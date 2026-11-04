Mở rộng thị trường khách du lịch quốc tế

Ngành du lịch tỉnh phấn đấu đến năm 2030 đón 33 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 40 - 45%. Cùng với mở rộng, đa dạng hóa thị trường, ngành tập trung nâng cao chất lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Khách du lịch Kazakhstan đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Giữ khách quen, tìm khách mới

Theo bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh, quan điểm xuyên suốt là tiếp tục phục hồi, duy trì và mở rộng các thị trường trọng điểm, truyền thống như Nga, các nước CIS, Trung Quốc, Hàn Quốc. Đồng thời, đa dạng hóa nguồn khách, giảm phụ thuộc vào một số thị trường, ưu tiên nhóm khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. Việc phát triển thị trường phải gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mở rộng kết nối hàng không, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xây dựng thương hiệu điểm đến. Giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh tập trung khai thác nhóm thị trường ưu tiên gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Malaysia và Hoa Kỳ; giai đoạn 2028 - 2030 mở rộng sang các thị trường giàu tiềm năng như các nước ASEAN, Tây Âu, Úc, Ấn Độ và Trung Đông.

Với thị trường Trung Quốc, tỉnh tăng tỷ trọng khách tự túc, khách gia đình, khách trẻ và khách chi tiêu cao bên cạnh khách đoàn. Thị trường Hàn Quốc tiếp tục được duy trì là thị trường ổn định, bền vững, trọng tâm là kéo dài thời gian lưu trú, tăng tỷ lệ khách quay lại. Với Nga, Kazakhstan và các nước CIS khác, tỉnh hướng tới phân khúc nghỉ dưỡng dài ngày, củng cố vị thế điểm đến nghỉ dưỡng biển mùa đông hàng đầu. Với Nhật Bản và Malaysia, tỉnh gia tăng tỷ trọng phân khúc cao cấp. Thị trường Hoa Kỳ được tiếp cận qua các đường bay trung chuyển, ưu tiên khách nghỉ dưỡng cao cấp, khách MICE, khách tàu biển và cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Với các thị trường mới, ngành du lịch tỉnh hướng tới khách có khả năng chi trả cao, lưu trú dài và có khả năng quay lại.

Mở thêm đường bay

Để mở rộng thị trường khách quốc tế, một trong những nhiệm vụ, giải pháp có tính quyết định là duy trì và phát triển mạng lưới đường bay. Mục tiêu đến năm 2030 so với năm 2025, có thêm ít nhất 3 quốc gia, vùng lãnh thổ có đường bay thường lệ trực tiếp đến Sân bay quốc tế Cam Ranh; tổng số ghế cung ứng quốc tế tăng tối thiểu 20%; trên 80% đường bay mới được duy trì sau năm khai thác đầu tiên; triển khai quảng bá điểm đến cùng tối thiểu 5 hãng hàng không quốc tế.

Theo bà Thái Thị Lệ Hằng, giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh củng cố các đường bay hiện có tới Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Thái Lan, Singapore; đồng thời mở rộng kết nối tới Tokyo, Osaka (Nhật Bản), Kuala Lumpur (Malaysia), Almaty (Kazakhstan), Tashkent (Uzbekistan). Giai đoạn 2028 - 2030, tỉnh nghiên cứu mở thêm các điểm đến mới tại Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Malaysia, tiếp cận thị trường Indonesia, Philippines; đáng chú ý là thúc đẩy mở đường bay thẳng thường lệ 2 - 3 chuyến/tuần nối Sydney, Melbourne (Úc) với Cam Ranh.

