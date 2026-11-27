Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh góp phần đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời mở rộng cơ hội tìm kiếm đối tác và phát triển thị trường tiêu thụ. (Ảnh: Cục quản lý và Phát triển thị trường trong nước).

Trong khuôn khổ Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh, gian hàng do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức, với sự đồng hành, hỗ trợ kết nối của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, quy tụ các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất của thanh niên, doanh nhân trẻ.

Các sản phẩm được giới thiệu đa dạng, từ nông sản, thực phẩm chế biến, dược liệu, hàng tiêu dùng đến sản phẩm chăm sóc sức khỏe và dịch vụ du lịch. Qua đó, người tiêu dùng có thêm cơ hội tìm hiểu sản phẩm, các đơn vị tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Ở nhóm nông sản, thực phẩm, gian hàng giới thiệu bột nghệ, sắn dây của HTX Nông sản dược liệu Thu Hằng; cam, bưởi Phúc Trạch của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Thảo Vân; cu đơ Phú Đức của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Phú Đức; lươn sấy khô của HTX Thanh niên Thành Sen.

Nhóm chăm sóc sức khỏe có sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh của Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh - Chi nhánh Hà Tĩnh; cao hươu của Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhung Hươu Việt. Bên cạnh đó là trầm hương, nụ trầm của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Linh Trang và Trầm hương Phúc Trạch; gói lọc, bộ lọc tổng của Công ty TNHH Lọc nước An An; giấy ăn và bột chuối hột của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhật Quang Phát. Ở lĩnh vực dịch vụ, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Thành Sen tham gia với các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tâm, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, với thanh niên khởi nghiệp, bên cạnh hình thành ý tưởng và phát triển sản phẩm, tìm kiếm thị trường, kết nối khách hàng và mở rộng kênh tiêu thụ có ý nghĩa rất quan trọng. Thông qua gian hàng, tổ chức Đoàn mong muốn tạo cơ hội để sản phẩm thanh niên đến gần người tiêu dùng, tiếp cận doanh nghiệp và hệ thống phân phối.

Để sản phẩm khởi nghiệp có chỗ đứng trên thị trường, các cơ sở sản xuất cần chú trọng chất lượng, sự khác biệt, xây dựng thương hiệu, nắm bắt nhu cầu khách hàng và phát triển kênh phân phối phù hợp. Hoạt động kết nối cung cầu giúp người trẻ giới thiệu sản phẩm, tiếp nhận phản hồi, hoàn thiện chất lượng, mẫu mã và phương thức kinh doanh.

Trong bối cảnh thương mại điện tử và nền tảng số phát triển, đổi mới cách tiếp cận khách hàng, ứng dụng công nghệ trong giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm là yêu cầu quan trọng. Đây là hướng đi giúp sản phẩm địa phương mở rộng phạm vi tiếp cận.

Với sự phối hợp giữa Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, gian hàng tạo thêm cầu nối giữa cơ sở khởi nghiệp, người tiêu dùng và thị trường. Qua đó, tổ chức Đoàn tiếp tục đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế, khuyến khích sáng tạo và đưa sản phẩm khởi nghiệp địa phương vươn xa trong hành trình kinh doanh.