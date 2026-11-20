Nắm bắt xu hướng này, Hà Nội đã tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, kết nối cung cầu, thu hút đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã và người tiêu dùng. Các hoạt động vừa thúc đẩy giao thương, vừa giới thiệu giá trị văn hóa, làng nghề đặc trưng của từng địa phương.

Đặc sản bốn phương hội tụ

Những ngày đầu tháng 11-2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với UBND phường Tùng Thiện tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2026. Sự kiện quy tụ hơn 1.000 sản phẩm OCOP, đặc sản của Hà Nội và 23 tỉnh, thành phố, tạo không gian giao thương đa dạng, mang đậm sắc màu văn hóa vùng, miền.

Người dân tham quan một gian hàng tại sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2026. Ảnh: Mai Nguyễn

Giám đốc Công ty TNHH Hương quế Trà Bồng (Quảng Ngãi) Nguyễn Lương Sơn đánh giá, đây là sự kiện có quy mô lớn, không gian trưng bày rộng rãi, lượng khách tham quan, mua sắm đông. Nhờ sức mua tích cực, nhiều sản phẩm của doanh nghiệp đã được tiêu thụ. Đáng chú ý, sự hỗ trợ kinh phí vận chuyển và gian hàng của Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi đã tạo điều kiện để doanh nghiệp đưa đặc sản địa phương đến với người tiêu dùng Thủ đô.

Anh Nguyễn Văn Phú, đại diện Công ty TNHH Thương mại MoLa (Lào Cai) cho biết, các sản phẩm hạt dẻ đặc trưng vùng Tây Bắc có sức tiêu thụ tốt. Riêng tối khai mạc, doanh nghiệp đã bán được hàng nghìn chiếc bánh hạt dẻ nóng.

Bên cạnh đó, sự kiện còn giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng như kẹo lạc, kẹo dồi của làng cổ Đường Lâm, sản phẩm mây tre đan Phú Vinh (Hà Nội), cơm cháy, mật ong Ninh Bình... Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị hàng hóa mà còn chứa đựng câu chuyện về nguyên liệu, nghề truyền thống và bản sắc văn hóa địa phương.

Cũng trong những ngày đầu tháng 11, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Phúc Thọ, gần 200 gian hàng với hàng nghìn sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, hoa, nông sản và thực phẩm an toàn tạo nên không gian mua sắm phong phú.

Tham quan hội chợ, chị Khuất Thị Quyên, người dân xã Phúc Thọ, cho biết, chương trình giúp người tiêu dùng tiếp cận đặc sản nhiều vùng miền, trực tiếp tìm hiểu chất lượng và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu gia đình. Chị quan tâm đến bánh sầu riêng của Cần Thơ, gà ủ muối OCOP 3 sao của xã Đoài Phương; trong khi chồng chị chú ý đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như tượng gỗ, lọ lục bình, bàn ghế gỗ...

Khai thác lợi thế, nâng cao sức cạnh tranh

Không chỉ tạo không gian giao thương, các sự kiện quảng bá sản phẩm OCOP còn góp phần khai thác tiềm năng kinh tế, văn hóa của từng địa phương. Chủ tịch UBND phường Tùng Thiện Nguyễn Viết Đạt cho biết, sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2026 là hoạt động quy mô lớn của thành phố, lần đầu tiên được tổ chức tại địa phương kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh sản phẩm từ nhiều tỉnh, thành phố, phường bố trí khoảng 10 gian hàng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn và vùng lân cận giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, hàng hóa đặc trưng. Qua đó, các chủ thể có thêm cơ hội quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Tại xã Phúc Thọ, sự kiện xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, hoa, nông sản và thực phẩm an toàn gắn với Hội thi đánh cá dập sào năm 2026 thu hút đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất.

Theo Ban tổ chức, từ kế hoạch ban đầu bố trí 80-100 gian hàng, chương trình đã thu hút gần 200 gian hàng đăng ký, trưng bày trên diện tích khoảng 5.000m². Ngoài các đơn vị trên địa bàn Thủ đô, chương trình còn có sự tham gia của các địa phương: Hát Môn, Phúc Lộc, Tây Phương. Trong đó, xã Phúc Thọ đóng góp hơn 50% số gian hàng, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của làng nghề mộc Triệu Xuyên cùng nhiều sản phẩm OCOP đã có chỗ đứng trên thị trường.

Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ nhấn mạnh, làng nghề mộc Triệu Xuyên, làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang cùng nhiều ngành nghề truyền thống của xã đang tạo nên lợi thế riêng. Vì vậy, xúc tiến thương mại là hoạt động thiết thực, tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất gặp gỡ tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác. Qua đó, từng bước chuyển hóa tiềm năng về sản phẩm, ngành nghề, văn hóa và bản sắc địa phương thành giá trị kinh tế cụ thể.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, lũy kế từ năm 2019 đến nay, Hà Nội có 3.544 sản phẩm OCOP được công nhận, tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. Để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, thành phố thường xuyên tổ chức đánh giá, phân hạng, hỗ trợ liên kết cung ứng nguyên liệu, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại thông qua các tuần hàng, hội chợ, triển lãm, festival trong và ngoài nước. Nhờ đó, nhiều sản phẩm OCOP đã có mặt tại các trung tâm thương mại, siêu thị trên toàn quốc; một số sản phẩm tiêu biểu từng bước tiếp cận thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm, các sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP góp phần kích cầu mua sắm, hỗ trợ các chủ thể mở rộng đầu ra. Qua kết nối trực tiếp, sản phẩm đặc trưng vùng miền có thêm cơ hội đến với người tiêu dùng, đồng thời khuyến khích các cơ sở sản xuất nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, khai thác hiệu quả giá trị kinh tế và văn hóa địa phương.