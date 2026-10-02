Mở rộng nhịp cầu văn hóa Ba Lan - Việt Nam

Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan vừa phối hợp với EUPC Group tổ chức cuộc gặp với đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông và nhà sáng tạo nội dung của Việt Nam

Từ hiểu một thương hiệu đến hiểu một đất nước

Cuộc gặp diễn ra trước chương trình EUPC Group Poland Tour 2026, mở ra một hoạt động kết nối theo chiều ngược lại: Đưa những người đang góp phần kể câu chuyện về các thương hiệu Ba Lan tại Việt Nam đến trực tiếp với đất nước nơi những thương hiệu ấy được hình thành.

Từ những chuyến du lịch, hàng hóa hiện diện trên thị trường đến câu chuyện bảo tồn di sản, quan hệ Ba Lan - Việt Nam đang có thêm nhiều điểm kết nối gần gũi với đời sống.

Đường bay thẳng Warszawa - Hà Nội dự kiến được mở vào cuối tháng 3 năm 2027 được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để dòng khách hai chiều gia tăng, đồng thời mở rộng không gian giao lưu văn hóa, thương mại và nhân dân giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, bà Joanna Skoczek, Đại sứ Cộng hoà Ba Lan tại Việt Nam, chia sẻ thông tin về Ba Lan trong bức tranh châu Âu, giá trị “Made in Poland” và quan hệ Việt Nam - Ba Lan.

Ba Lan là quốc gia lớn nhất Trung Âu với khoảng 40 triệu dân. GDP đạt 1.000 tỉ USD năm 2025, đưa quốc gia này vào nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới; tăng trưởng GDP năm 2026 dự kiến đạt 3,6%.

Dược phẩm và mỹ phẩm là những lĩnh vực nổi bật của Ba Lan. Giá trị sản xuất dược phẩm vượt 5,5 tỉ USD mỗi năm, tăng khoảng 45% trong 5 năm qua. Kim ngạch xuất khẩu dược phẩm năm 2025 đạt trên 8 tỉ USD, trong đó xuất khẩu sang Việt Nam đạt 23,8 triệu USD.

Ba Lan cũng sở hữu thị trường mỹ phẩm lớn thứ 5 EU và là nhà xuất khẩu mỹ phẩm lớn thứ 8 thế giới, với kim ngạch xuất khẩu đạt mức kỷ lục 7,4 tỉ USD. Riêng xuất khẩu mỹ phẩm sang Việt Nam năm 2025 đạt trên 10 triệu USD. Những con số này mở ra thêm dư địa cho hợp tác thương mại giữa hai thị trường.

Với EUPC Group, sau nhiều năm đưa các thương hiệu Ba Lan vào Việt Nam, hoạt động hợp tác đang được mở rộng từ nhập khẩu, phân phối sang kết nối và phát triển thương hiệu.

Thông qua quá trình đồng hành cùng Ziaja, Farmona và các đối tác Ba Lan, doanh nghiệp từng bước tiếp cận sâu hơn với năng lực nghiên cứu, tiêu chuẩn sản xuất, kinh nghiệm doanh nghiệp và những giá trị phía sau mỗi sản phẩm.

Bà Joanna Skoczek, Đại sứ Cộng hoà Ba Lan tại Việt Nam, chia sẻ thông tin về Ba Lan trong bức tranh châu Âu, giá trị “Made in Poland” và quan hệ Việt Nam - Ba Lan

EUPC Group Poland Tour 2026 được xây dựng theo hướng đưa các nhà sáng tạo nội dung đã đồng hành cùng những thương hiệu Ba Lan tới trực tiếp nơi các sản phẩm được hình thành.

“Nếu trước đây các sản phẩm vượt hàng nghìn kilomet từ Ba Lan đến Việt Nam, lần này EUPC Group đưa những nhà sáng tạo nội dung đã đồng hành cùng các thương hiệu tới chính nơi chúng được hình thành”, đại diện EUPC Group chia sẻ.

Trong chuyến đi, các nhà sáng tạo nội dung sẽ gặp gỡ những con người đứng sau thương hiệu, tìm hiểu môi trường sản xuất, tiêu chuẩn, công nghệ và văn hóa doanh nghiệp.