Các chuyến bay thường lệ và thuê chuyến tiếp tục được khuyến khích, đặc biệt với các thị trường có nhu cầu nghỉ dưỡng theo mùa như Nga, Kazakhstan và các nước CIS khác. Với các thị trường xa, tỉnh nghiên cứu kết nối thông qua các trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế. Tỉnh cũng hợp tác với hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, nhà khai thác sân bay xây dựng chương trình kích cầu, gói sản phẩm hàng không - du lịch gắn với từng đường bay. Bên cạnh khách bay thẳng, ngành du lịch tỉnh còn chú trọng đến khách nối chuyến từ các cửa ngõ khác trong nước, khách du lịch tàu biển và khách đến bằng đường bộ từ các địa phương lân cận.

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch

Điểm nhấn của kế hoạch là khuyến khích doanh nghiệp xây dựng sản phẩm chuyên biệt cho từng thị trường. Với khách Trung Quốc, trọng tâm là nghỉ dưỡng biển, mua sắm, kinh tế ban đêm và du lịch gia đình. Khách Hàn Quốc được hướng tới golf, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng cao cấp, MICE, cùng các trải nghiệm ẩm thực cao cấp và nghỉ dưỡng gia đình đa thế hệ. Khách Nga, Kazakhstan và các nước CIS có sản phẩm nghỉ dưỡng dài ngày, nghỉ dưỡng tránh đông và chăm sóc sức khỏe. Khách Nhật Bản được giới thiệu nghỉ dưỡng chất lượng cao, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Với khách Malaysia và các nước Trung Đông, ngành du lịch tỉnh hướng đến hình thành hệ sinh thái dịch vụ đạt chuẩn Halal gồm: Nhà hàng, khách sạn, phòng cầu nguyện, kết hợp nghỉ dưỡng gia đình, nghỉ dưỡng cao cấp. Đối với thị trường khách Hoa Kỳ, sản phẩm chủ đạo là nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch tàu biển, trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên; với thị trường ASEAN là nghỉ dưỡng ngắn ngày, du lịch cuối tuần, du lịch MICE, ẩm thực, vui chơi giải trí; với thị trường Ấn Độ là du lịch MICE, du lịch cưới và nghỉ dưỡng cao cấp.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh các tour, tuyến gắn với làng nghề yến sào, trầm hương, văn hóa Chăm, Raglai và ẩm thực địa phương. Sở Công Thương được giao nghiên cứu hình thành trung tâm thương mại, phố đi bộ, chợ đêm du lịch tại phường Nha Trang và phường Phan Rang. Tỉnh phấn đấu tỷ lệ khách quốc tế hài lòng đạt từ 80% trở lên vào năm 2027 và từ 90% trở lên vào năm 2030.

Xúc tiến, quảng bá du lịch được đổi mới theo hướng chuyên biệt cho từng thị trường, ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nền tảng số và mạng xã hội phổ biến tại từng quốc gia. Hằng năm, tỉnh tổ chức roadshow, đón đoàn famtrip, presstrip, tham gia hội chợ du lịch quốc tế tại các thị trường trọng điểm; sản xuất video, cẩm nang, bản đồ du lịch đa ngôn ngữ. Thương hiệu du lịch Khánh Hòa được định vị gắn với hình ảnh “Điểm đến an toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn - bền vững”.

Kế hoạch phát triển thị trường khách du lịch quốc tế giai đoạn 2026 - 2030 được kỳ vọng tạo bước chuyển cho du lịch tỉnh nhà, từ tăng trưởng về số lượng sang nâng cao chất lượng. Qua đó, góp phần xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế và thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch, từng bước khẳng định vị thế điểm đến tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á.

Trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón hơn 22,5 triệu lượt khách, tăng gần 51% so với cùng kỳ. Trong đó, có hơn 7,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 67%. Trên đà tăng trưởng đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển thị trường khách du lịch quốc tế giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu đến năm 2030, tổng thu từ khách du lịch đạt 9 tỷ USD; ngành dịch vụ, du lịch đóng góp 20% GRDP của tỉnh; thời gian lưu trú bình quân đạt 4 đến 5 ngày/khách, mức chi tiêu bình quân tăng 1,5 đến 2 lần so với năm 2025.