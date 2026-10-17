Mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam - Campuchia

Phóng viên (PV): Ông đánh giá như thế nào về quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Campuchia trong những năm gần đây?

Ông Đỗ Việt Phương: Quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam-Campuchia nhận được sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao và các cấp của hai nước với tinh thần tăng cường kết nối kinh tế, hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD trong thời gian tới. Mối quan hệ đó phát triển mạnh mẽ theo thời gian, với mức độ tăng trưởng nhanh trong hơn 15 năm qua, thể hiện qua quy mô thương mại hàng hóa của Việt Nam và Campuchia không ngừng được mở rộng theo thời gian.

Đặc biệt, giai đoạn 2014-2024, kim ngạch thương mại tăng gấp hơn 3 lần, từ 3,3 tỷ USD năm 2014 lên 10,1 tỷ USD vào năm 2024, với tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm khoảng 12%. Có những thời điểm mức tăng trưởng bình quân đạt tới 20-22%/năm. Trong năm 2025, kim ngạch hai chiều đạt 11,33 tỷ USD, tăng trưởng 11,7% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó xuất khẩu đạt 5,67 tỷ USD, tăng 5,7%, nhập khẩu đạt 5,66 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2024. Trong 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch hai chiều đạt 9,49 tỷ USD, với xuất khẩu đạt 4,81 tỷ USD, tăng trưởng 14%, hứa hẹn kết quả cả năm tích cực. Xu hướng xuất, nhập khẩu hai nước sẽ tiếp tục tăng trưởng vì lợi ích của doanh nghiệp hai bên. Trong thời gian qua, quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai bên được lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đánh giá là điểm sáng trong quan hệ song phương. Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia, chỉ sau Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Ông Đỗ Việt Phương.

PV: Lãnh đạo hai nước Việt Nam và Campuchia kỳ vọng đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD. Ông đánh giá thế nào về khả năng thực hiện mục tiêu này?

Ông Đỗ Việt Phương: Trao đổi thương mại song phương có sự gắn kết sâu sắc, xuất phát từ sự đan xen, bổ sung cho nhau trong nhu cầu tiêu dùng và năng lực sản xuất của mỗi nước. Tăng trưởng kinh tế, thương mại vẫn còn nhiều dư địa. Mục tiêu 20 tỷ USD là khả thi, đã được các cơ quan, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian qua. Để đạt được mục tiêu trên, cần sự tiếp tục phối hợp chung tay của cơ quan quản lý kinh tế, thương mại, các hiệp hội và doanh nghiệp hai bên, theo hướng tiếp tục tăng cường hợp tác thương mại, thúc đẩy thương mại biên giới, tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư sản xuất tại Campuchia, gia tăng giá trị thặng dư cho hàng hóa, cũng như tập trung vào các lĩnh vực phía bạn thu hút đầu tư và có tiềm năng phát triển.

Bên cạnh đa dạng hóa đối tác và mặt hàng xuất, nhập khẩu, để nhanh chóng đạt mục tiêu kim ngạch nêu trên, bên cạnh trao đổi thương mại thuần túy, cộng đồng doanh nghiệp hai nước cần xem xét thúc đẩy hoạt động hợp tác đầu tư, từ đó góp phần gia tăng thương mại đồng hành từ các dự án đầu tư. Trong quá trình đó, các doanh nghiệp hai bên luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan, trong đó có Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, UBND các tỉnh, các sở, ban, ngành địa phương, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, cũng như các hiệp hội ngành hàng...

PV: Hội chợ Videx Cambodia 2026 đang diễn ra tại thủ đô Phnom Penh. Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa, quy mô của hội chợ?

Ông Đỗ Việt Phương: Videx Cambodia 2026 là một sự kiện đối ngoại quốc phòng và xúc tiến thương mại có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc, góp phần tăng cường, gia tăng sự gắn kết giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Về quy mô hội chợ, đây là một trong các sự kiện có sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp Việt Nam, Campuchia trưng bày, quảng bá sản phẩm; là không gian và cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường và đối tác, hướng tới mục tiêu chung vì sự phồn thịnh cho doanh nghiệp hai nước, gia tăng kết nối kinh tế đúng như mong muốn của cả hai phía.