Cách tiếp cận này hướng tới việc tạo ra những câu chuyện có chiều sâu hơn về sản phẩm và đất nước, khi người kể chuyện trực tiếp trải nghiệm, quan sát và đối thoại với những người làm ra sản phẩm.

Theo bà Văn Thị Ngọc Hải, Nhà sáng lập EUPC Group, giá trị dài hạn của hợp tác quốc tế nằm ở khả năng thấu hiểu thị trường, xây dựng niềm tin và tạo dựng sự hiện diện bền vững cho thương hiệu.

Tập đoàn hướng tới từng bước xây dựng Việt Nam thành một hub kết nối khu vực, cùng các đối tác quốc tế phát triển thị trường, tích lũy hiểu biết về người tiêu dùng và mở ra những cơ hội tiếp theo tại Đông Nam Á.

Trong mối quan hệ đó, Ba Lan có vị trí riêng bởi đây là nơi khởi nguồn của nhiều thương hiệu đang được EUPC Group đồng hành tại Việt Nam, đồng thời cũng là thị trường mà doanh nghiệp đã xây dựng quan hệ hợp tác trong nhiều năm.

Bà Joanna Skoczek, Đại sứ Cộng hoà Ba Lan tại Việt Nam phát biểu tại buổi gặp gỡ

Đường bay thẳng mở thêm cơ hội giao lưu và trao đổi khách du lịch 2 chiều

Trao đổi với Văn Hoá về triển vọng phát triển du lịch hai chiều, bà Joanna Skoczek cho biết, lượng du khách Ba Lan đến Việt Nam tăng trưởng đều đặn qua từng năm. Chính sách miễn thị thực lên tới 45 ngày của Việt Nam là một trong những yếu tố tạo thuận lợi cho dòng khách này.

Đại diện Đại sứ quán Ba Lan cũng bày tỏ mong muốn chính sách miễn thị thực được mở rộng cho mọi diện công dân Ba Lan, đặc biệt là giới doanh nhân và du học sinh, qua đó tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại và quan hệ song phương.

“Năm vừa qua, chúng tôi ghi nhận hơn 70.000 lượt khách Ba Lan đến Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến du lịch phổ biến hàng đầu đối với người dân Ba Lan, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Á”, bà Joanna Skoczek nói.

Ở chiều ngược lại, cộng đồng người Việt tại Ba Lan tập trung đông tại Warszawa, Kraków hay Gdańsk đang góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Hàng trăm nhà hàng Việt Nam tại Ba Lan giúp người dân sở tại tiếp cận ẩm thực và văn hóa Việt, từ đó thúc đẩy nhu cầu trực tiếp đến Việt Nam trải nghiệm. Theo bà Joanna Skoczek, lượng khách vì thế tăng trưởng xấp xỉ 50% mỗi năm.

Dự kiến vào cuối tháng 3 năm tới, Hãng hàng không quốc gia Ba Lan (LOT) sẽ mở đường bay thẳng thường lệ giữa Warszawa và Hà Nội với tần suất 3 chuyến/tuần. Đây được kỳ vọng sẽ tạo thêm thuận lợi cho việc đi lại, góp phần gia tăng dòng khách du lịch và mở rộng giao lưu giữa hai nước.

Các KOL, nhà sáng tạo nội dung tham gia chương trình gặp gỡ với Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam

Hiện nay, khách Ba Lan đến Việt Nam phần lớn bằng các chuyến bay thuê chuyến hoặc đi tự túc. Phú Quốc là điểm nghỉ dưỡng được ưa chuộng.

Tuy nhiên, theo bà Joanna Skoczek, du khách Ba Lan có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm năng động, khám phá di tích lịch sử và thưởng thức ẩm thực bản địa, thay vì chỉ dành thời gian nghỉ dưỡng tại khu lưu trú.

Trong khi đó, dòng khách Việt Nam sang Ba Lan hiện vẫn còn khiêm tốn, chủ yếu phục vụ nhu cầu thăm thân hoặc công tác. Khi đường bay thẳng được khai thác, việc đi lại giữa hai nước thuận tiện hơn, mở ra thêm cơ hội cho khách Việt khám phá Ba Lan.

Theo bà Joanna Skoczek, du lịch còn có khả năng tạo ra hiệu ứng lan tỏa đối với thương mại. Khi du khách Việt Nam trải nghiệm đồ ăn, mỹ phẩm, trang sức hay đồ lưu niệm Ba Lan, nhu cầu tiếp tục mua sắm những sản phẩm này sau chuyến đi có thể gia tăng.

