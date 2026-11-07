Mở rộng quan hệ hợp tác đối ngoại, thúc đẩy phát triển toàn diện

Mở rộng hợp tác quốc tế

Thực hiện chủ trương, đường lối và định hướng đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tạo cơ sở triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động đối ngoại.

Đoàn công tác Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Sơn La tham quan Lễ hội trưng bày hoa lan Mộc Châu năm 2026.

Ông Lưu Bình Khiêm, Giám đốc Sở Ngoại vụ, cho biết: Từ đầu năm đến nay, Sở Ngoại vụ đã tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền cho phép đón tiếp, làm việc với 130 đoàn, gồm 885 lượt người nước ngoài, trong đó có 36 đoàn với 571 lượt người đến từ nước CHDCND Lào. Đồng thời, tham mưu cử 48 đoàn với 313 lượt người đi công tác nước ngoài, trong đó có 39 đoàn với 284 lượt người đến thăm, làm việc tại nước CHDCND Lào.

Đoàn công tác Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Sơn La tham quan Cầu kính Bạch Long tại Khu du lịch Mộc Châu Island.

Đặc biệt, quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh của nước CHDCND Lào tiếp tục được chú trọng. Tỉnh đã tổ chức đón tiếp Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Bò Kẹo sang thăm, trao tặng Huân chương của Nhà nước CHDCND Lào cho các tập thể, cá nhân của tỉnh Sơn La; triển khai các hoạt động hợp tác với 8 tỉnh Bắc Lào theo đề nghị của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Bang.

Cùng với đó, tỉnh đã cập nhật, tổng hợp kết quả thực hiện các biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2024 giữa tỉnh Sơn La với 5 tỉnh: Xiêng Khoảng, Xay Sổm Bun, Xay Nha Bu Ly, Luông Nặm Thà và Phông Sa Lỳ; biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2026 giữa tỉnh Sơn La với tỉnh Hủa Phăn. Tỉnh cũng tổ chức đón các đoàn công tác của tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Xay Sổm Bun sang thăm, làm việc, hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029.

Đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng thăm nhà máy chế biến cà phê tại Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La.

Công tác hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ khác tiếp tục được đẩy mạnh. Tỉnh Sơn La đã báo cáo Bộ Ngoại giao các nội dung: thông tin phục vụ công tác Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2025-2028; kết quả thực hiện Đề án phát triển quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đến năm 2030 trong năm 2025 và kế hoạch, đề xuất các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc; kết quả rà soát tình hình hợp tác với các đối tác Đan Mạch, Bỉ, Liên minh châu Âu (EU), Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Sơn La đã đón tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đến thăm, làm việc; gửi thư mời Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga và Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam đến thăm, làm việc tại tỉnh. Tỉnh cũng tổ chức các đoàn công tác tham dự nhiều chương trình, sự kiện đối ngoại như: chương trình Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiếp Thống đốc tỉnh Okayama (Nhật Bản) tại Hà Nội; Diễn đàn hợp tác chính quyền địa phương và thành phố kết nghĩa RCEP tại tỉnh An Huy (Trung Quốc); gặp gỡ, trao đổi với ông Kamada Atsushi, Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Miyagi tại Hà Nội về việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác kỹ thuật nông nghiệp giữa Sở Nông chính tỉnh Miyagi và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, hướng tới đề xuất kết nối hợp tác giữa hai địa phương; tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026. Bên cạnh đó, tỉnh cho phép Sở Nội vụ ký kết thỏa thuận hợp tác với chính quyền thành phố Jeonju, tỉnh Jeollabuk và chính quyền huyện Boseong, tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) về đưa lao động thời vụ của tỉnh Sơn La sang làm việc.

Đẩy mạnh ngoại giao trên các lĩnh vực

Tỉnh Sơn La chủ động thúc đẩy thu hút nguồn lực đầu tư, thương mại và du lịch; gửi đề xuất tới Bộ Ngoại giao về các lĩnh vực ưu tiên trong công tác ngoại giao kinh tế giai đoạn 2026-2027; đồng thời mời Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS) đến khảo sát tiềm năng du lịch, nông nghiệp và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

Hoạt động ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại được triển khai phong phú, nổi bật là việc đưa Đoàn văn hóa nghệ thuật của tỉnh tham gia biểu diễn tại sự kiện “Hội chợ Việt Nam” ở thành phố Sendai, tỉnh Miyagi (Nhật Bản); phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức chương trình “Ngày Quốc tế Yoga năm 2026”; đón tiếp 3 đoàn với 24 lượt phóng viên nước ngoài đến hoạt động tại địa phương.

