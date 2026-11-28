Các chương trình livestream bán hàng kết nối cơ sở sản xuất, thương nhân và người tiêu dùng, nâng cao năng lực thương mại điện tử, mở rộng thị trường. (Ảnh: DUNG QUỲNH)

Tạo không gian kết nối sản phẩm

Thay vì phụ thuộc vào điểm bán truyền thống, nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất đang chủ động sử dụng video ngắn, livestream và sàn thương mại điện tử để giới thiệu sản phẩm, nguồn gốc, quy trình sản xuất và giá trị đặc trưng đến người tiêu dùng. Cách tiếp cận này giúp rút ngắn khoảng cách giữa người sản xuất và người mua, đồng thời tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trường bên ngoài Hà Nội.

Trong cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, các xã, phường ở Hà Nội đã tổ chức gần 200 phiên livestream, giới thiệu hơn 1.200 sản phẩm OCOP, làng nghề và sản phẩm tiềm năng. Hà Nội triển khai chương trình “Gian hàng số-nâng tầm thương nhân Thủ đô”, đồng thời ra mắt kênh TikTok “OCOP Hà Nội”, hướng tới tăng hiện diện trực tuyến và năng lực tiếp cận thị trường cho các chủ thể sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo Sở Công thương Hà Nội cho biết, sản phẩm tốt chưa đủ để tự tìm đến khách hàng trong môi trường số. Vì vậy, chương trình không chỉ tạo thêm kênh truyền thông mà hướng tới kết nối cơ sở sản xuất, thương nhân và người tiêu dùng, nâng năng lực thương mại điện tử, mở rộng thị trường.

Các sản phẩm OCOP, làng nghề không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu. (Ảnh: NGUYỆT ÁNH)

Các chủ thể tham gia được hướng dẫn chuẩn hóa thông tin, xây dựng và vận hành gian hàng, sản xuất video, livestream, tiếp thị liên kết và khai thác dữ liệu phục vụ kinh doanh. Cơ quan quản lý tập trung tạo môi trường, kết nối nguồn lực, hỗ trợ nâng năng lực; người bán trực tiếp vận hành và chịu trách nhiệm về sản phẩm, đơn hàng, giao nhận, chất lượng phục vụ.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các hội chợ, triển lãm thủ công mỹ nghệ, sự kiện quảng bá làng nghề và không gian kết nối sản phẩm OCOP tại các hoạt động văn hóa, du lịch cũng góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng. Lồng ghép giới thiệu sản phẩm trong các lễ hội, sự kiện đối ngoại và hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế còn giúp quảng bá hình ảnh Hà Nội thông qua những sản vật đặc trưng.

Chuẩn hóa chất lượng, bao bì, thông tin

Trực tiếp giới thiệu mật ong hoa nhãn đạt chuẩn OCOP tại một phiên livestream, Giám đốc Hợp tác xã ong Tuấn Minh (xã Đan Phượng) Trần Tuấn Minh cho biết, hoạt động livestream do chính quyền địa phương tổ chức đã hỗ trợ thiết thực các cơ sở sản xuất, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu. Qua đó, đơn vị có thêm cơ hội học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng để từng bước chủ động phát triển kênh bán hàng trực tuyến.

Bên cạnh việc mở rộng kênh tiêu thụ, minh bạch thông tin và bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc cũng là yêu cầu quan trọng để nâng cao niềm tin của người tiêu dùng đối với nông sản trên môi trường số.

Hà Nội hiện dẫn đầu cả nước với 3.544 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó, có 19 sản phẩm đạt 5 sao, 21 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.586 sản phẩm 4 sao và 1.918 sản phẩm 3 sao, góp phần nâng tầm giá trị nông sản, làng nghề và đặc sản địa phương. Theo Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Đan Phượng Nguyễn Thị Quỳnh Lâm cho biết, nhằm hỗ trợ tiêu thụ đặc sản địa phương qua sàn thương mại điện tử, xã hướng tới hình thành “Phòng live OCOP Đan Phượng”. Mô hình hướng đến chuyển từ hỗ trợ tiêu thụ theo từng vụ việc, hội chợ sang tổ chức bán hàng trực tuyến có kế hoạch, lịch phát sóng ổn định và đánh giá hiệu quả cụ thể.

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng uy tín cho sản phẩm địa phương, chỉ những sản phẩm có đầy đủ hồ sơ pháp lý, đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm và có tem nhãn truy xuất nguồn gốc rõ ràng mới được đưa lên livestream.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường, quảng bá và tiêu thụ nông sản trên nền tảng số là xu thế tất yếu, giúp sản phẩm tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế. Để phát triển bền vững, các hợp tác xã, doanh nghiệp cần đẩy mạnh số hóa toàn bộ chuỗi sản xuất, đồng thời liên kết chặt chẽ với đơn vị vận hành sàn giao dịch, doanh nghiệp logistics và hệ thống bán lẻ hiện đại nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng vận hành hiệu quả.

Du khách nước ngoài khám phá làng hương Quảng Phú Cầu, xã Ứng Thiên, Hà Nội. (Ảnh: THÀNH PHƯƠNG)

Theo Cục Thương mại điện tử, khó khăn lớn nhất hiện nay là chất lượng sản phẩm OCOP chưa đồng bộ, cơ sở dữ liệu còn phân tán, khiến việc quản lý khách hàng và chuyên nghiệp hóa bán hàng gặp nhiều trở ngại. Trình độ công nghệ và nhận thức số của nhiều hộ sản xuất còn hạn chế; hạ tầng Internet ở một số vùng chưa ổn định, chi phí logistics với sản phẩm nông sản vẫn ở mức cao.

Luật Thương mại điện tử mới có hiệu lực từ 1/7/2026 tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn, ưu tiên hỗ trợ các chủ thể OCOP. Đồng thời, chính sách cũng tập trung giảm giá thành, tối ưu chuỗi cung ứng, tăng cường truy xuất nguồn gốc và bảo vệ sở hữu trí tuệ.

Các chuyên gia cho rằng thương mại điện tử cần được đặt trong tổng thể hoạt động xúc tiến thương mại, kết hợp bán hàng trực tuyến với hội chợ, kết nối cung cầu, hệ thống bán lẻ và phân phối. Bên cạnh mở rộng thị trường, các chủ thể OCOP phải nâng khả năng cung ứng, chuẩn hóa chất lượng, bao bì, thông tin, bảo đảm nguồn nguyên liệu và giao nhận khi đơn hàng tăng.