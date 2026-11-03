Mở rộng nguồn đào tạo giáo viên, rút ngắn thời gian bồi dưỡng nghiệp vụ

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Quy định mới góp phần chuẩn bị sớm nguồn giáo viên, nhất là đối với những môn học đang gặp khó khăn trong tuyển dụng như Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 91/2026/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư nhằm cụ thể hóa Luật Nhà giáo và Nghị định số 93/2026/NĐ-CP, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Thông tư số 91/2026/TT-BGDĐT thay thế các quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tại Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 5/4/2021.

Theo các quy định trước đây, đối tượng bồi dưỡng là người đã có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, Trung học cơ sở hoặc Trung học phổ thông. Vì vậy, sinh viên các ngành không phải sư phạm chỉ có thể tham gia chương trình bồi dưỡng sau khi tốt nghiệp đại học, kéo dài thời gian chuẩn bị để đủ điều kiện tham gia tuyển dụng giáo viên.

Thông tư mới mở rộng đối tượng bồi dưỡng, gồm người có bằng cao đẳng trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên thuộc ngành đào tạo phù hợp với các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Nghệ thuật, Ngoại ngữ cấp tiểu học, Tin học và Công nghệ, tiếng dân tộc thiểu số và có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Quy định này tạo điều kiện để sinh viên có thể chuẩn bị nghiệp vụ sư phạm ngay trong quá trình học chuyên ngành, qua đó rút ngắn thời gian để tham gia tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. Đây cũng là giải pháp nhằm mở rộng nguồn tuyển giáo viên đối với một số môn học đặc thù đang gặp khó khăn về nhân lực.

Thay vì hai chương trình riêng cho cấp tiểu học và cấp trung học như trước, Thông tư số 91 ban hành một chương trình bồi dưỡng có cấu trúc thống nhất, đồng thời cụ thể hóa kiến thức chuyên ngành và nội dung thực tập sư phạm phù hợp với từng cấp học.

Khối lượng chương trình được điều chỉnh còn 32 tín chỉ, thay cho 35 tín chỉ đối với cấp tiểu học và 34 tín chỉ đối với cấp Trung học cơ sở hoặc Trung học phổ thông theo quy định trước đây. Trong đó, chương trình mới gồm 12 tín chỉ kiến thức chung và 20 tín chỉ kiến thức chuyên ngành, thực tập sư phạm.

Thời gian bồi dưỡng tối thiểu 6 tháng và tối đa 18 tháng. Người học đang đi làm được tạo điều kiện kéo dài thời gian thực tập theo quy định.

Người học có thể đăng ký bồi dưỡng theo một hoặc nhiều cấp học nếu đáp ứng điều kiện; được xem xét công nhận, chuyển đổi kết quả học tập và miễn trừ học phần trên cơ sở đối sánh. Chứng chỉ được cấp theo cấp học.

Một điểm mới đáng chú ý của chương trình là cụ thể hóa chuẩn đầu ra và năng lực thực hành nghề nghiệp. Các chuẩn đầu ra gắn với chỉ số đánh giá, làm căn cứ để xây dựng đề cương học phần cũng như đánh giá kết quả bồi dưỡng.

Nội dung chương trình tập trung phát triển năng lực tổ chức dạy học và giáo dục; kiểm tra, đánh giá; tư vấn, hỗ trợ học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn và phát triển chuyên môn của giáo viên.

Đáng chú ý, học phần Sư phạm số và công nghệ dạy học được đưa vào khối kiến thức chung bắt buộc. Nội dung ứng dụng công nghệ được phát triển theo hướng giúp người học có khả năng thiết kế học liệu số, tổ chức dạy học và đánh giá trong môi trường số; bảo vệ dữ liệu, tôn trọng bản quyền; sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm và biết kiểm chứng thông tin.

Việc đưa năng lực sư phạm số vào chương trình bắt buộc nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục, khi giáo viên không chỉ cần biết sử dụng công nghệ mà còn phải có khả năng lựa chọn, tổ chức và khai thác các công cụ số phù hợp với mục tiêu dạy học.

Để bảo đảm hoạt động bồi dưỡng không bị gián đoạn và quyền lợi của người học, Thông tư cũng quy định điều khoản chuyển tiếp. Theo đó, các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên đã khai giảng trước ngày Thông tư số 91/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT.