Mở rộng phát triển không gian biển, tạo động lực tăng trưởng

Cụm cảng Cái Mép-Thị Vải (Thành phố Hồ Chí Minh) đang được đầu tư hạ tầng mạnh mẽ. (Ảnh: Thế Anh)

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/ TW ngày 28/7/2026) đánh dấu bước chuyển mạnh về tư duy, từ khai thác biển sang quản trị biển; từ phát triển kinh tế ven biển sang phát triển quốc gia biển mạnh; từ quản lý theo ngành sang quản trị tổng hợp, thống nhất không gian biển quốc gia.

Định hướng đó mở ra tầm nhìn chiến lược đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh với mục tiêu đến năm 2030 các tỉnh, thành phố ven biển đóng góp hơn 70% GDP cả nước, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Trong các địa phương ven biển, Hải Phòng hội tụ nhiều điều kiện để hiện thực hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW với hệ thống cảng biển cửa ngõ quốc tế, mạng lưới giao thông đa phương thức và nền tảng công nghiệp phát triển. Sau hợp nhất, không gian phát triển được mở rộng, tạo thêm dư địa tổ chức các chuỗi liên kết giữa cảng biển, công nghiệp, logistics, đô thị, du lịch và dịch vụ.

Thành ủy Hải Phòng đã cụ thể hóa tầm nhìn phát triển trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước.

Thành phố xác định công nghiệp, logistics và cảng biển tiếp tục là những trụ cột quan trọng của nền kinh tế; phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh, hình thành các trung tâm logistics quy mô lớn, kết nối đồng bộ cảng biển với đường bộ, đường sắt và hàng không. Nhờ đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Hải Phòng 9 tháng năm 2026 ước tăng 12,08%, là mức cao nhất trong 6 năm gần đây, duy trì đà tăng trưởng hai con số trong 11 năm liên tiếp với quy mô kinh tế gần 30 tỷ USD, đứng thứ ba cả nước.

Kết quả đó thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện đột phá chiến lược, xây dựng đồng bộ, hiện đại hệ thống hạ tầng cảng biển, công nghiệp, giao thông, logistics. Thành phố khởi công Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; đưa vào hoạt động các bến từ 1 đến 6 tại Cảng quốc tế Lạch Huyện, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải hơn 130.000DWT. Năm 2025, sản lượng hàng hóa qua cảng đạt khoảng 200 triệu tấn, sản lượng container khoảng 8,5 triệu TEU, từng bước nâng cao vị thế cửa ngõ xuất nhập khẩu của miền bắc và khả năng tham gia mạng lưới vận tải biển quốc tế.

Cùng với cảng biển, Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải và các khu công nghiệp ven biển trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn công nghệ lớn. Không gian kinh tế biển được mở rộng sang du lịch biển, đảo. Việc quần đảo Cát Bà cùng vịnh Hạ Long được UNESCO ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới mở thêm cơ hội để Hải Phòng phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và các dịch vụ biển chất lượng cao.

Thực tiễn cho thấy, việc chuyển từ phát triển kinh tế biển đơn thuần sang tư duy phát triển toàn diện không gian biển đã mở ra liên kết chặt chẽ giữa đất liền với biển, đảo. Với tỉnh Khánh Hòa, định hướng ấy càng rõ nét hơn khi không gian biển được mở rộng. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Khánh Hòa có đường bờ biển dài gần 500km, hơn 200 đảo lớn, nhỏ, các vịnh Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh cùng đặc khu Trường Sa có vị trí đặc biệt, đây là điều kiện để tỉnh phát huy đồng bộ các lợi thế về du lịch, thủy sản, cảng biển, logistics, năng lượng và khoa học, công nghệ biển.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu đến năm 2030 đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, một cực tăng trưởng cao của cả nước. Tỉnh xác định các trụ cột tăng trưởng, lấy kinh tế biển làm nền tảng; công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics, năng lượng tái tạo, kinh tế số là những hướng đột phá; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Đến nay, kinh tế biển và ven biển đã đóng góp khoảng 80% GRDP của tỉnh, đưa GRDP của tỉnh 9 tháng đầu năm 2026 đạt 11,21%. Du lịch đón hơn 20 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 7,1 triệu lượt, tổng doanh thu ước đạt gần 68.000 tỷ đồng. Lượng hàng hóa thông qua các cảng đạt gần 15 triệu tấn, dự báo đến năm 2030 đạt từ 38-39 triệu tấn/năm.

Cùng với đó, tỉnh đã mở rộng các lĩnh vực năng lượng và ngành kinh tế biển mới, phát triển nuôi trồng, khai thác hải sản, nghiên cứu phát triển điện gió ngoài khơi; đồng thời hoàn thiện Đề án Trung tâm nghiên cứu quốc gia về công nghệ đại dương và Đề án Phát triển nuôi biển công nghệ cao, từng bước chuyển các lợi thế về biển thành nguồn lực phát triển mới.