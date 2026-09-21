Mở rộng quyền lợi BHYT cho học sinh, sinh viên

BHXH cơ sở Hòa Cường phối hợp với Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền, tư vấn chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Ảnh: LÊ PHẠM

Năm 2026 - 2027, Đà Nẵng đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên có BHYT, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh của thành phố.

“Điểm tựa” của học sinh, sinh viên

Ở tuổi 18, khi các bạn đồng trang lứa háo hức bước vào giảng đường đại học, nhưng V.T.C.T (cựu học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn - Tam Kỳ) trúng tuyển vào ngành Kế toán của Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) đành bảo lưu kết quả vì ốm nặng. Gia đình T. còn nhiều khó khăn khi ba làm nghề nông, mẹ là thợ may, dưới T. còn hai em học lớp 9 và mẫu giáo.

T. chia sẻ, đợt thuốc đầu tiên, tổng chi phí điều trị lên đến 250 triệu đồng; tuy nhiên, nhờ có BHYT nên gia đình em chỉ thanh toán 7 triệu đồng. “Nhờ tham gia BHYT, gia đình em giảm được khoản tiền phải chi trả. Đặc biệt, khi phải điều trị bệnh trong thời gian dài, BHYT càng trở nên quan trọng, giúp gia đình em có thêm điều kiện để trang trải các khoản sinh hoạt khác. Em nhận thấy tham gia BHYT là rất cần thiết khi không may ốm đau, bệnh tật”, T. nói.

Tương tự, em N.T.Q.N, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Ngô Mây (phường An Hải) thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn được nhà trường hỗ trợ mua BHYT nhiều năm qua. Đầu năm 2026, em không may mắc bệnh nan y, suốt thời gian điều trị, nhờ có BHYT nên cũng giảm gánh nặng chi phí cho gia đình.

Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, năm học 2025 - 2026, toàn thành phố có 660.703 HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,02%. Đây là kết quả tích cực, thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của các cấp, các ngành trong thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên. Nhiều trường hợp hồ sơ đau ốm được quỹ BHYT chi trả với số tiền khá lớn như: SV448482028xxxx, (phường Thanh Khê) được quỹ BHYT chi trả gần 606 triệu đồng; HS449492160 xxxx, (phường Điện bàn Đông) được quỹ BHYT chi trả hơn 430 triệu đồng…

Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHYT

Từ ngày 1/7/2026, một số quy định mới về chính sách BHYT được triển khai theo hướng mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi hơn cho người tham gia, trong đó có học sinh, sinh viên. Đáng chú ý, quyền lợi BHYT đối với học sinh, sinh viên được mở rộng khi tự đi khám, chữa bệnh ngoại trú không đúng nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu.

Bên cạnh đó, Luật BHYT sửa đổi cũng mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu đối với một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao theo danh mục của Bộ Y tế. Đối với các trường hợp được quy định, người bệnh có thể được khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu mà không phải thực hiện thủ tục chuyển cơ sở khám, chữa bệnh; đồng thời vẫn được bảo đảm quyền lợi BHYT theo mức hưởng.

Thông qua cuộc họp đầu năm học, các trường học trên địa bàn thành phố đã phổ biến văn bản hướng dẫn về BHYT cho cha mẹ học sinh. Thầy Võ Minh Khánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Mây (phường An Hải) cho biết: “Nhà trường đã hỗ trợ mua BHYT cho 40 học sinh và tiếp tục kêu gọi mạnh thường quân, giáo viên nhà trường hỗ trợ những học sinh kém may mắn trong cuộc sống. Đây được xem là việc làm thiết thực, có ý nghĩa nhân đạo trong năm học này, góp phần vào an sinh xã hội thành phố”, thầy Khánh nói.

Ông Phạm Quốc Khánh, Phó Giám đốc BHXH thành phố cho biết, để đạt mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2026 - 2027, BHXH thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT HSSV; bảo đảm HSSV thuộc diện tham gia được lập danh sách, tham gia và duy trì thẻ BHYT theo đúng quy định. Đồng thời, thường xuyên rà soát những trường hợp chưa tham gia hoặc tham gia chưa liên tục để có giải pháp phù hợp, bảo đảm quyền lợi BHYT của HSSV.

Bên cạnh quyền lợi khám, chữa bệnh, BHXH thành phố phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục; hướng dẫn HSSV sử dụng thẻ BHYT, thẻ BHYT điện tử và thực hiện đúng các thủ tục khi đi khám, chữa bệnh.

“Chúng tôi xác định, mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT để bảo đảm các em được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các quyền lợi của chính sách BHYT. Khi chính sách được thực hiện đồng bộ, thông tin được truyền tải đầy đủ và phụ huynh, học sinh, sinh viên hiểu đúng về quyền lợi của mình, BHYT sẽ thực sự trở thành điểm tựa bảo vệ sức khỏe, giúp các em yên tâm học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện”, ông Khánh chia sẻ.