Mở rộng phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư

Ca phẫu thuật nội soi cắt thận triệt căn trong điều trị ung thư thận thực hiện tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Sau một thời gian học tập, chuyển giao kỹ thuật, mới đây, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt thận triệt căn trong điều trị ung thư thận. Đây là một trong những kỹ thuật có yêu cầu cao trong phẫu thuật nội soi tiết niệu, đòi hỏi phẫu thuật viên phải nắm vững giải phẫu vùng thận, kiểm soát tốt cuống thận, mạch máu và các tổ chức liên quan, đảm bảo an toàn cho người bệnh trong suốt quá trình phẫu thuật.

Với phẫu thuật nội soi, thay vì đường mổ lớn như phương pháp mổ mở truyền thống, bác sĩ chỉ cần tạo những đường vào nhỏ trên thành bụng để đưa hệ thống camera và dụng cụ phẫu thuật vào bên trong. Hình ảnh vùng phẫu thuật được phóng đại trên màn hình, giúp ê-kíp quan sát rõ cấu trúc giải phẫu và thực hiện các thao tác một cách chính xác. Phương pháp này giúp hạn chế tổn thương mô, giảm đau sau mổ, giảm nguy cơ biến chứng tại vết mổ và giúp người bệnh phục hồi sớm hơn.

Đối với phẫu thuật cắt thận triệt căn điều trị ung thư thận, yêu cầu về kỹ thuật càng khắt khe bởi mục tiêu không chỉ là lấy bỏ thận mà còn phải bảo đảm nguyên tắc điều trị ung thư và kiểm soát tốt các cấu trúc mạch máu trong quá trình phẫu thuật. Vì vậy, việc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa làm chủ kỹ thuật này đánh dấu thêm một bước tiến trong năng lực ngoại khoa ung thư khi làm chủ những kỹ thuật phẫu thuật nội soi chuyên sâu.

Bác sĩ CKI Trịnh Minh Hòa, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: “Qua quá trình tiếp nhận và thực hiện kỹ thuật, các bác sĩ đã từng bước làm chủ các thao tác, đặc biệt là kiểm soát cuống thận, mạch máu và lấy bỏ tổ chức bệnh lý. Kết quả lâm sàng ở những trường hợp đã thực hiện cho thấy người bệnh đáp ứng tốt sau phẫu thuật, phục hồi thuận lợi. Đây là tiền đề để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật và mở rộng chỉ định ở những trường hợp phù hợp”.

Thực tế điều trị ung thư cho thấy, phẫu thuật giữ vai trò quan trọng đối với nhiều loại ung thư khi bệnh còn khả năng can thiệp bằng ngoại khoa. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của y học hiện đại, yêu cầu đặt ra không chỉ là phẫu thuật lấy bỏ khối u mà còn phải giảm tối đa những tổn thương không cần thiết đối với cơ thể người bệnh. Đây cũng là lý do phẫu thuật nội soi ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong điều trị ung thư.

Đến nay, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã triển khai và làm chủ hơn 20 kỹ thuật phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư. Từ những phẫu thuật nội soi cơ bản như cắt u xơ tử cung, cắt tuyến giáp, cắt đại tràng, trực tràng đến các kỹ thuật cao, chuyên sâu như cắt đoạn đại tràng kèm nạo vét hạch, cắt trực tràng kèm nạo vét hạch, phẫu thuật cắt trực tràng – đóng mõm cụt trực tràng, mở hậu môn nhân tạo kèm nạo vét hạch; cắt trực tràng, nối đại tràng – ống hậu môn hay cắt tử cung hoàn toàn kèm vét hạch chậu. Đặc biệt, việc triển khai các kỹ thuật phẫu thuật nội soi điều trị u sau phúc mạc, u buồng trứng và các khối u trong ổ bụng cho thấy phạm vi ứng dụng nội soi tại bệnh viện ngày càng được mở rộng, không chỉ dừng ở những can thiệp đơn giản mà đã tiến tới những phẫu thuật đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, khả năng kiểm soát giải phẫu và xử lý tổn thương phức tạp. Việc làm chủ nhóm kỹ thuật này góp phần nâng cao năng lực điều trị ung thư của tuyến tỉnh, giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp phẫu thuật hiện đại ngay tại địa phương, hạn chế chuyển tuyến.

Tiến sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục tập trung đào tạo nguồn nhân lực, tiếp nhận và làm chủ thêm các kỹ thuật mới, trong đó phẫu thuật nội soi là một trong những hướng được ưu tiên phát triển. Chúng tôi không chỉ đặt mục tiêu tăng số lượng kỹ thuật, mà quan trọng là làm chủ thực chất và phát huy hiệu quả từng kỹ thuật trong điều trị. Với phẫu thuật nội soi, bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị và đào tạo chuyên sâu, mở rộng hợp tác, tiếp nhận chuyển giao những kỹ thuật mới”.