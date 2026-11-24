Đa dạng hoá đối tác, khai thác hiệu quả lợi thế từ FTA

Thông tin từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2026 đạt hơn 1.000 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu đạt khoảng 499 tỷ USD, tăng 27,4%. Riêng tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 122,2 tỷ USD, tăng 47,6%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2026 đạt hơn 1.000 tỷ USD. Ảnh minh họa

Như vậy, chỉ sau 10 tháng, quy mô thương mại đã vượt 70 tỷ USD so với thành tích cả năm 2025 (930 tỷ USD). Đây là bước tiến chưa từng có trong lịch sử ngoại thương Việt Nam. Đáng chú ý, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 87,4% kim ngạch xuất khẩu, cho thấy cơ cấu hàng hóa tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. Xuất khẩu tăng tại nhiều thị trường lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Hàn Quốc và ASEAN phản ánh khả năng thích ứng và duy trì đơn hàng của doanh nghiệp trước những biến động thương mại quốc tế.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gay gắt, chủ nghĩa bảo hộ và các hàng rào kỹ thuật gia tăng, kết quả trên càng đáng ghi nhận. Xuất khẩu tiếp tục là động lực quan trọng của tăng trưởng, tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất công nghiệp và mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân nhận định, trong quá trình hội nhập, Việt Nam đang có cơ hội khai thác tốt tiềm năng, lợi thế từ 18 FTA đã ký kết. Cùng với đó, uy tín, thương hiệu của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định, sản phẩm Việt Nam có thêm động lực để xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Theo số liệu của Bộ Công Thương công bố, xuất khẩu sang các thị trường có FTA tiếp tục tăng mạnh: Nhật Bản tăng 18,6%, Hàn Quốc tăng 19,1%, Canada tăng 14,4%, Mexico tăng 42,5%. Đến nay, Việt Nam có quan hệ thương mại với 237 nước và vùng lãnh thổ, trong đó 36 thị trường xuất khẩu và 31 thị trường nhập khẩu đạt trên 1 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong 8 tháng năm 2026, cán cân thương mại thiên về nhập siêu liên tục. Tuy nhiên, qua các phiên họp của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng với ngành Công Thương, các bộ, ngành đã nỗ lực rà soát, kiểm tra, xúc tiến thương mại.

Kết quả là 2 tháng qua (tháng 9, tháng 10) liên tục xuất siêu, đưa mức nhập siêu giảm rất sâu, từ trên 20 tỷ USD xuống còn 14 tỷ USD. Đây là nỗ lực rất lớn củaChính phủ, các bộ ngành, Hiệp hội và doanh nghiệp, song việc cần làm lúc này là tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện cán cân thương mại.

Chuyển từ tăng trưởng chiều rộng sang chiều sâu

Kỷ lục 1.000 tỷ USD đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, nhưng theo giới chuyên gia, con số này cũng đặt ra yêu cầu chuyển đổi tư duy từ tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu.

Nhà máy lắp ráp ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam số 2 tại Khu công nghiệp Gián Khẩu, tỉnh NInh Bình. Ảnh: TC Group

Trọng tâm chính sách cần hướng vào ba vấn đề: Mở rộng thị trường, giảm rủi ro phụ thuộc; Thúc đẩy xuất khẩu gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng tỷ lệ nội địa hóa; Khai thác Hiệp định thương mại tự do (FTA) gắn với nâng cao công nghệ, năng suất và thương hiệu hàng Việt Nam.

PGS.TS Ngô Trí Long khuyến nghị, Bộ Công Thương cần tiếp tục giữ vai trò kiến tạo, điều phối và dẫn dắt, gắn chính sách thương mại với chính sách phát triển công nghiệp, xây dựng hệ sinh thái nhà cung ứng trong nước đủ sức tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu. Đặc biệt, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào xuất khẩu, thay vì chỉ tập trung lợi ích tại những doanh nghiệp lớn hoặc khu vực vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Nhiều chuyên gia đồng quan điểm, bài toán của xuất nhập khẩu không chỉ nằm ở thị trường đầu ra mà còn ở năng lực sản xuất phía sau mỗi đơn hàng. Khi doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, giá trị tạo ra tại Việt Nam sẽ được cải thiện, đồng thời giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế. Với xuất khẩu, tăng kim ngạch cần đi cùng nâng chất lượng sản phẩm, năng lực cung ứng và tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước.

Hai tháng cuối năm, trọng tâm của xuất nhập khẩu không chỉ là giữ tốc độ tăng trưởng, mà còn là mở rộng thị trường, khai thác tốt các FTA và chủ động ứng phó với phòng vệ thương mại. Ở chiều nhập khẩu, cần ưu tiên các dòng hàng phục vụ sản xuất, máy móc, thiết bị và nguyên liệu đầu vào. Đây là nền tảng để xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026, đồng thời tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp Việt Nam nâng vị trí trong chuỗi cung ứng và cải thiện sức cạnh tranh về dài hạn.

Chính phủ đặt yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức chống chịu và khả năng thích ứng của nền kinh tế trước những biến động quốc tế. Với lĩnh vực xuất nhập khẩu, yêu cầu này gắn với mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác, tận dụng hiệu quả các FTA và nâng cao năng lực sản xuất trong nước.