Nguồn kết nạp tiếp tục được mở rộng trong học sinh, sinh viên, doanh nghiệp, đồng bào dân tộc thiểu số và người theo tôn giáo. Kết quả này thể hiện sự chủ động của các cấp ủy trong tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên sau kết nạp.

Chi bộ Hợp Thành 1, Đảng bộ xã Phú Bình, tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Đức Hưng, Trưởng xóm kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận xóm.

Đồng lòng ươm “hạt giống đỏ”

Năm 2026, trong bối cảnh toàn tỉnh tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác phát triển đảng viên vẫn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong xây dựng Đảng. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và nỗ lực của các cấp ủy, nhiệm vụ này đã hoàn thành trước kế hoạch, tạo dấu ấn rõ nét.

Tính đến hết tháng 10-2026, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 5.075 đảng viên mới, vượt 319 đảng viên, tương đương 6,71% chỉ tiêu được giao, về đích trước 2 tháng. Tỷ lệ kết nạp đạt 3,48% so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ, cao hơn mức tối thiểu 3% theo định hướng của Trung ương và mục tiêu 3,2% tỉnh đề ra.

Kết quả phát triển đảng viên được ghi nhận đồng đều trên toàn tỉnh, không chỉ tập trung ở những địa bàn có nguồn thuận lợi. Cả 94/94 đảng bộ trực thuộc được giao chỉ tiêu đều hoàn thành hoặc vượt kế hoạch.

Các đảng bộ thuộc lực lượng vũ trang, khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh cũng chủ động bồi dưỡng, kết nạp thêm 44 đảng viên. Kết quả này cho thấy công tác phát triển Đảng đã được các tổ chức đảng quan tâm triển khai thường xuyên, gắn với nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng và phát triển đội ngũ ở cơ sở.

Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, công tác phát triển đảng viên cũng đạt những chuyển biến tích cực. Đồng chí Hoàng Anh Đức, Bí thư Đảng ủy xã Sảng Mộc, cho biết: Năm 2026, Đảng bộ xã kết nạp 10 đảng viên, vượt 2 người so với chỉ tiêu được giao. Đảng viên mới chủ yếu là người dân tộc thiểu số, còn trẻ và có trình độ chuyên môn. Để đạt kết quả này, Đảng ủy tập trung phát hiện quần chúng ưu tú trong đội ngũ cán bộ xóm, trưởng các đoàn thể; phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ, phối hợp với cơ sở tuyên truyền, vận động và hướng dẫn quần chúng phấn đấu vào Đảng.

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Tân Cương về công tác phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp, hợp tác xã ngoài khu vực Nhà nước.

Tại xã Thần Sa, công tác tạo nguồn cũng được triển khai từ mỗi chi bộ. Đồng chí Lương Văn Thực, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã, chia sẻ: Đảng ủy giao các chi bộ nắm chắc tình hình quần chúng trên từng địa bàn, phát hiện những nhân tố tích cực qua công việc và các phong trào. Khi phát hiện nguồn, chi bộ tiếp tục giao nhiệm vụ, phân công đảng viên giúp đỡ, theo dõi quá trình phấn đấu. Qua đó, có cơ sở đánh giá quá trình rèn luyện của quần chúng trước khi giới thiệu kết nạp. Đến nay, xã Thần Sa đã kết nạp 16 đảng viên, vượt 14,3% kế hoạch năm 2026.

Bồi đắp sức mạnh từ cơ sở

Cùng với kết quả về số lượng, cơ cấu đảng viên mới trong năm 2026 có những chuyển biến tích cực, nhất là ở các nhóm đối tượng được tỉnh xác định là trọng tâm trong công tác phát triển Đảng.

Toàn tỉnh kết nạp 1.021 đảng viên là học sinh, sinh viên, gồm 540 học sinh THPT và 481 sinh viên, cao hơn gấp đôi mục tiêu 8-10% tỉnh đề ra. Trong khu vực doanh nghiệp và hợp tác xã, toàn tỉnh kết nạp 649 đảng viên, đạt 213% chỉ tiêu phát triển đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Trong đó, có 213 đảng viên thuộc doanh nghiệp nhà nước, 259 đảng viên thuộc doanh nghiệp ngoài nhà nước, 140 người lao động tại doanh nghiệp ngoài nhà nước được kết nạp thông qua tổ chức đảng ở khu dân cư và 37 đảng viên thuộc các hợp tác xã.

Tại Chi bộ Công ty CP Kết cấu và Xây dựng Tân Khánh, phường Phổ Yên, công tác tạo nguồn được chú trọng trong đội ngũ công nhân, người lao động. Đồng chí Phạm Thanh Bình, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty, cho biết: Chi bộ hiện có 8 đảng viên. Hằng năm, chúng tôi lựa chọn từ 1-2 quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, tham gia lớp nhận thức về Đảng. Công ty tạo điều kiện về thời gian, công việc để người lao động tham gia hoạt động của tổ chức đảng và phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Những đảng viên có năng lực, trách nhiệm cũng được xem xét giao đảm nhiệm các vị trí quản lý phù hợp.

Cấp ủy Chi bộ tổ dân phố 22, phường Phan Đình Phùng, bàn giải pháp phát triển đảng viên.

Đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục là nguồn kết nạp quan trọng của Đảng bộ tỉnh. Năm 2026, toàn tỉnh kết nạp 2.329 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 45,89% tổng số đảng viên mới, vượt 55,27% chỉ tiêu. Cùng với đó, có 54 đảng viên là người theo tôn giáo được kết nạp, vượt 125% chỉ tiêu.

Những kết quả trên phản ánh nỗ lực của các cấp ủy trong phát hiện, bồi dưỡng nguồn kết nạp ở nhiều lĩnh vực, địa bàn, trong đó có những nơi còn gặp khó khăn về nguồn.

Dù vậy, hoàn thành chỉ tiêu về số lượng mới là một phần của nhiệm vụ. Yêu cầu quan trọng hơn là mỗi đảng viên sau khi kết nạp tiếp tục được giáo dục, rèn luyện, giao nhiệm vụ và đánh giá thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ thực tế.

Việc hoàn thành chỉ tiêu trước 2 tháng, với tất cả các đảng bộ được giao kế hoạch đều hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu, là kết quả đáng ghi nhận của Đảng bộ tỉnh trong năm 2026.

Thời gian tới, bên cạnh duy trì và mở rộng nguồn kết nạp, các cấp ủy cần quan tâm nâng cao chất lượng từng đảng viên, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực còn thiếu tổ chức đảng và nguồn phát triển Đảng.

Khi mỗi đảng viên mới thực sự phát huy vai trò, trách nhiệm trong công việc và đời sống, kết quả phát triển Đảng mới trở thành động lực củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.