Mở rộng thị thực, tạo đà cho du lịch bứt phá

Mới đây, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Đáng chú ý, dự thảo nghị quyết đề xuất về thị thực đặc biệt tạo thuận lợi nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với khách du lịch quốc tế.

MỞ RỘNG MIỄN THỊ THỰC SONG PHƯƠNG CHO THỊ TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM

Tờ trình của Chính phủ nêu rõ việc mở rộng miễn thị thực song phương cho khách từ các thị trường trọng điểm, áp dụng thị thực linh hoạt theo từng thị trường, ưu tiên khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách quay trở lại, khách hội nghị, hội thảo.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Nghị quyết

Thí điểm có kiểm soát với người nước ngoài làm việc từ xa, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe dài ngày, tạo thuận lợi về giấy phép lao động, thị thực, tạm trú cho chuyên gia, nghệ sĩ nước ngoài làm việc tại các dự án du lịch.

Cụ thể, dự thảo quy định chính sách thị thực, nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với khách du lịch quốc tế được xây dựng và thực hiện theo hướng thông thoáng, thuận lợi, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam so với các nước trong khu vực về phạm vi đối tượng, thời hạn thị thực, thời hạn tạm trú, số lần nhập cảnh, chi phí và mức độ thuận tiện của thủ tục.

Cùng với đó gắn với đơn giản hóa, số hóa thủ tục, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lợi ích quốc gia.

Dự thảo cũng quy định việc mở rộng miễn thị thực song phương cho khách mang hộ chiếu phổ thông từ các thị trường trọng điểm, thị trường nguồn có tiềm năng tăng trưởng, khả năng chi tiêu cao và kết nối hàng không thuận lợi trên cơ sở phù hợp với lợi ích quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Một nội dung nữa là áp dụng chính sách thị thực linh hoạt theo từng thị trường, ưu tiên khách có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách quay trở lại, khách du lịch kết hợp với công vụ, hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Đồng thời có cơ chế thí điểm có kiểm soát về thị thực, nhập cảnh và lưu trú đối với người nước ngoài làm việc từ xa, có khả năng lưu trú dài ngày, đóng góp cho kinh tế du lịch, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo dự thảo, người nước ngoài đến Việt Nam khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe dài ngày và người đi cùng được xem xét áp dụng thí điểm chính sách thị thực, cư trú thuận lợi, phù hợp với mục đích và thời gian lưu trú theo quy định của pháp luật trên cơ sở xác nhận của cơ sở tiếp nhận đủ điều kiện và cơ quan có thẩm quyền.

Chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài có trình độ cao, nghệ sĩ, diễn viên có giấy phép hành nghề hợp pháp tại nước sở tại và được doanh nghiệp trong nước ký hợp đồng lao động để làm việc tại các dự án du lịch quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 5 dự thảo được xem xét áp dụng chính sách thuận lợi về giấy phép lao động, thị thực, tạm trú theo quy định của Chính phủ.

ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ THỊ THỰC ĐỘT PHÁ, TẠO ĐÀ CHO DU LỊCH PHÁT TRIỂN

Tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết, một số đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung thêm các giải pháp đột phá, nhất là chính sách thị thực để thu hút khách quốc tế, tạo đà cho du lịch phát triển.

Đại biểu Lê Hoàng Anh, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Ông Lê Hoàng Anh (Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai) đề xuất thiết kế lại Điều 11, khoản 1, 2 . Theo đó Quốc hội cho phép thí điểm 3 cơ chế khác Luật Nhập cảnh, xuất cảnh. Trong đó, thị thực du lịch dài hạn đến 1 năm, nhiều lần cho người làm việc từ xa, nghỉ dưỡng, điều trị dài ngày có điều kiện về thu nhập, bảo hiểm; miễn thị thực quá cảnh có thời hạn cho khách quá cảnh qua các cảng hàng không quốc tế lớn và khách tàu biển quốc tế.

Bà Đỗ Thị Việt Hà (Đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh) nêu quan điểm: "Cần tiếp tục nghiên cứu để cụ thể hóa đầy đủ chủ trương của Nghị quyết số 26 thành các chính sách cụ thể, khả thi và đặc biệt là tạo thuận lợi trong việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với khách du lịch quốc tế".

Ông Trần Hoàng Ngân (Đại biểu Quốc hội TP.HCM) đề nghị cần quan tâm phát triển các mô hình có thế mạnh của Việt Nam, những mô hình du lịch kinh doanh mới; cụ thể hiện nay, cần có chính sách phát triển du lịch sức khỏe, du lịch gắn với y tế, gắn với nghỉ dưỡng và loại hình du lịch xanh gắn với du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm; du lịch tâm linh, du lịch văn hóa.

Ông Tạ Đình Thi (đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) cũng đề nghị thiết kế cơ chế thí điểm đặc thù cho du lịch biển, trong đó cần có cơ chế đặc thù về thị thực cho khách du lịch tàu biển, khách lưu trú dài ngày tại các đảo, đặc khu du lịch biển.