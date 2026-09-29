Mở rộng sân bay Phú Quốc, chuẩn bị hạ tầng đón APEC 2027

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sau khi nâng cấp, mở rộng.

Theo quy hoạch điều chỉnh, giai đoạn 2021-2030, đường lăn song song hiện hữu được kéo dài về hai phía, đồng bộ với đường cất hạ cánh. Đồng thời, quy hoạch bổ sung các đường lăn song song, đường lăn nối và đường lăn thoát nhanh, bảo đảm kết nối giữa đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ.

Đáng chú ý, sân đỗ trước nhà ga hành khách T2 và sân đỗ hiện hữu được mở rộng, đáp ứng khoảng 42 vị trí đỗ máy bay. Khu vực giữa sân đỗ trước nhà ga T1 và sân đỗ trước nhà khách VIP/hàng không chung được quy hoạch thêm sân đỗ, đáp ứng khoảng 45 vị trí. Như vậy, giai đoạn 2021-2030, sân bay có tổng cộng khoảng 87 vị trí đỗ máy bay.

Quy hoạch cũng điều chỉnh, bổ sung đường công vụ phục vụ tuần tra, bảo đảm an ninh, an toàn và tổ chức APEC 2027; điều chỉnh một số vị trí bãi đỗ xe, trạm biến áp, trạm cấp nước và hệ thống thoát nước.

Nhiều công trình dịch vụ hàng không được điều chỉnh, bổ sung như khu tập kết phương tiện, thiết bị mặt đất; cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng; khu vực tra nạp nhiên liệu; cơ sở cung cấp suất ăn hàng không. Đáng chú ý, cơ sở cung cấp xăng dầu hàng không được bố trí tại phía Bắc cảng, diện tích hơn 7ha; khu sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay (hangar) tại phía Bắc cảng, diện tích hơn 30ha.

Theo quy hoạch, nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là hơn 1.040ha. Trong đó, đất do hàng không dân dụng quản lý hơn 558ha, đất quân sự gần 63ha và đất dùng chung hơn 418ha.

Cục Hàng không Việt Nam được giao hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, phối hợp với UBND tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và thực hiện theo quy định.

UBND tỉnh An Giang có trách nhiệm cập nhật các nội dung điều chỉnh vào quy hoạch địa phương; quản lý tĩnh không, cao độ xây dựng, đồng thời bố trí và bảo vệ quỹ đất phù hợp, bảo đảm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng sân bay theo quy hoạch.