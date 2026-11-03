Mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang: Kỳ vọng giải tỏa điểm nghẽn giao thông

Được tập trung triển khai trong thời gian qua, dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, phá dỡ, hạ giải các công trình trong phạm vi dự án vào cuối tháng 8-2026.

Ngõ 381 Nguyễn Khang sau khi mở rộng dự kiến có mặt cắt ngang 21,5m, kết nối từ phố Thành Thái ra đường Nguyễn Khang, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực. Ảnh: PV

Quy hoạch xác định, tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ có mặt cắt ngang 21,5m, tạo kết nối trực tiếp từ phố Thành Thái ra đường Nguyễn Khang, liên thông với cầu Yên Hòa bắc qua sông Tô Lịch. Hướng tuyến mới được kỳ vọng tăng cường liên kết giữa các trục Vành đai 2, Vành đai 2,5 và Vành đai 3, bổ sung năng lực lưu thông cho mạng lưới giao thông khu vực. Theo kế hoạch, công trình dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2026 và hoàn thành toàn bộ trong quý I-2027.

Việc cải tạo, mở rộng tuyến đường nhận được sự mong đợi của người dân, bởi những bất cập về hạ tầng và giao thông đã tồn tại trong nhiều năm.

Anh Đặng Tuấn Kiệt (phường Cầu Giấy) cho biết: "Mỗi khi mưa lớn, một số đoạn trong ngõ thường xảy ra ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại. Mặt đường xuống cấp cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của người dân. Tôi mong dự án sau khi hoàn thành sẽ cải thiện đồng bộ hạ tầng, nhất là hệ thống thoát nước, giúp việc đi lại thuận tiện hơn".

Trong khi đó, bà Lương Thị Hải (phường Cầu Giấy) quan tâm đến khả năng giảm áp lực giao thông sau khi tuyến đường được mở rộng: "Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện lưu thông khá đông trong khi mặt đường hạn chế khiến việc đi lại thường xuyên gặp khó khăn. Tôi kỳ vọng khi tuyến đường được mở rộng, kết nối với các trục giao thông xung quanh, tình trạng ùn tắc sẽ từng bước được cải thiện".

Mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang được kỳ vọng khắc phục bất cập hạ tầng, bổ sung hướng lưu thông và giảm áp lực giao thông tại khu vực phường Cầu Giấy. Ảnh: PV

Theo UBND phường Cầu Giấy, việc cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang không chỉ nhằm khắc phục tình trạng mặt đường xuống cấp mà còn giải quyết những bất cập trong tổ chức giao thông tồn tại trong thời gian dài. Khi đưa vào khai thác, mặt cắt đường được mở rộng sẽ tạo thêm không gian lưu thông, góp phần giảm áp lực cho các tuyến lân cận và rút ngắn thời gian di chuyển của người dân.

Từ một tuyến ngõ nhỏ hẹp, xuống cấp và thường xuyên ùn tắc, ngõ 381 Nguyễn Khang đang đứng trước cơ hội chuyển biến về hạ tầng và khả năng kết nối. Để công trình phát huy hiệu quả, yêu cầu đặt ra là bảo đảm chất lượng, tiến độ thi công và sự đồng bộ của các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống thoát nước và tổ chức giao thông tại các điểm đấu nối. Đây là những yếu tố quan trọng để tuyến đường phát huy vai trò kết nối, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn giao thông cục bộ và nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới giao thông khu vực.