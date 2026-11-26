Những giải pháp này góp phần giảm chi phí, rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ y tế, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe công bằng, chất lượng.

Đến tháng 11/2026, Nghệ An đã đưa vào sử dụng 72 kiosk y tế tự phục vụ.

Mở rộng quyền lợi, củng cố y tế cơ sở

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 51/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 với nhiều quy định mới theo hướng mở rộng quyền lợi, tạo thuận lợi hơn cho người tham gia. Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2026, một số trường hợp khám, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở y tế cấp cơ bản, cấp chuyên sâu được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng mà không cần giấy chuyển tuyến, theo các điều kiện và lộ trình quy định.

Chính sách này giúp người bệnh có thêm lựa chọn tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp, giảm bớt thủ tục hành chính và chi phí khi khám, chữa bệnh trái tuyến.

Tại Nghệ An, bà T.H.L (72 tuổi, xã Hoa Quân) bị đau vùng thượng vị kéo dài, kèm rối loạn tiêu hóa nên trực tiếp đến Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An thăm khám mà không phải xin giấy giới thiệu từ tuyến xã như trước.

Sau khi khám lâm sàng, bà được chỉ định xét nghiệm chuyên sâu, chụp X-quang, siêu âm ổ bụng, nội soi dạ dày và đại tràng. Tổng chi phí khoảng 4,1 triệu đồng; quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khoảng 2,05 triệu đồng, phần còn lại do người bệnh chi trả, giúp gia đình giảm áp lực tài chính.

Theo đại diện Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, người dân cần hiểu đúng quy định thanh toán 50% mức hưởng, không phải 50% tổng hóa đơn. Mức thanh toán căn cứ quyền lợi của từng đối tượng và chỉ áp dụng đối với chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm. Chẳng hạn, người có mức hưởng 80% được thanh toán 40%; người có mức hưởng 95% được thanh toán 47,5%.

Đến nay, y tế cơ sở ở Nghệ An tiếp nhận 600.000 lượt khám, chiếm gần 14% tổng lượt khám toàn tỉnh, chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng hơn 522 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Để thực hiện chính sách thuận lợi, bệnh viện đã chủ động nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu bảo hiểm y tế và xây dựng quy trình tiếp nhận, phân loại người bệnh nhằm xác định đúng đối tượng, diện bệnh và mức hưởng, hạn chế sai sót trong thanh toán.

Cùng với mở rộng quyền lợi, chính sách bảo hiểm y tế cũng điều chỉnh một số mức thanh toán trực tiếp, mức thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật cao. Theo đó, mức thanh toán tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao là 113,85 triệu đồng; mức thanh toán trực tiếp khi điều trị nội trú tại cơ sở y tế cấp chuyên sâu không có hợp đồng bảo hiểm y tế tối đa 6,325 triệu đồng. Tùy từng nhóm đối tượng và điều kiện cụ thể, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 80%, 95% hoặc 100% chi phí thuộc phạm vi được hưởng.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh có gần 3,5 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Y tế cơ sở tiếp nhận khoảng 600.000 lượt khám, chiếm gần 14% tổng lượt khám toàn tỉnh. Chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng hơn 522 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng khẳng định vai trò của bảo hiểm y tế trong bảo đảm an sinh.

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cho thấy vai trò quan trọng của bảo hiểm y tế trong bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, chi phí khám, chữa bệnh gia tăng cũng đặt ra yêu cầu quản lý quỹ hiệu quả, đúng quy định, vừa bảo đảm quyền lợi người tham gia vừa kiểm soát tình trạng lạm dụng chỉ định thuốc, vật tư và dịch vụ kỹ thuật.

Bên cạnh đó, chất lượng khám, chữa bệnh giữa các tuyến, địa bàn ở Nghệ An vẫn còn chênh lệch. Nhiều trạm y tế xã thiếu bác sĩ, trang thiết bị, thuốc và dịch vụ kỹ thuật. Tỷ lệ lượt khám tại tuyến cơ sở mới đạt gần 14% cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực y tế tuyến đầu, giúp người dân yên tâm khám, chữa bệnh tại địa phương, hạn chế tình trạng vượt tuyến.

Với địa bàn rộng, nhiều xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, người dân Nghệ An còn gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế do khoảng cách và điều kiện đi lại. Khi trạm y tế thiếu nhân lực, thuốc và phương tiện chuyên môn, người có thẻ bảo hiểm y tế vẫn phải di chuyển xa để điều trị. Vì vậy, mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế cần đi đôi với củng cố y tế cơ sở, bổ sung nhân lực, trang thiết bị, thuốc và dịch vụ kỹ thuật; đồng thời tăng cường hỗ trợ chuyên môn từ bệnh viện tuyến tỉnh đến tuyến xã.

