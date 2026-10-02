Mở rộng sân chơi piano trẻ quốc tế

Cuộc thi dành cho thí sinh từ 5-25 tuổi, không giới hạn quốc tịch

Cuộc thi do Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam tổ chức, với sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và thế giới, phối hợp cùng PIARA Nhật Bản, dành cho thí sinh từ 5-25 tuổi, không giới hạn quốc tịch.

Các thí sinh có thể tham gia theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, ở các hạng mục Tự do, Chuyên nghiệp, Nghệ sĩ, Song tấu Piano 4 tay và Concerto Piano cùng dàn nhạc giao hưởng.

Điểm mới của mùa giải 2027 là mở rộng phạm vi quốc tế, tạo cơ hội để các tài năng piano trẻ Việt Nam giao lưu với thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Vòng Tìm kiếm Tài năng được tổ chức trực tuyến trên phạm vi toàn thế giới từ ngày 1-31.1.2027. Thí sinh tự ghi hình phần trình diễn, đăng tải video và gửi đường dẫn về Ban Tổ chức.

BTC khởi động cuộc thi

Vòng Bán kết được tổ chức trực tiếp tại ba khu vực dành cho thí sinh tại Việt Nam. Khu vực miền Nam diễn ra từ ngày 12-14.3.2027 tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh; miền Trung từ ngày 19-21.3.2027 tại Học viện Âm nhạc Huế; miền Bắc từ ngày 25-28.3.2027 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Vòng Chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 26-30.5.2027 tại Phòng Hòa nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hà Nội, với sự tham gia của các thí sinh đủ điều kiện, trong đó có thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới.

BTC dự kiến mời các nghệ sĩ, giảng viên, tiến sĩ, nhà giáo, chuyên gia piano và cán bộ quản lý chuyên môn đến từ các học viện, nhạc viện, trường đại học và cơ sở đào tạo nghệ thuật trong nước, quốc tế tham gia Ban Giám khảo và Hội đồng Cố vấn chuyên môn

Đáng chú ý, mùa giải lần này bổ sung hạng mục Concerto Piano – hòa tấu piano cùng dàn nhạc giao hưởng, dành cho những thí sinh đã đạt Huy chương Vàng ở mùa giải trước. Hạng mục được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để các tài năng trẻ tiếp tục thử sức với yêu cầu cao hơn về kỹ thuật, khả năng phối hợp với dàn nhạc và bản lĩnh sân khấu.

Ban Tổ chức dự kiến mời các nghệ sĩ, giảng viên, tiến sĩ, nhà giáo, chuyên gia piano và cán bộ quản lý chuyên môn đến từ các học viện, nhạc viện, trường đại học và cơ sở đào tạo nghệ thuật trong nước, quốc tế tham gia Ban Giám khảo và Hội đồng Cố vấn chuyên môn.

Trong danh sách dự kiến có PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; TS Đào Trọng Tuyên, Trưởng Khoa Piano, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; TS Trần Viết Bảo, giảng viên Piano, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nghệ sĩ Ito Hiroko, Trưởng Ban Thư ký Cuộc thi Quốc tế PIARA; NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, cùng các nghệ sĩ, giảng viên và chuyên gia âm nhạc.

Bên cạnh cơ hội biểu diễn và cọ xát chuyên môn, thí sinh được ghi nhận kết quả qua hệ thống chứng nhận, giải thưởng ở từng vòng. Tại Chung kết, các mức giải gồm Cúp Quán quân, Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng và Giải Khuyến khích. Quán quân mỗi bảng nhận Cúp, Giấy Chứng nhận, Huy chương theo quy định, tiền thưởng 5 triệu đồng cùng các phần quà và quyền lợi khác.

Thông qua phối hợp với PIARA Nhật Bản, những thí sinh có thành tích xuất sắc còn có cơ hội được tuyển chọn vào Đội tuyển Piano Talent Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Cuộc thi Piano quốc tế PIARA tại Nhật Bản.

Qua đó, cuộc thi hướng tới mở thêm một bước kết nối để tài năng trẻ Việt Nam tiếp tục biểu diễn, giao lưu và cọ xát trong môi trường âm nhạc quốc tế.

Theo định hướng của Ban Tổ chức, Festival Piano Talent sẽ không chỉ dừng ở một cuộc thi thường niên mà từng bước hình thành hệ sinh thái hoạt động dành cho tài năng piano trẻ, gồm các chương trình biểu diễn, concert, giao lưu chuyên môn, định hướng nghề nghiệp và kết nối với các cơ sở đào tạo âm nhạc trong nước, quốc tế.

Điểm mới của cuộc thi là việc lựa chọn các Quán quân của Festival Piano Talent mùa 1, 2 và 3 trở thành Đại sứ Festival Piano Talent

Sau mùa giải 2027, chương trình dự kiến triển khai các hoạt động như Trại hè âm nhạc quốc tế Grammy Camps tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Singapore; các chương trình biểu diễn, concert piano; giao lưu với nghệ sĩ, chuyên gia âm nhạc và kết nối tài năng với các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp.

Một điểm mới khác là việc lựa chọn các Quán quân của Festival Piano Talent mùa 1, 2 và 3 trở thành Đại sứ Festival Piano Talent. Các Đại sứ sẽ đồng hành cùng các chương trình concert, hoạt động giao lưu, truyền thông và cộng đồng, qua đó tạo sự tiếp nối giữa các thế hệ thí sinh và góp phần lan tỏa tình yêu piano trong giới trẻ.

Với việc mở rộng đối tượng tham dự và tăng cường hợp tác quốc tế, Vietnam International Piano Talent Competition 2027 hướng tới trở thành không gian phát hiện, ghi nhận và phát triển tài năng piano trẻ, đồng thời tạo thêm cầu nối giữa giáo dục âm nhạc Việt Nam với cộng đồng piano quốc tế.