“Chúng tôi kỳ vọng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xúc tiến để người Ba Lan nắm bắt rõ các cơ hội du lịch tại đây”, bà Joanna Skoczek nói.

Khi thành công du lịch đặt ra yêu cầu phát triển mới

Từ góc nhìn của một nhà ngoại giao có nhiều chuyến công tác và làm việc với chính quyền các địa phương Việt Nam, bà Joanna Skoczek cũng đề cập tới một vấn đề đang đặt ra đối với du lịch Việt Nam: Sức ép lên hạ tầng và dịch vụ khi lượng khách quốc tế ngày càng tăng.

Theo bà, sự gia tăng dòng khách đòi hỏi hệ thống hạ tầng và dịch vụ phải theo kịp, từ đội ngũ hướng dẫn viên thông thạo ngoại ngữ đến hệ thống khách sạn đạt chuẩn quốc tế.

Bà cũng nhắc tới Hội An và Đà Nẵng, những điểm đến mà bà yêu thích, khi việc di chuyển qua trung tâm phố cổ Hội An vào giữa ngày có lúc gặp khó khăn do lượng người quá đông.

“Thách thức lớn đặt ra cho các cơ quan quản lý du lịch là phải điều phối dòng khách hiệu quả, vừa đem lại doanh thu kinh tế, vừa giữ gìn và phô diễn được những nét đẹp nguyên bản nhất”, bà Joanna Skoczek chia sẻ.

Nhận xét này cũng đặt câu chuyện hợp tác du lịch Việt Nam - Ba Lan trong một góc nhìn rộng hơn. Khi thị trường ngày càng mở, chất lượng trải nghiệm, khả năng phân bổ dòng khách và bảo vệ giá trị điểm đến trở thành những yếu tố quan trọng để duy trì sức hấp dẫn lâu dài.

Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan vừa phối hợp với EUPC Group tổ chức cuộc gặp tại dinh thự Đại sứ quán tại Hà Nội

Những cây cầu văn hóa từ đời sống

Quan hệ giữa hai nước còn được kết nối qua những hoạt động rất gần gũi với đời sống hằng ngày.

Tại Việt Nam, hàng hóa Ba Lan ngày càng hiện diện tại các siêu thị, cửa hàng như WinMart, Lotte hay Fuji. Từ bánh táo, nước ép táo, sữa, thịt gia cầm, ngũ cốc ăn sáng đến mận bọc socola - một mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Ba Lan, các sản phẩm Ba Lan đang có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam.

Theo bà Joanna Skoczek, sự hiện diện của hàng hóa Ba Lan tại Việt Nam cũng là một kênh quảng bá văn hóa, góp phần tăng cường ngoại giao nhân dân giữa hai nước. Nếu những sản phẩm hàng ngày tạo nên sự tiếp xúc gần gũi giữa hai nền văn hóa, thì di sản lại lưu giữ những dấu ấn sâu hơn của mối quan hệ hợp tác.

Trong những năm 1980 - 1990, các kiến trúc sư và chuyên gia bảo tồn Ba Lan đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình trùng tu các di tích của Việt Nam như Đại Nội Huế, Khu di tích Mỹ Sơn và Phố cổ Hội An.

Tại Hội An hiện vẫn có tượng đài kiến trúc sư người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski, thường được gọi là kiến trúc sư Kazik, để ghi nhận những đóng góp của ông.

Với du khách Ba Lan, dấu ấn ấy tạo nên một điểm kết nối đặc biệt khi họ đến Việt Nam và tìm thấy tại đây những câu chuyện gắn với một người Ba Lan đã dành nhiều tâm huyết cho di sản Việt Nam.

Từ những di tích được bảo tồn, những món ăn hiện diện trên bàn ăn, những sản phẩm xuất hiện trong siêu thị đến những chuyến bay nối Warszawa với Hà Nội, quan hệ Việt Nam - Ba Lan đang được nối dài bằng nhiều hình thức gần gũi.

Du lịch vì thế có thêm một vai trò quan trọng là đưa người dân hai nước đến gần nhau hơn, để mỗi chuyến đi trở thành một cơ hội tìm hiểu văn hóa, lịch sử, con người và những giá trị mà hai quốc gia cùng trân trọng.