Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ khu vực ven biển

Đây là hai khu vực ven biển nhận được nhiều thông tin cung cấp từ người dân về các vị trí nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng tổ chức khai quật tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Con Ó (xã Đạ Tẻh 3, Lâm Đồng). Ảnh: TTXVN phát

Tại khu vực Suối Sỏi thuộc Tổ dân phố Phú Hội, phường Bình Thuận, Đội K75 đã huy động nhân lực, phương tiện máy móc chuyên dụng để hỗ trợ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên phạm vi rộng. Việc triển khai tìm kiếm thu hút đông đảo người dân đến hỗ trợ và cung cấp thêm nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Theo ông Lê Hồng Dũng, nguyên là cán bộ từng công tác tại đơn vị C1/481 (đại đội C1, thuộc tiểu đoàn đặc công D481 - Đặc công Thị đội Phan Thiết), khu vực Suối Sỏi là nơi đơn vị ém quân chuẩn bị cho đợt hai sau trận đánh thứ nhất. Đến tháng 2/1968, từ tin báo của nhân dân, đơn vị đã tổ chức đánh địch và có 7 chiến sĩ hy sinh. Thời điểm đó, đồng đội chỉ đưa được 1 liệt sĩ về, còn 6 liệt sĩ vẫn đang nằm lại do bị bom vùi lấp.

Nhấn mạnh quá trình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn đòi hỏi sự bền bỉ và trách nhiệm cao, ông Nguyễn Quốc Duy, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Thuận đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai công việc một cách quyết liệt; tích cực tham gia xuyên suốt từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc đợt công tác. Phó Chủ tịch UBND phường kêu gọi sự đồng lòng, tinh thần trách nhiệm từ tất cả các đơn vị liên quan.

Các di vật tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Con Ó (xã Đạ Tẻh 3, Lâm Đồng). Ảnh: TTXVN phát

Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng, để thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 2, đầu tháng 8/2026, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 75. Sự ra đời của Đội K75 đánh dấu cách làm mới khi tổ chức lực lượng chuyên trách, từ tìm kiếm dựa chủ yếu vào nguồn tin riêng lẻ sang một quy trình đồng bộ giữa rà soát, xác minh, khảo sát thực địa, số hóa dữ liệu và giám định ADN.

Trung tá Nguyễn Hải Minh, Chính trị viên Đội K75 cho biết: Thời gian qua, Đội K75 đã tiếp nhận nhiều thông tin từ các cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về các khu vực nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ. Từ các nguồn tin này, Đội K75 phối hợp với các địa phương thành lập đoàn khảo sát, tổ chức họp đánh giá chuyên môn, địa hình… , triển khai công tác quy tập. Mặc dù địa hình tìm kiếm có khó khăn, thời tiết mùa mưa có bất lợi, nhưng toàn Đội K75 xác định ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc của nhiệm vụ nên tất cả cùng đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đội K75 tổ chức khai quật tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Đắc Thọ, xã Hoài Đức (Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Sau hơn 3 tháng triển khai, Đội K75 nỗ lực tìm kiếm tại các địa hình phức tạp và thời tiết khắc nghiệt tại các khu vực căn cứ cách mạng như: Hàm Liêm, Sông Lũy, Tân Minh, Hoài Đức… Kết quả đã phát hiện và quy tập được 26 bộ hài cốt về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Trong ngày 10/11, Đội K75 đã quy tập thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại thôn Bàu Giêng, xã Sơn Mỹ.

Đội K75 đang mở rộng tìm kiếm, quy tập tại các địa bàn ven biển tỉnh Lâm Đồng.