Trong lĩnh vực ngoại giao kinh tế, tỉnh đã phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành Trung ương giới thiệu tiềm năng, lợi thế và nhu cầu hợp tác của tỉnh tới các đối tác quốc tế. Đồng thời, tăng cường kết nối với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài để tìm kiếm cơ hội hợp tác, huy động nguồn lực phục vụ phát triển địa phương; đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh tới thị trường quốc tế.

Đoàn công tác của tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào thăm mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Mai Sơn.

Trong 9 tháng năm 2026, giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu của tỉnh đạt 177,2 triệu USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như xi măng, chè, cà phê, sản phẩm sắn, đường mía, xoài, nhãn, chanh leo, chuối… đã có mặt tại 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và nguồn lực từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được quan tâm triển khai. Đồng thời, tỉnh thực hiện đồng bộ các nghị quyết, chính sách nhằm kết nối cộng đồng kiều bào, hướng về quê hương.

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục là một điểm nhấn trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa Sơn La và các tỉnh của nước CHDCND Lào. Hiện nay, tỉnh đang đào tạo và hỗ trợ sinh hoạt cho gần 1.000 lưu học sinh Lào tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Em Da Li Vanh, quê ở tỉnh Bò Kẹo, sinh viên năm thứ ba ngành Điều dưỡng, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La, chia sẻ: “Môi trường học tập thân thiện và sự tận tâm của các thầy cô giáo đã tạo cho em cảm giác gần gũi như ở quê nhà. Đây chính là động lực để em nỗ lực học tập, rèn luyện y đức, quyết tâm mang những kiến thức đã tiếp thu được về phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại quê hương Lào”.

Chào mừng Tết cổ truyền Bun Pi May nước CHDCND Lào tạo Trường Cao đẳng Y tế Sơn La.

Tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với phía Hàn Quốc về đưa người lao động Sơn La sang làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 9 lao động chuẩn bị xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc theo Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Sơn La và huyện Boseong, tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc, đợt 1 năm 2026.

Xã Phù Yên hiện có 157 lao động đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các thị trường tiếp nhận lao động chủ yếu gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Đức, Nga, Belarus, Lào và Trung Quốc, với mức thu nhập ổn định từ 20-50 triệu đồng/tháng. Giai đoạn 2026-2030, xã phấn đấu đưa 155 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ông Phan Ngọc Linh, Chủ tịch UBND xã Phù Yên, cho biết: “Xã khảo sát nhu cầu thực tế của người lao động, tư vấn, định hướng lựa chọn công việc phù hợp. Từ đầu năm đến nay, xã có 16 lao động đăng ký tham gia chương trình lao động thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc. Qua phỏng vấn, khám sức khỏe và rà soát các điều kiện, có 5 lao động đủ tiêu chuẩn, đã xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc theo hợp đồng”.

Chủ động hội nhập toàn diện

Thời gian tới, nhiệm vụ công tác đối ngoại của tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh. Trọng tâm là hoàn thành hồ sơ trình phê duyệt Đề án phát triển kinh tế khu vực biên giới giai đoạn 2026-2030, 2030-2035; thực hiện kế hoạch công tác biên giới năm 2026 và tham mưu quy hoạch chi tiết Dự án cửa khẩu chính Chiềng Khương. Nâng cao hiệu quả quản lý các đoàn ra, đoàn vào và công tác hậu cần đối ngoại; cụ thể hóa kết quả chuyến công tác tại Australia và chuẩn bị tổ chức cuộc làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam.

Đoàn Công tác tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng tham quan Cầu kính Bạch Long tại Khu du lịch Mộc Châu Island.

Ông Lưu Bình Khiêm, Giám đốc Sở Ngoại vụ, cho biết: Sở tiếp tục tham mưu tỉnh xây dựng môi trường hội nhập chủ động, cởi mở và an toàn; đẩy mạnh các hoạt động, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị với 9 tỉnh nước CHDCND Lào; mở rộng hợp tác với các đối tác tiềm năng và tổ chức quốc tế; xúc tiến, quảng bá, thu hút đầu tư bền vững và vận động kiều bào đóng góp cho quê hương...

Những kết quả đạt được thông qua các hoạt động đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế đã mở ra cơ hội bứt phá, nâng tầm vị thế Sơn La, khẳng định hình ảnh một tỉnh miền núi năng động, thân thiện, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.