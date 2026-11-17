Cùng với việc phát triển các nền tảng giao dịch điện tử, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh chuẩn hóa, kết nối dữ liệu, hướng tới hình thành hệ sinh thái an sinh số, bảo đảm các khoản đóng và quyền lợi của người tham gia được ghi nhận đầy đủ, chính xác.

Ngành Y tế Tây Ninh đẩy nhanh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, từng bước số hóa hoạt động khám chữa bệnh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Hiện nay, người dân có thể thực hiện gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện thông qua nhiều ứng dụng, nền tảng thanh toán trực tuyến như MoMo, VNPAY, MB Bank; Cổng Dịch vụ công quốc gia và các ngân hàng đã ký thỏa thuận phối hợp thu với bảo hiểm xã hội Việt Nam. Các hình thức này góp phần mở rộng kênh giao dịch điện tử, giúp người tham gia thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuận tiện hơn, giảm thời gian đi lại và thực hiện thủ tục trực tiếp.

Trong tháng 10/2026, Phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ tiếp nhận 12.664 giao dịch thuộc hai nghiệp vụ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó, 12.250 giao dịch thành công, 414 giao dịch không thành công.

* Chuẩn hóa dữ liệu, mở rộng tiện ích số

Một trong những nền tảng quan trọng để thúc đẩy giao dịch điện tử là chuẩn hóa thông tin người tham gia, tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội với các hệ thống liên quan.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hơn 101,49 triệu người đã được chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân, đạt tỷ lệ thành công 99,17%. Kết quả này góp phần thống nhất thông tin quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác thực, đối chiếu dữ liệu và cung cấp các dịch vụ số trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Cùng với đó, người dân có thể tích hợp, tra cứu thông tin quá trình tham gia bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VNeID; sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử thông qua VNeID mức độ 2, ứng dụng VssID hoặc thư điện tử. Việc sử dụng giấy tờ điện tử giúp người tham gia thuận tiện hơn trong theo dõi quá trình đóng, tiếp cận và sử dụng các quyền lợi bảo hiểm.

Đáng chú ý, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang triển khai kế hoạch sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID trong chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Việc kết nối, tích hợp và trao đổi thông tin giữa hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam với hệ thống định danh điện tử sẽ phục vụ quản lý người hưởng, giải quyết chế độ và tổ chức chi trả.

Theo lộ trình, năm 2027, việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội sẽ được tổ chức theo quy định. Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện, cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp tục thực hiện phương thức chi trả phù hợp, không để gián đoạn quyền lợi của người hưởng.

Việc mở rộng các tiện ích trên VNeID, từ tra cứu quá trình tham gia, sử dụng giấy tờ bảo hiểm điện tử đến tiếp nhận các khoản chi trả an sinh xã hội, cho thấy định hướng chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội đang được triển khai trên nhiều khâu, hướng tới phục vụ người dân thuận tiện, minh bạch và an toàn hơn.

* Kiểm tra kết quả, tránh thanh toán trùng lặp

Bên cạnh những tiện ích của thanh toán trực tuyến, theo kết quả rà soát của Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong quá trình giao dịch vẫn phát sinh một số trường hợp người dân đã thanh toán trên ứng dụng nhưng hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa nhận được đầy đủ thông tin hoặc khoản tiền nên chưa ghi nhận kết quả.

Có trường hợp tiền đã chuyển vào tài khoản thu của cơ quan Bảo hiểm xã hội nhưng thông tin do ngân hàng chuyển sang chưa đầy đủ hoặc không đúng định dạng, như thiếu thông tin đơn vị, người tham gia hoặc nội dung thanh toán không đúng quy định. Điều này khiến Phần mềm Kế toán tập trung không thể tự động hạch toán và chuyển dữ liệu sang Phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST) để ghi nhận khoản đóng, cập nhật quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cán bộ Bảo hiểm xã hội cơ sở phải thực hiện tra soát, xử lý thủ công.

Ngoài ra, một số giao dịch không thành công do chưa đáp ứng điều kiện nghiệp vụ. Đối với gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, nguyên nhân chủ yếu là thông tin cơ sở khám, chữa bệnh đăng ký ban đầu không phù hợp, cơ sở đã ngừng hoạt động hoặc không được đăng ký khám, chữa bệnh ngoại tỉnh; thời hạn thẻ bị trùng. Với đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện, giao dịch có thể không thành công do số tiền đóng không đủ, giao dịch đã phát sinh hoặc người tham gia đang đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị khác.

Trước tình trạng trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người tham gia sau khi thanh toán trực tuyến cần kiểm tra đồng thời trạng thái giao dịch, thông tin thanh toán và kết quả ghi nhận trên hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Với gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, cần kiểm tra kết quả gia hạn và giá trị sử dụng của thẻ; với đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện, cần xác nhận khoản đóng đã được ghi nhận hay chưa.

Trường hợp tài khoản đã bị trừ tiền nhưng hệ thống chưa ghi nhận kết quả, người tham gia cần liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán và cơ quan Bảo hiểm xã hội để kiểm tra, tra soát, xử lý. Người dân nên lưu lại chứng từ, mã giao dịch, thời điểm và số tiền thanh toán để thuận tiện đối chiếu khi cần thiết; không tự ý thực hiện lại giao dịch khi chưa xác định rõ trạng thái thanh toán trước đó, tránh phát sinh giao dịch trùng lặp.

Để bảo đảm các khoản đóng được ghi nhận đầy đủ, chính xác và kịp thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người dân ưu tiên thực hiện giao dịch qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam (hiện đang trong quá trình điều chỉnh, nâng cấp); các ngân hàng đã ký thỏa thuận phối hợp thu song phương với Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm BIDV, Vietcombank, Agribank và VietinBank.

Cùng với việc hướng dẫn người dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thường xuyên rà soát thông tin ủy nhiệm chi điện tử trên Phần mềm Kế toán tập trung. Đối với các khoản tiền đã nhận nhưng chưa được hệ thống tự động ghi nhận, cơ quan Bảo hiểm xã hội cần kịp thời kiểm tra, đối chiếu và cập nhật khoản thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm quá trình tham gia được ghi nhận đầy đủ, chính xác theo đúng thời gian phát sinh, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.