Ông Hoàng Văn Minh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, giai đoạn 2026-2030, liên ngành bảo hiểm xã hội và y tế xây dựng hệ thống hiện đại, lấy người dân làm trung tâm; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, hoàn thiện giám định điện tử, tăng cường kiểm tra chất lượng khám, chữa bệnh và kiểm soát việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ

Đến nay, y tế cơ sở ở Nghệ An tiếp nhận 600.000 lượt khám, chiếm gần 14% tổng lượt khám toàn tỉnh, chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng hơn 522 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Chuyển đổi số đang tạo chuyển biến trong công tác quản lý và khám, chữa bệnh tại Nghệ An. Việc kết nối dữ liệu, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử giúp giảm giấy tờ, rút ngắn thủ tục, hỗ trợ theo dõi điều trị và quản lý sức khỏe người dân.

Tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, chuyển đổi số được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng điều trị, nghiên cứu khoa học và từng bước tiếp cận y học chính xác. Bác sĩ Nguyễn Viết Bình, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết, dữ liệu có vai trò quan trọng trong đánh giá hiệu quả điều trị ung thư, hỗ trợ bác sĩ xây dựng phác đồ phù hợp với từng người bệnh.

Bệnh viện đã đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai phần mềm quản lý, bệnh án điện tử, hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS), quản lý xét nghiệm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Các đề tài nghiên cứu khoa học cũng được số hóa, quản lý tập trung.

Đáng chú ý, bệnh viện đã nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính hỗ trợ phát hiện sớm ung thư vú; sử dụng DNA khối u lưu hành (ctDNA) trong điều trị ung thư đại tràng giai đoạn II, III; ứng dụng giải trình tự gen để cá thể hóa phác đồ điều trị. Các công nghệ này hỗ trợ phân tích dữ liệu, cung cấp thêm cơ sở để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Năm 2025, thời gian điều trị nội trú trung bình tại bệnh viện còn 8 ngày; tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú đạt 99%, ngoại trú đạt 97,8%.

Trên phạm vi toàn tỉnh, 100% cơ sở khám, chữa bệnh đã vận hành phần mềm quản lý bệnh viện, kết nối dữ liệu xét nghiệm và hình ảnh y khoa. Các cơ sở tiếp nhận người bệnh bằng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID, góp phần giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian xác minh thông tin.

Chăm sóc sức khỏe cho người dân xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An.

Đến nay, 534/534 cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã liên thông sổ sức khỏe điện tử trên VNeID với hơn 1,1 triệu hồ sơ, đạt 27,63% dân số, đưa Nghệ An xếp thứ 12 cả nước. Cùng với đó, 53/53 bệnh viện công lập, tư nhân và bệnh viện thuộc bộ, ngành đã hoàn thành thẩm định đủ điều kiện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Toàn tỉnh đã đưa vào sử dụng 72 kiosk y tế tự phục vụ. Việc ứng dụng căn cước công dân, VNeID và kiosk giúp người bệnh giảm khoảng 15-30 phút chờ khám. Hồ sơ điện tử, hệ thống lưu trữ hình ảnh và thanh toán không dùng tiền mặt cũng góp phần giảm chi phí, tăng tính minh bạch trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Bác sĩ Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, ngành tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới quản trị y tế thông minh. Trọng tâm là hoàn thiện Cổng thông tin y tế số Nghệ An và hệ thống thu thập dữ liệu ngành y tế (Data Lake - Data Warehouse), từng bước hình thành kho dữ liệu dùng chung, kết nối với nền tảng dữ liệu đô thị thông minh và Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) cấp tỉnh, cấp xã.

Ngành Y tế cũng tập trung chuẩn hóa, chia sẻ dữ liệu theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống"; nghiên cứu thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, học máy trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh và dự báo dịch bệnh tại các bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Để chuyển đổi số phát huy hiệu quả bền vững, Nghệ An cần tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời hỗ trợ các cơ sở y tế vùng sâu, vùng xa còn thiếu nhân lực, thiết bị. Việc ứng dụng công nghệ cần gắn với cải cách quy trình, nâng cao chuyên môn và thái độ phục vụ; khai thác hiệu quả hồ sơ sức khỏe điện tử trong quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc sức khỏe định kỳ.

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân" đặt ra yêu cầu đổi mới công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, lấy người dân làm trung tâm. Tại Nghệ An, mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, củng cố y tế cơ sở và phát triển y tế thông minh đang tạo nền tảng để người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận lợi, công bằng và chất lượng hơn.