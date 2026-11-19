Quốc lộ 14H qua địa phận xã Quế Phước chật hẹp, quanh co, một số đoạn thường xuyên bị ngập mùa mưa bão. Ảnh: MINH THÔNG

Dự án gồm 2 dự án thành phần độc lập. Trong đó, dự án thành phần 1 thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư; dự án thành phần 2 triển khai đầu tư xây dựng, nâng cấp và mở rộng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai nhằm nâng cấp, mở rộng đoạn quốc lộ 14H từ lý trình Km60+700 đến Km73+540 theo quy mô được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế.

Công trình sẽ xây dựng, hoàn thiện các cầu, cống và hệ thống thoát nước để nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng của ngập lũ. Dự án giúp cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, tăng cường kết nối giữa đường Trường Sơn Đông với mạng lưới giao thông khu vực phía đông, góp phần hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía tây thành phố.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14H có điểm đầu tại Km60+700 (xã Nông Sơn), điểm cuối tại Km73+540 (xã Quế Phước); tổng chiều dài tuyến chính là 13,15km và các tuyến kết nối khoảng 1,16km.

Phần đường được đầu tư theo tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng (TCVN 4054 - 2005), tốc độ thiết kế 60km/h, mặt cắt ngang nền đường rộng 9m (mặt đường và lề gia cố rộng 8m), tần suất thiết kế vượt đỉnh lũ báo động 3.

Dự án cũng xây dựng 3 cầu mới gồm: Khe Rinh (dài khoảng 96m), Khe Ré (dài khoảng 48m) và Bến Đình (dài khoảng 198m) với bề rộng 9m (phần xe chạy rộng 8m, lan can mỗi bên 0,5m).

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 650 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố; trong đó, dự án thành phần 1 chiếm hơn 89,5 tỷ đồng và dự án thành phần 2 chiếm hơn 560 tỷ đồng.

Theo quyết định của UBND thành phố, công tác chuẩn bị đầu tư được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027 và triển khai đầu tư từ năm 2027 đến năm 2029.