Với gần 200 gian hàng trưng bày đa sắc màu, Hội chợ Videx Cambodia 2026 là sự kiện mà cơ quan chủ trì tổ chức là Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã thể hiện uy tín, triển khai công việc bài bản, mang tính tổ chức cao, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị hai nước, trong đó có Bộ Quốc phòng Campuchia, Bộ Thương mại Campuchia, Phòng Thương mại Campuchia. Tôi cho rằng sự kiện sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp và là một kỳ hội chợ thực chất, hiệu quả. Trong quá trình chuẩn bị hội chợ, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia đánh giá cao nỗ lực và sự phối hợp chặt chẽ của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Triển lãm với các cơ quan, ban, ngành của bạn và với Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trong công tác hậu cần, tổ chức, giải quyết những vướng mắc kỹ thuật, bảo đảm hiệu quả và thành công cho sự kiện lần này.

Về thành phần, Hội chợ Videx Cambodia 2026 đã thu hút, quy tụ nhiều doanh nghiệp tiêu biểu và thương hiệu mạnh của Việt Nam, như Metfone của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), Ngân hàng MB Campuchia, Vissan, Mỹ Hảo, Sacombank... cùng các doanh nghiệp Quân đội tiêu biểu khác và hơn 30 gian hàng của doanh nghiệp Campuchia. Bên cạnh đó, đây cũng là sự kiện có nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn, tạo sự cuốn hút đối với khách tham quan trong suốt thời gian hội chợ diễn ra.

PV: Theo ông, thông qua Hội chợ Videx Cambodia 2026, doanh nghiệp hai nước có thể tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực nào, góp phần thúc đẩy thương mại giữa hai nước?

Ông Đỗ Việt Phương: Việt Nam và Campuchia có nhiều tiềm năng để tăng cường thúc đẩy thương mại song phương, với đa dạng lĩnh vực có tiềm năng thúc đẩy nhằm phát triển hợp tác. Videx Cambodia 2026 là sự kiện quan trọng, góp phần xúc tác, đưa các doanh nghiệp hai nước đến gần nhau hơn, đem đến cho người tiêu dùng Việt Nam và Campuchia những sự lựa chọn mới. Thông qua Videx Cambodia 2026 và các kỳ hội chợ đa ngành, chuyên ngành tại Campuchia, doanh nghiệp hai bên có thể nhận diện rõ ràng hơn các cơ hội hợp tác kinh doanh, nhu cầu hợp tác đầu tư vượt lên trên cả trao đổi thương mại thuần túy.

Theo tôi, hai bên cần đẩy mạnh xúc tiến đối với các nhóm hàng thị trường Campuchia có nhu cầu hiện nay, trong đó có hàng tiêu dùng nói chung như thực phẩm, đồ uống, đồ hộp, nhóm hàng tươi sống, thủy sản; bên cạnh đó, có các nhóm hàng như dệt may, giày dép, vật liệu xây dựng, nội thất, trang trí và nhóm hàng phục vụ phát triển nông nghiệp như phân bón, máy móc, công cụ... Cần xem xét tập trung vào xúc tiến hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, nhất là các lĩnh vực Chính phủ Campuchia đang thu hút đầu tư phát triển như nông nghiệp, du lịch, nông sản chế biến, công nghiệp chế biến phục vụ xuất khẩu, các sản phẩm phục vụ ngành du lịch, đầu tư chuyển giao công nghệ...

Thương vụ Việt Nam tại Campuchia mong rằng Videx Cambodia 2026 sẽ trở thành một trong những cầu nối giao thương cho doanh nghiệp hai nước, được tổ chức thường niên vào tháng 10; là nơi các doanh nghiệp tề tựu về Phnom Penh trong ngày hội của giao lưu giữa các đối tác, bạn hàng và người tiêu dùng Campuchia. Xin chúc cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia luôn luôn thuận lợi, may mắn, thành công.

PV: Xin cảm ơn ông!