Mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, giảm gánh nặng cho người dân

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Chi khám chữa bệnh tăng

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến đầu tháng 9, cả nước ghi nhận 130,7 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 2,7 triệu lượt, tương ứng 2,1% so với cùng kỳ năm 2025.

8 tháng đầu năm, chi khám chữa bệnh đạt gần 118.000 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; trong đó ngoại trú gần 44.800 tỷ đồng, nội trú hơn 73.100 tỷ đồng. Mức chi đạt khoảng 76,3% dự toán cả năm, tương đương 157.200 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, ước hết tháng 8/2026, toàn thành phố có 8.651.334 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 184.621 người so với ngày 31-12-2025; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,4% dân số. Hà Nội cũng là một trong mười tỉnh, thành được có tỷ lệ sử dụng dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cao.

Trong khi chi khám chữa bệnh tăng, quyền lợi bảo hiểm y tế cũng đang được đề xuất mở rộng. Bộ Y tế hiện đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, phù hợp với đối tượng ưu tiên, mức đóng và khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế.

Theo dự thảo, từ ngày 1/7/2027, Quỹ bảo hiểm y tế dự kiến thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ cho một số đối tượng theo lộ trình; đồng thời thanh toán sàng lọc, chẩn đoán viêm gan B, C lồng ghép trong khám sức khỏe định kỳ.

Từ năm 2028 dự kiến mở rộng thanh toán đối với quản lý bệnh mạn tính và một số dịch vụ phòng bệnh. Một số bệnh ung thư cũng được đưa vào lộ trình thanh toán như ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đại trực tràng.

Dự thảo cũng đề xuất tăng mức hưởng đối với một số nhóm. Chẳng hạn, người từ 75 tuổi trở lên, người dưới 18 tuổi, người khuyết tật nhẹ và người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình được đề xuất tăng mức hưởng từ 80% lên 85% từ ngày 1/7/2027 và tiếp tục tăng theo lộ trình.

Cùng với mở rộng quyền lợi, dự thảo đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế để bảo đảm nguồn lực. Theo đó, mức đóng được đề xuất tăng từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027, sau đó lên 5,4% và 6% theo lộ trình.

Tập trung phát triển bền vững diện bao phủ

Bảo hiểm y tế là nền tảng an sinh quan trọng trong thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, bên cạnh việc mở rộng quyền lợi, để giảm bớt gánh nặng cho người dân cần phát triển số người tham gia hướng tới mục tiêu bao phủ toàn dân.

Tại Hà Nội, để đạt được tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 100%, mới đây thành phố tiếp tục mở rộng chính sách hỗ trợ đóng cho nhiều nhóm đối tượng đặc thù.

Cụ thể, Hà Nội hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với nhiều nhóm đối tượng đặc thù chưa thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa có thẻ bảo hiểm y tế như: người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi; nhân viên chăn nuôi thú y; cộng tác viên dân số; người dân xã đảo Minh Châu; người sinh sống, làm việc, được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo.

Ngoài ra, chính sách cũng áp dụng đối với hội viên hội cựu chiến binh, cựu quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tham gia Câu lạc bộ Cựu quân nhân, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong; người được UBND Thành phố Hà Nội công nhận danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội chưa thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc.

Đáng chú ý, Hà Nội tiếp tục hỗ trợ thêm 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của Thành phố và nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

Thành phố cũng hỗ trợ thêm 50% mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; nhân viên y tế thôn, bản; cô đỡ thôn, bản; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Mức hỗ trợ thêm 50% cũng áp dụng đối với Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú và nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người trong thời gian 01 năm kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Việc mở rộng diện hỗ trợ được đánh giá là giải pháp thiết thực nhằm tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế, tạo điều kiện để nhiều người dân được tiếp cận chính sách chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, đặc biệt đối với các nhóm yếu thế và người có hoàn cảnh khó khăn.