan tỏa qua các nền tảng số.

Theo bà Lê Hoàng Oanh, Việt Nam có nhiều lợi thế về phát triển thương mại điện tử; trong đó, tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. Xu hướng bán hàng xuyên biên giới cũng trở thành động lực tăng trưởng mới cho xuất khẩu Việt Nam. Tuy nhiên, doanh nghiệp; đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp nhiều khó khăn như: thiếu thông tin về nhu cầu, tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu, thiếu khả năng tổ chức logistics và thanh toán xuyên biên giới, thiếu năng lực xây dựng thương hiệu...

Quanh cảnh hội thảo. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Về chính sách, để phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; trong đó, xác định thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến là một định hướng trọng tâm. Cùng với hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện với Luật Thương mại điện tử và Luật Hải quan sửa đổi, Bộ Công Thương đang khẩn trương xây dựng Đề án thúc đẩy xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới với mục tiêu phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới trở thành một phương thức xuất khẩu trọng yếu, góp phần mở rộng thị trường và nâng cao năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tất cả hướng tới phương châm xuyên suốt, đó là Nhà nước kiến tạo, nền tảng đồng hành, doanh nghiệp vươn ra toàn cầu.

Theo bà Lê Hoàng Oanh, doanh nhân trẻ có lợi thế lớn khi tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới, nhất là sự am hiểu công nghệ, nhanh nhạy với thị trường và dám đổi mới, sáng tạo. Thực tế thời gian qua, đã có nhiều doanh nghiệp trẻ đưa được nông sản, thực phẩm, hàng thủ công của Việt Nam đến tay người tiêu dùng nước ngoài qua các nền tảng số, với chi phí và thời gian thấp hơn nhiều so với cách làm truyền thống. Cục Thương mại điện tử cam kết tiếp tục lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ trong hành trình đưa hàng Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Theo bà Vũ Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng, cùng với thế mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo, thành phố có nhiều sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm đặc trưng có tiềm năng xuất khẩu. Đây là nền tảng thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân trẻ, khai thác các kênh phân phối số, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường quốc tế. Hải Phòng đã ban hành Chương trình địa phương vươn ra thị trường quốc tế và Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026–2030, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực hội nhập, ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa thị trường và phát triển xuất khẩu trực tuyến.

Đại diện Amazon (phải) kết nối với đại diện doanh nghiệp trẻ của Hải Phòng để trao đổi các chương trình hợp tác. Ảnh: Minh Thu- TTXVN

Đặc biệt, ngày 2/10/2026, Sở Công Thương đã ký Biên bản ghi nhớ với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và Biên bản ghi nhớ hợp tác với các sàn thương mại điện tử, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026–2030. Các nội dung hợp tác hướng tới tăng cường phối hợp, chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử, thúc đẩy xuất khẩu và mở rộng thị trường quốc tế.

Sở Công Thương Hải Phòng kỳ vọng các hoạt động như vậy sẽ giúp doanh nghiệp xác định rõ hơn sản phẩm có tiềm năng, những điều kiện cần chuẩn bị và cách thức triển khai phù hợp để vươn ra thị trường quốc tế thông qua thương mại điện tử.

Tại chương trình, đại diện Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Ngoại thương, các doanh nghiệp đã có nhiều chia sẻ thiết thực như: chính sách và giải pháp thúc đẩy thương mại số xuyên biên giới giai đoạn 2026–2030; những kỹ năng cơ bản để doanh nhân trẻ vươn ra thị trường quốc tế qua thương mại điện tử, cùng một số nội dung khác như tiếp cận thị trường, khởi sự kinh doanh trên Amazon, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và logistics phục vụ xuất khẩu trực tuyến.