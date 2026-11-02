Mở rộng quyền lợi y tế, nâng cao chất lượng sống người dân

Mở rộng cơ hội chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở

Tại phường Việt Hưng, việc tổ chức khám sức khỏe, khám sàng lọc tại cộng đồng giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn, nhất là người cao tuổi và những người ít có điều kiện đến các cơ sở y tế. Theo thống kê của Trạm Y tế phường, đến nay có 38.917 trong tổng số 47.213 người được khám sàng lọc, đạt 82,2%. Đáng chú ý, 100% người đến khám được lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Cùng với các đợt khám tập trung, địa phương chú trọng đa dạng hóa hình thức chăm sóc sức khỏe theo nhu cầu thực tế. Được đưa vào hoạt động từ cuối tháng 7-2026, Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Việt Hưng tạo thêm không gian để người cao tuổi được chăm sóc, giao lưu và duy trì sức khỏe ngay tại cộng đồng. Tính đến tháng 10-2026, mô hình đã phục vụ 263 lượt người cao tuổi đến trải nghiệm, trong đó có 18 người tham gia thường xuyên.

Người dân phường Việt Hưng tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân tại Trạm Y tế phường. Ảnh: PV

Theo Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Vũ Xuân Trường, khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân kiểm tra tình trạng sức khỏe mà còn góp phần thay đổi nhận thức, thói quen chăm sóc sức khỏe, từ chỗ chỉ đi khám khi có bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường được hướng dẫn theo dõi, khám chuyên sâu hoặc chuyển đến cơ sở y tế phù hợp.

Tại phường Ô Chợ Dừa, hoạt động khám sức khỏe được phường triển khai với sự phối hợp của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Tính đến tháng 10-2026, địa phương đã tổ chức 22 buổi khám, phục vụ 15.784 người. Trong đó, 13.113 trẻ mầm non và học sinh được khám sức khỏe, đạt 100%.

Các bác sĩ khám sức khỏe cho học sinh Trường Tiểu học Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: H.Duy

Việc tổ chức khám miễn phí ngay tại trường học giúp trẻ được kiểm tra sức khỏe thuận tiện, đồng thời tạo điều kiện để phụ huynh kịp thời nắm bắt tình trạng sức khỏe của con. Những trường hợp cần kiểm tra thêm được tư vấn, hướng dẫn khám chuyên khoa; thông tin sức khỏe được tích hợp vào hồ sơ điện tử, góp phần kết nối việc chăm sóc giữa gia đình, nhà trường và cơ sở y tế.

Giám đốc Trạm Y tế phường Ô Chợ Dừa Trần Minh Châm cho biết, sự phối hợp giữa bệnh viện, nhà trường và y tế cơ sở giúp hoạt động khám sức khỏe được triển khai thuận lợi, nâng cao khả năng phát hiện và theo dõi những trường hợp cần quan tâm. Đây cũng là cơ sở để từng bước quản lý sức khỏe người dân liên tục, thay vì chỉ tập trung vào từng đợt khám riêng lẻ.

Cùng với Việt Hưng và Ô Chợ Dừa, nhiều địa phương trên địa bàn Thủ đô đã triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Những kết quả bước đầu cho thấy chính sách đang đem lại lợi ích thiết thực: Người dân được thăm khám sức khỏe gần nơi sinh sống, trẻ em được kiểm tra sức khỏe tại trường học, người có nguy cơ bệnh tật được hướng dẫn theo dõi và chăm sóc phù hợp. Đặc biệt, việc khám sức khỏe gắn với lập hồ sơ điện tử đang tạo nền tảng cho quản lý sức khỏe lâu dài.

Cụ thể hóa chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân

Những hoạt động tại các địa phương là một phần trong quá trình Hà Nội triển khai chính sách hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND ngày 2-6-2026 của HĐND thành phố Hà Nội về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội.

Theo Nghị quyết, đối tượng thụ hưởng là người dân thường trú hoặc tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên, đang sinh sống tại Hà Nội và chưa thuộc diện được hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo quy định khác. Nội dung khám được xây dựng phù hợp với từng nhóm tuổi, đặc điểm sức khỏe và nhu cầu chăm sóc.

Nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn lấy mẫu máu xét nghiệm cho người dân phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: H.Duy

Với trẻ em dưới 6 tuổi, việc khám thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; nhóm từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi được khám theo quy định về khám sức khỏe và y tế trường học. Đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên, nội dung khám bao gồm các chuyên khoa lâm sàng và xét nghiệm cận lâm sàng theo quy định.

Bên cạnh khám sức khỏe định kỳ, người dân có thể được hỗ trợ khám sàng lọc một số bệnh không lây nhiễm phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và một số loại ung thư. Việc lựa chọn nội dung khám, sàng lọc được thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Để triển khai đồng bộ, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 10-6-2026 về kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu trong năm 2026, 100% người dân thuộc diện triển khai được khám ít nhất một lần và lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, chương trình khám sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 06 của Thành ủy Hà Nội, với tinh thần xuyên suốt sức khỏe người dân là vốn quý nhất. Chương trình cũng thể hiện định hướng chuyển từ tập trung chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, từ chăm sóc khi người dân đã mắc bệnh sang theo dõi, quản lý sức khỏe thường xuyên.

Theo ông Vũ Cao Cương, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các trạm y tế xã, phường được giao chức năng, nhiệm vụ rõ ràng hơn, trở thành tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu, trực tiếp quản lý, theo dõi sức khỏe người dân trên địa bàn. Vì vậy, triển khai khám sức khỏe toàn dân cũng là dịp để ngành Y tế phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe cộng đồng.

“Chương trình khám sức khỏe toàn dân, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc đang được thành phố triển khai không chỉ giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, mà còn góp phần phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, đánh giá các yếu tố nguy cơ. Trên cơ sở đó, ngành Y tế sẽ tư vấn người dân lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, đồng thời hướng dẫn điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, thay đổi lối sống và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường để phòng ngừa bệnh tật”, ông Vũ Cao Cương cho biết.

Có thể thấy, từ những lượt khám tại khu dân cư, trường học đến việc hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử, chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí đang từng bước đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn. Đó cũng là ý nghĩa của định hướng lấy người dân làm trung tâm, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong quá trình phát triển Thủ đô.