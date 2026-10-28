Mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP từ Hội chợ quốc tế Lai Châu 2026

Với quy mô 228 gian hàng, Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 4/11/2026 không chỉ là dịp quảng bá các sản phẩm đặc hữu, sản phẩm OCOP và nông sản thế mạnh của địa phương mà còn mở ra cơ hội kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế. Đặc biệt, sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức đến từ Trung Quốc và Lào được kỳ vọng tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác thương mại, từng bước đưa sản phẩm Lai Châu vươn xa.

Phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Vương Thế Mẫn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu về những nội dung trọng tâm của sự kiện và định hướng nâng cao hiệu quả giao thương trong thời gian tới.

Ông Vương Thế Mẫn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

- Thưa ông, Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu 2026 mở ra những cơ hội nào để các sản phẩm đặc hữu, sản phẩm OCOP và hàng hóa có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế?

Ông Vương Thế Mẫn: Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Lai Châu 2026 nhằm quảng bá các tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư kinh doanh và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu; đặc biệt giới thiệu các sản phẩm đặc hữu, sản phẩm OCOP là chủ lực có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh Lai Châu đến các thị trường trong nước, nước ngoài.

Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu gắn với xúc tiến đầu tư, thúc đẩy giao lưu hợp tác kinh tế thương mại giữa tỉnh Lai Châu với các tỉnh, thành phố trong nước và các địa phương của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển liên kết sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu.

Hội chợ có quy mô 228 gian hàng trưng bày sản phẩm hàng hóa của tỉnh Lai Châu, các tỉnh, thành phố trong cả nước và của nước ngoài như: Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh U Đôm Xay (Lào). Thông qua Hội chợ là cơ hội quan trọng để tỉnh quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh và con người Lai Châu; đồng thời tạo điều kiện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh quảng bá sản phẩm đặc hữu, sản phẩm OCOP và sản phẩm nông sản của tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị, khả năng nhận diện thương hiệu và từng bước khẳng định thương hiệu; thúc đẩy các cơ sở sản xuất đổi mới mẫu mã, cải thiện chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển sản xuất theo nhu cầu thị trường; mở ra cơ hội thu hút đầu tư, thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Các sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu lên sóng livestream được người tiêu dùng trong và ngoài nước tin dùng.

- Được giao chủ trì mời doanh nghiệp, tổ chức và Hiệp hội thương mại của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cùng các tỉnh của Lào tham gia hội chợ, Sở Công Thương đã triển khai công tác kết nối như thế nào, thưa ông?

Ông Vương Thế Mẫn: Thực hiện Kế hoạch số 6619/KH-UBND ngày 03/8/2026 của UBND tỉnh Lai Châu về tổ chức Hội chợ quốc tế Lai Châu 2026, Sở Công Thương đã ban hành Công hàm trao đổi, mời và đề nghị: Cục Thương mại châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); Sở Công Thương các tỉnh: Bò Kẹo, Luông Pha Bang, Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay (Lào) về việc thông tin, mời các doanh nghiệp châu Hồng Hà tham gia trưng bày hàng hóa tại Hội chợ.

Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các tỉnh Bắc Lào đều là những đối tác có ý nghĩa trong việc thúc đẩy giao thương khu vực, đặc biệt trong bối cảnh Lai Châu có lợi thế về vị trí địa lý, kết nối giao thông với các địa phương lân cận trong nước. Việc mời gọi các đối tác tham gia Hội chợ nhằm tăng tính đa dạng, phong phú của hàng hóa trưng bày; tạo dựng không gian giao thương trực tiếp, giúp doanh nghiệp các bên tìm hiểu nhu cầu thị trường, kết nối cung cầu, tìm kiếm nguồn hàng và mở rộng mạng lưới phân phối.

Đến nay, có 6 doanh nghiệp của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tham gia 10 gian hàng; Đoàn quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh U Đôm Xay (Lào) tham gia 2 gian hàng trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm tại Hội chợ. Thông qua sự kiện này, Sở Công Thương mong muốn góp phần tăng cường quan hệ hợp tác thương mại giữa Lai Châu với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tỉnh U Đôm Xay của Lào và các đối tác khác; từng bước đưa Hội chợ thương mại quốc tế Lai Châu trở thành điểm kết nối giao thương có ý nghĩa của khu vực, tạo động lực thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế đối ngoại của tỉnh.

Sản phẩm chè cổ thụ của Lai Châu sẽ được trưng bày, quảng bá tại Hội chợ thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026.

- Các hoạt động kết nối cung cầu tại hội chợ sẽ được tổ chức như thế nào để doanh nghiệp, hợp tác xã của Lai Châu tiếp cận nhà phân phối, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và tiến tới ký kết những hợp đồng tiêu thụ thực chất, thưa ông?

Ông Vương Thế Mẫn: Để hoạt động kết nối cung cầu tại Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026 đạt hiệu quả thiết thực, Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài chính hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh giới thiệu các sản phẩm thế mạnh của Lai Châu như chè, mắc ca, sâm Lai Châu, dược liệu, sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng đến các nhà phân phối, hệ thống siêu thị, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và đối tác thương mại trong nước, quốc tế.

Khuyến khích các doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ thông tin sản phẩm, hồ sơ chất lượng, năng lực cung ứng và giá cả để nâng cao hiệu quả giao thương. Sau Hội chợ, Sở sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối, trao đổi thông tin và thúc đẩy các bên tiến tới ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Sản phẩm mắc ca của Lai Châu được người tiêu dùng lựa chọn trong các hội chợ.

- Sở sẽ triển khai việc kiểm tra chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng tại hội chợ như thế nào để bảo vệ người tiêu dùng và uy tín của các doanh nghiệp tham gia?

Ông Vương Thế Mẫn: Để bảo đảm hội chợ diễn ra an toàn, minh bạch, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của các doanh nghiệp tham gia, Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tại các gian hàng, duy trì giám sát trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về nguồn gốc xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, điều kiện bảo quản và chất lượng hàng hóa. Trong đó, chú trọng kiểm tra các gian hàng kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống tại chỗ và các mặt hàng như mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng..., nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa nguy cơ kinh doanh hàng hóa không bảo đảm chất lượng, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Song song với công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; hướng dẫn, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Hội chợ nâng cao ý thức chấp hành, bảo đảm chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức hội chợ, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân; đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định uy tín, thương hiệu của mình.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Để hoạt động kết nối cung cầu tại Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026 đạt hiệu quả thiết thực, Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài chính hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh giới thiệu các sản phẩm thế mạnh của Lai Châu như chè, mắc ca, sâm Lai Châu, dược liệu, sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng đến các nhà phân phối, hệ thống siêu thị, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và đối tác thương mại trong nước, quốc tế.