Mở rộng phạm vi xử phạt người từ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô

Xe máy điện có lợi thế về chi phí sạc thấp, nhưng pin lại là bộ phận có thể khiến người dùng tốn kém khi cần thay mới. Vậy nếu lấy số tiền thay pin để đổ xăng, người dùng có thể đi được bao nhiêu năm?