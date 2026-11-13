Mở rộng nguồn tuyển dụng, nâng chất lượng đăng kiểm viên đường sắt

Mở rộng nguồn nhân lực theo yêu cầu vị trí việc làm

Cục Đăng kiểm Việt Nam đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2025/TT-BXD để trình Bộ Xây dựng ban hành.

Trong quá trình lấy ý kiến góp ý dự thảo, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải cơ bản thống nhất với các quy định về trình độ chuyên môn, tập huấn, thực tập và công nhận đăng kiểm viên. Tuy nhiên, đơn vị đề nghị làm rõ tiêu chí "ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí làm việc".

Theo Cục Đăng kiểm, tiêu chí tuyển dụng đăng kiểm viên phương tiện đường sắt không giới hạn cứng ở các chuyên ngành đầu máy, toa xe truyền thống mà được xem xét mở rộng trên cơ sở thực tế (ảnh minh họa).

Theo Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải, phương tiện đường sắt hiện nay ngày càng ứng dụng nhiều công nghệ mới, có mức độ tích hợp cao giữa các lĩnh vực cơ khí, điện, điện tử, điều khiển và các hệ thống an toàn. Vì vậy, việc xác định chuyên ngành đào tạo cần có độ mở phù hợp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tế của từng vị trí công việc.

Bên cạnh đó, đơn vị đề xuất nghiên cứu bổ sung cơ chế duy trì, cập nhật năng lực chuyên môn trong thời hạn công nhận đăng kiểm viên, thay vì chỉ đánh giá lại khi hết thời hạn 5 năm. Các hình thức có thể xem xét gồm đào tạo, cập nhật nghiệp vụ định kỳ; đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ; kết quả kiểm tra, giám sát và việc cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ mới.

Tiếp thu, làm rõ ý kiến góp ý, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, trong bối cảnh phương tiện đường sắt ngày càng ứng dụng công nghệ hiện đại, việc sử dụng cụm từ "có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm" sẽ tạo điều kiện linh hoạt hơn trong lựa chọn nhân lực.

Theo đó, tiêu chí tuyển dụng không giới hạn cứng ở các chuyên ngành đầu máy, toa xe truyền thống mà được xem xét mở rộng trên cơ sở yêu cầu thực tế của vị trí việc làm. Việc xác định vị trí việc làm đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý do đơn vị sự nghiệp công lập quyết định theo quy định tại Nghị định số 232/2026/NĐ-CP.

Cách tiếp cận này góp phần mở rộng nguồn nhân lực có chuyên môn phù hợp, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ liên quan đến phương tiện đường sắt, đồng thời bảo đảm việc tuyển dụng gắn với yêu cầu thực tế của từng vị trí công tác.

Đăng kiểm viên phương tiện đường sắt thực hiện nghiệp vụ kiểm tra, chứng nhận hằng ngày và chịu sự giám sát thường xuyên theo quy trình nội bộ (ảnh minh họa).

Duy trì năng lực thông qua giám sát và tập huấn định kỳ

Đối với đề xuất bổ sung cơ chế duy trì, cập nhật năng lực chuyên môn trong thời hạn công nhận, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, theo Quyết định số 2267/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng, thủ tục công nhận, công nhận lại đăng kiểm viên đường sắt và đăng kiểm viên đường sắt bậc cao là thủ tục hành chính nội bộ do Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện.

Trong quá trình làm việc, đăng kiểm viên thực hiện nghiệp vụ kiểm tra, chứng nhận hằng ngày và chịu sự giám sát thường xuyên theo quy trình nội bộ. Do đó, việc duy trì năng lực chuyên môn đã được tích hợp trong quá trình thực thi công vụ cũng như các kỳ tập huấn nghiệp vụ định kỳ của cơ quan quản lý.

Cùng với đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện nhiệm vụ đánh giá các quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, tập huấn, thực tập và công nhận đăng kiểm viên theo quy định tại Thông tư số 33/2025/TT-BXD thời gian qua ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất giữ nguyên nhiệm vụ tổ chức tập huấn và thực hiện công tác này của Cục theo quy định hiện hành tại Thông tư số 33/2025/TT-BXD, nhằm bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ và kiểm soát tốt chất lượng đội ngũ đăng kiểm viên đường sắt.