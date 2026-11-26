Ảnh minh họa: Cục Hàng không Việt Nam

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, thị trường vận tải hàng không Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong lịch bay mùa đông 2026, thể hiện qua sự gia tăng về số lượng đường bay, tần suất khai thác và sự tham gia của các hãng hàng không trong nước, quốc tế.

Trung Quốc dẫn đầu về mức tăng tần suất bay quốc tế

Trong lịch bay mùa đông 2026, có tổng cộng 83 hãng hàng không tham gia khai thác các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Việt Nam, gồm 4 hãng hàng không Việt Nam và 79 hãng hàng không nước ngoài đến từ 31 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tổng tần suất khai thác quốc tế đạt 3.523 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 271 chuyến/tuần, tương đương 8,3% so với lịch bay mùa đông 2025.

Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam khai thác trên 117 đường bay đến 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 6 đường bay so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, 79 hãng hàng không nước ngoài khai thác các chuyến bay thường lệ đến Việt Nam trên 159 đường bay, tăng 16 đường bay.

Lịch bay mùa đông năm nay ghi nhận sự tham gia khai thác quốc tế của Sun PhuQuoc Airways với 18 đường bay đến 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, tần suất 126 chuyến bay khứ hồi/tuần. Việc có thêm hãng hàng không tham gia khai thác quốc tế góp phần đa dạng hóa nguồn cung, tăng lựa chọn cho hành khách và gia tăng cạnh tranh trên thị trường.

Xét theo từng thị trường quốc tế, Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu về tần suất khai thác với 625 chuyến bay khứ hồi/tuần, tiếp đến là Trung Quốc với 595 chuyến/tuần và Thái Lan với 343 chuyến/tuần.

Trung Quốc là thị trường ghi nhận mức tăng tần suất lớn nhất, với 60 chuyến bay khứ hồi/tuần và có thêm 3 hãng hàng không tham gia khai thác so với lịch bay mùa đông 2025.

Các thị trường Đông Nam Á như Singapore, Malaysia và Philippines cũng ghi nhận sự gia tăng về tần suất khai thác, lần lượt tăng 47, 34 và 32 chuyến bay khứ hồi/tuần so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường vận tải hàng không Việt Nam duy trì đà tăng trưởng trong lịch bay mùa đông 2026. Ảnh đươc hỗ trợ tạo bởi AI

Mạng bay nội địa mở rộng, Phú Quốc tăng kết nối quốc tế

Ở thị trường trong nước, 5 hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Vietravel Airlines, Pacific Airlines và Sun PhuQuoc Airways khai thác 50 đường bay nội địa với tổng tần suất 4.182 chuyến/tuần, tăng 202 chuyến/tuần và 2 đường bay so với lịch bay mùa đông 2025.

Trong đó, Vietjet Air dẫn đầu về tần suất khai thác với 1.930 chuyến/tuần, tiếp đến là Vietnam Airlines (bao gồm Vasco) với 1.877 chuyến/tuần. Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways cũng mở rộng hoạt động khai thác, với tần suất lần lượt đạt 175 và 116 chuyến/tuần.

Xét theo các cảng hàng không, Nội Bài và Tân Sơn Nhất tiếp tục là hai đầu mối có tần suất khai thác quốc tế và nội địa cao nhất cả nước.

Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, có 53 hãng hàng không tham gia khai thác quốc tế với tần suất 1.299 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 181 chuyến/tuần so với lịch bay mùa đông 2025.

Đối với thị trường nội địa, sân bay Nội Bài có 5 hãng hàng không khai thác 15 đường bay với tần suất 1.916 chuyến/tuần, tăng 85 chuyến/tuần so với cùng kỳ năm trước.

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, có 52 hãng hàng không khai thác quốc tế với tần suất 1.199 chuyến bay khứ hồi/tuần. Mạng bay nội địa gồm 19 đường bay với tần suất 2.727 chuyến/tuần.

Bên cạnh hai sân bay trên, các cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc tiếp tục duy trì hoạt động khai thác.

Riêng tại sân bay Phú Quốc, tần suất khai thác quốc tế đạt 276 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 79 chuyến/tuần so với lịch bay mùa đông 2025. Số đường bay quốc tế do các hãng hàng không Việt Nam khai thác tại sân bay này cũng tăng thêm 7 đường bay.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc mở rộng mạng đường bay và gia tăng tần suất khai thác trên cả thị trường quốc tế và nội địa góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, thu hút khách du lịch, hỗ trợ hoạt động đầu tư, thương mại, logistics và tăng khả năng kết nối giữa các địa phương.

Trần Trọng