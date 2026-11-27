Mở rộng nguồn cung đáp ứng đủ nhu cầu

Theo kinh nghiệm từ những quốc gia từng duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 10%/năm, vốn đầu tư thường tăng bình quân 13-14%/năm, cùng với hiệu quả sử dụng vốn được duy trì ở mức tương đối cao. Điều này cho thấy tăng trưởng nhanh đòi hỏi nguồn lực lớn, nhưng hiệu quả phân bổ vốn mới là yếu tố quan trọng để duy trì tăng trưởng bền vững. Theo tính toán, Việt Nam cần duy trì quy mô vốn đầu tư tương đương khoảng 40% GDP, đồng thời nâng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp lên khoảng 55%. Nhu cầu vốn đầu tư từ nay đến năm 2030 ước khoảng 280-300 tỷ USD/năm. “Để đáp ứng nhu cầu này, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần tăng bình quân khoảng 14%/năm. Trong khi nguồn lực nhà nước chỉ có thể đáp ứng khoảng 20-22%, phần còn lại phải huy động từ khu vực tư nhân trong nước và quốc tế. Điều đó đặt ra yêu cầu phát triển đồng bộ những kênh huy động vốn, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách nhà nước hoặc tín dụng ngân hàng”, TS. Cấn Văn Lực nhấn mạnh.

Việc gia tăng đầu tư, đặc biệt vào hạ tầng, trở thành con đường khả thi nhất để thúc đẩy tăng trưởng

Kết nối các nguồn vốn dài hạn

Theo PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, mục tiêu tăng trưởng 2 con số đặt ra yêu cầu phát triển thị trường có khả năng tiếp nhận những khoản đầu tư lớn và phân bổ vốn đến doanh nghiệp có triển vọng. Sau mốc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, tiến bộ sẽ được thể hiện qua số doanh nghiệp đủ chuẩn có thể huy động vốn, khả năng quản trị rủi ro của nhà đầu tư và mức độ gắn kết giữa Trung tâm Tài chính quốc tế với thị trường vốn trong nước. Trong đó, trung tâm tài chính sẽ là một trong những kênh huy động vốn dài hạn trong thời gian tới khi định hướng ưu tiên phát triển các sản phẩm trên thị trường vốn.

Một trong những hướng đi được đặt ra là huy động vốn ngoại tệ thông qua trái phiếu chính quyền địa phương để đầu tư các dự án hạ tầng đô thị. TP. Hồ Chí Minh đang triển khai cơ chế phát hành trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị qua trung tâm, mở khả năng phát hành trái phiếu chính quyền địa phương bằng ngoại tệ ra thị trường quốc tế.

Sự kết nối với thị trường trong nước cũng có thể mở đường gọi vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Qua các quỹ đầu tư tư nhân và quỹ đầu tư mạo hiểm, vốn có thể đến với doanh nghiệp từ giai đoạn đầu, đồng hành cùng quá trình nâng chuẩn quản trị, tiến tới IPO. Khi quỹ thoái vốn, nguồn lực có thể tiếp tục được đưa vào những doanh nghiệp khác. Để doanh nghiệp tiếp cận vốn quốc tế với chi phí hợp lý, việc nâng chuẩn theo thông lệ quốc tế cần tiến hành song song với nỗ lực cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Bên cạnh vai trò của dòng vốn quốc tế, ông Nguyễn Duy Anh, Giám đốc Quản lý danh mục đầu tư Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF) nhấn mạnh, vai trò của nguồn vốn trong nước, nhất là vốn từ các quỹ hưu trí cũng rất quan trọng. Đây là nguồn vốn có tính dài hạn, bởi các doanh nghiệp tham gia đóng góp vào quỹ hưu trí cho người lao động có thể duy trì dòng tiền trong 20-30 năm. Nếu khơi thông được nguồn vốn này, thị trường sẽ có thêm một lượng vốn lớn và ổn định, giảm bớt sự phụ thuộc vào những biến động của dòng vốn quốc tế.

Một kênh huy động khác theo TS. Cấn Văn Lực là cho thuê tài chính. Đây là một kênh tín dụng trung và dài hạn mà nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa còn ít sử dụng. Doanh nghiệp cần nâng cao năng lực quản trị, minh bạch thông tin và đa dạng hóa nguồn vốn. Việc sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử và minh bạch dòng tiền cũng có ý nghĩa trực tiếp đối với việc dẫn vốn. Khi có thông tin rõ hơn về doanh thu và dòng tiền, ngân hàng có thêm cơ sở đánh giá hoạt động kinh doanh và cấp tín dụng. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, ứng dụng công nghệ có thể giúp tiết giảm chi phí, rút ngắn thời gian lập kế hoạch và chủ động hơn khi cơ hội đầu tư xuất hiện.

Cùng chung nhận định này, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải cho rằng, chặng đường tiếp theo không chỉ là tiếp tục nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế, mà còn phải chuyển hóa cơ hội thành khả năng huy động vốn thực chất, tạo nền tảng tài chính cho một chu kỳ tăng trưởng mới của nền kinh tế. Trong đó, đối với doanh nghiệp, trọng tâm là nâng chuẩn quản trị công ty, chất lượng báo cáo và công bố thông tin, qua đó tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư dài hạn.

Song song với việc nâng cấp chất lượng hàng hóa và hạ tầng, thị trường cũng cần phát triển cơ sở nhà đầu tư theo hướng cân bằng và chuyên nghiệp hơn. Trọng tâm là tăng vai trò của nhà đầu tư tổ chức, phát triển ngành quỹ và các định chế đầu tư chuyên nghiệp; đồng thời nâng cao kiến thức, năng lực quản trị rủi ro của nhà đầu tư cá nhân, khuyến khích đầu tư dài hạn và đầu tư thông qua quỹ.

Việc nâng hạng thị trường mở ra cơ hội thu hút dòng vốn, nhưng khả năng duy trì sức hấp dẫn phụ thuộc vào chất lượng vận hành thực chất. Khi các nhiệm vụ về chất lượng hoạt động thị trường và doanh nghiệp niêm yết, hiện đại hóa hạ tầng, phát triển cơ sở nhà đầu tư và giữ vững kỷ cương được triển khai đồng bộ, thị trường chứng khoán sẽ phát huy tốt hơn vai trò huy động và phân bổ vốn trung, dài hạn, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.