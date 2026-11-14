Mở rộng sinh kế từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Chị Lương Thị Loan (TDP Bắc Hồng) là một trong những hộ sử dụng vốn vay chính sách xã hội để mở rộng kinh doanh. Với cơ sở kinh doanh chăn ga, gối, đệm trước nhu cầu đầu tư thêm hàng hóa và duy trì hoạt động buôn bán, chị Loan đã tiếp cận nguồn vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hồng Lĩnh. Được vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, chị có thêm điều kiện đầu tư, phát triển hoạt động kinh doanh.

Cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH Hồng Lĩnh thăm hỏi, kiểm tra hoạt động kinh doanh của gia đình chị Lương Thị Loan.

Không chỉ tạo nguồn thu cho gia đình, cơ sở của chị Loan hiện còn duy trì việc làm thường xuyên cho 5 lao động, với mức lương từ 5-8 triệu đồng/người/tháng. Qua đó, nguồn vốn vay ưu đãi không chỉ hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển mà còn góp phần tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho lao động tại địa phương.

Chị Lương Thị Loan chia sẻ: “Nguồn vốn vay ưu đãi thực sự giúp gia đình tôi giảm bớt khó khăn về vốn. Thời gian tới, tôi muốn đầu tư thêm hàng hóa, mở rộng hoạt động buôn bán để tạo nguồn thu ổn định hơn. Vì vậy, tôi mong ngân hàng tiếp tục tạo điều kiện cho vay thêm 100 triệu đồng để đầu tư kinh doanh, nâng cao thu nhập”.

Cũng ở TDP Bắc Hồng, chị Phan Thị Trà Giang được vay 100 triệu đồng từ Phòng Giao dịch NHCSXH Hồng Lĩnh để phát triển mô hình kinh doanh quần áo trẻ em. Đối với lĩnh vực bán lẻ, việc chủ động nguồn vốn giúp hộ kinh doanh linh hoạt hơn trong quá trình duy trì hoạt động, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khoản vay ưu đãi đã tạo thêm điều kiện để chị Giang ổn định việc buôn bán, từng bước cải thiện thu nhập gia đình.

Từ nguồn vốn vay, chị Phan Thị Trà Giang phát triển mô hình kinh doanh quần áo trẻ em.

Chị Phan Thị Trà Giang cho biết: “Có nguồn vốn vay ưu đãi, tôi không phải quá lo lắng về việc huy động vốn để duy trì kinh doanh như trước. Tôi cố gắng sử dụng vốn đúng mục đích, tính toán chi tiêu hợp lý để hoạt động kinh doanh ngày càng ổn định, góp phần cải thiện thu nhập”.

Từ hai mô hình kinh doanh chăn ga, gối, đệm và quần áo trẻ em có thể thấy, nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế của người dân ngày càng đa dạng. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội còn hỗ trợ các hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ có thêm điều kiện đầu tư, duy trì ngành nghề và tạo việc làm. Đây cũng là hướng khai thác nguồn vốn thiết thực, gắn chính sách tín dụng ưu đãi với nhu cầu phát triển kinh tế của từng hộ dân.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần bổ sung nguồn lực cho người dân phường Bắc Hồng Lĩnh đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Theo Phòng Giao dịch NHCSXH Hồng Lĩnh, đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh đạt 165 tỷ đồng, tăng hơn 27,3 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng đạt 19,8%. Nguồn vốn được triển khai qua các chương trình tín dụng, tập trung hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo và giải quyết việc làm.

Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Giao dịch NHCSXH Hồng Lĩnh đã giải ngân 54 tỷ đồng cho 351 lượt hộ vay vốn; trong đó có 4 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn. Kết quả giải ngân góp phần bổ sung nguồn lực cho người dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Cùng với mở rộng khả năng tiếp cận vốn, công tác quản lý, nâng cao chất lượng tín dụng cũng được Phòng Giao dịch NHCSXH Hồng Lĩnh quan tâm. Đến nay, nợ quá hạn tại địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh còn 9 triệu đồng, giảm 80 triệu đồng so với đầu năm; nợ khoanh giảm 34 triệu đồng. Việc kiểm soát nợ quá hạn, nợ khoanh góp phần bảo toàn nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tạo điều kiện để nguồn vốn chính sách tiếp tục được luân chuyển đến những hộ có nhu cầu vay vốn.

Phòng Giao dịch NHCSXH Hồng Lĩnh giải ngân nguồn vốn vay cho người dân phường Bắc Hồng Lĩnh.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, Phòng Giao dịch NHCSXH Hồng Lĩnh chú trọng phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong quá trình triển khai các chương trình cho vay. Từ tuyên truyền chính sách, rà soát nhu cầu, bình xét đối tượng đến hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, giải ngân và kiểm tra sau vay đều được quan tâm thực hiện. Thông qua mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn tại khu dân cư, người dân có thêm điều kiện tiếp cận thông tin, nắm rõ chính sách, đối tượng và trách nhiệm trong quá trình sử dụng vốn.

Bà Trần Thị Bích Hà - Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Hồng Lĩnh cho biết: “Việc triển khai tín dụng chính sách xã hội không chỉ tập trung vào giải ngân mà còn gắn với công tác quản lý, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn đúng mục đích. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng, hạn chế phát sinh nợ quá hạn và bảo đảm nguồn vốn được sử dụng bền vững”.

Tại phường Bắc Hồng Lĩnh, chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các tổ tiết kiệm, vay vốn đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát nhu cầu, bình xét đối tượng vay vốn. Qua đó, giúp ngân hàng nắm bắt sát thực tế, bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được phân bổ đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm của người dân.

Phòng giao dịch NHCSXH Hồng Lĩnh đã phối hợp với Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên phường Bắc Hồng Lĩnh ký kết hợp đồng uỷ thác giúp đưa vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Theo UBND phường Bắc Hồng Lĩnh, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã bổ sung nguồn lực cho người dân phát triển kinh tế, nhất là những hộ còn khó khăn về vốn nhưng có phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp. Thông qua các chương trình cho vay, người dân có thêm điều kiện mở rộng ngành nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh trên địa bàn.

Ông Lê Bá Khánh - Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh thông tin: “Thời gian tới, phường tiếp tục phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH Hồng Lĩnh và các tổ chức liên quan rà soát nhu cầu vay vốn, bảo đảm công khai, minh bạch trong bình xét đối tượng thụ hưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát sau giải ngân và hướng dẫn người dân xây dựng phương án sử dụng vốn phù hợp. Đồng thời, quan tâm phát hiện, nhân rộng những mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả để lan tỏa kinh nghiệm, khuyến khích người dân chủ động phát triển kinh tế”.