Mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh trong trường học tại Quảng Trị

Các trường học ở Quảng Trị rất chú trọng việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh.

Việc đưa tiếng Anh vào dạy học đang được nhiều trường tiểu học ở tỉnh Quảng Trị cụ thể hóa bằng những tiết dạy gắn với thực tiễn. Cách làm này mở rộng cơ hội thực hành, đồng thời đòi hỏi giáo viên lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp để bảo đảm mục tiêu kiến thức của từng môn học.

Đổi mới giờ học Toán

Tại Trường Tiểu học Đồng Phú (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), chuyên đề “Dạy học Toán bằng tiếng Anh cho học sinh lớp 3 - Phát triển năng lực Toán học và năng lực giao tiếp tiếng Anh” được triển khai với tiết dạy minh họa bài “Bảng nhân 6 - Bảng chia 6” do cô giáo Lê Thị Trà My thực hiện.

Giáo viên Lê Thị Trà My tổ chức tiết dạy minh họa bài “Bảng nhân 6 – Bảng chia 6” bằng tiếng Anh cho học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Đồng Phú.

Bài học được tổ chức theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, kết hợp kiến thức Toán học với tiếng Anh và công nghệ số, trong đó Toán học vẫn giữ vai trò cốt lõi.

Trong tiết học, học sinh tham gia các hoạt động vận động theo nhạc, quan sát hình ảnh có hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), làm việc nhóm và thực hành trên Worksheet, iPad, Quizizz cùng các trò chơi tương tác. Từ vựng, câu hỏi và mẫu câu tiếng Anh đơn giản được lồng ghép vào từng hoạt động, giúp các em vừa củng cố kiến thức, vừa rèn luyện kỹ năng nghe, nói và trình bày bằng ngoại ngữ ở mức độ phù hợp.

Các nhóm học sinh cùng trao đổi, giải quyết nhiệm vụ học tập, rèn tư duy toán học và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức, học sinh được trực tiếp quan sát, suy nghĩ, thực hành, trao đổi và trình bày cách làm. Qua đó, các em có cơ hội củng cố bảng nhân 6, bảng chia 6, đồng thời phát triển tư duy và khả năng hợp tác.

Thông qua sinh hoạt chuyên môn, giáo viên cùng trao đổi kinh nghiệm về lựa chọn nội dung, ngôn ngữ, phương pháp và công nghệ phù hợp. Yêu cầu đặt ra là sử dụng tiếng Anh như công cụ hỗ trợ học Toán, không biến tiết học thành giờ tiếng Anh thuần túy.

Khơi hứng thú học tập

Trường Tiểu học Bắc Lý (phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) lựa chọn bài toán về phép trừ để tổ chức chuyên đề “Vận dụng tiếng Anh trong dạy học môn Toán lớp 2”.

Trong tiết dạy minh họa bài 12 “Bảng trừ (qua 10)” (tiết 2), cô Hoàng Thị Kim Cúc kết nối kiến thức Toán học với những từ vựng, câu lệnh tiếng Anh đơn giản, gần gũi. Các hoạt động được thiết kế nhằm tạo không khí học tập sinh động, khơi gợi sự tò mò và khuyến khích học sinh tích cực tham gia.

Giáo viên Trường Tiểu học Đồng Thuận tổ chức các hoạt động học tập, lồng ghép tiếng Anh vào bài học nhằm tạo hứng thú cho học sinh.

Tại buổi thảo luận, cán bộ quản lý và giáo viên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất định hướng vận dụng tiếng Anh phù hợp với lứa tuổi. Việc sử dụng ngôn ngữ ngắn gọn, kết hợp phương tiện trực quan, trò chơi và thực hành được chú trọng, đồng thời bảo đảm mục tiêu, yêu cầu cần đạt của môn Toán.

Cách tiếp cận này tạo thêm cơ hội để học sinh làm quen với ngoại ngữ ngay trong quá trình giải quyết nhiệm vụ học tập. Thông qua hoạt động thực hành và tương tác, các em từng bước hình thành sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh, đồng thời củng cố kiến thức môn học.

Học sinh tích cực trao đổi, thực hành tiếng Anh trong quá trình tiếp nhận và vận dụng kiến thức môn học.

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngần, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Lý cho rằng, dạy Toán bằng tiếng Anh tạo cơ hội để học sinh tiếp cận ngoại ngữ tự nhiên, vừa củng cố kiến thức môn học, vừa mở rộng vốn từ và rèn kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong học tập.

Rèn kỹ năng giao tiếp

Tại Trường Tiểu học Đức Ninh (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), việc lồng ghép tiếng Anh trong môn Toán được cụ thể hóa qua chuyên đề “Rèn luyện nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh qua dạy học môn Toán cho học sinh lớp 4”.

Trong tiết dạy minh họa bài “Làm quen với dãy số tự nhiên” (tiết 2) tại lớp 4.2, giáo viên Toán Hồ Thị Hồng Lê lồng ghép tiếng Anh vào các hoạt động học tập, khuyến khích học sinh trao đổi, đặt câu hỏi, nhận xét và diễn đạt suy nghĩ.

Cô Hồ Thị Hồng Lê hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Đức Ninh làm quen với dãy số tự nhiên, kết hợp rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

Cô Hồ Thị Hồng Lê chia sẻ: "Trong nhiều tiết dạy, tôi chủ động lồng ghép tiếng Anh vào, cách này tạo hứng thú cho học sinh. Tôi đã tận dụng kiến thức, vốn từ các em đã biết, kết hợp các câu lệnh tiếng Anh trong bài học để học sinh dễ tiếp thu, tích cực tham gia và nâng cao hiệu quả học tập".

Cách tổ chức linh hoạt, gần gũi góp phần tạo không khí học tập tích cực, giúp học sinh chủ động hơn trong quá trình tiếp nhận kiến thức. Việc sử dụng tiếng Anh gắn với nội dung Toán học cũng tạo điều kiện để các em thực hành ngoại ngữ trong ngữ cảnh cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ từ vựng riêng lẻ.

Học sinh tích cực trao đổi, đặt câu hỏi và trình bày ý kiến bằng tiếng Anh trong các hoạt động học Toán.

Sau tiết dạy, các thành viên tổ chuyên môn cùng phân tích, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất điều chỉnh nhằm tăng cơ hội để học sinh tư duy, giao tiếp và vận dụng kiến thức. Hoạt động này góp phần khuyến khích giáo viên tiếp tục đổi mới phương pháp, tìm kiếm những cách tổ chức dạy học phù hợp với đặc điểm học sinh tiểu học.

Gắn bài học với đời sống

Không chỉ ở môn Toán, tiếng Anh còn được vận dụng trong môn Tự nhiên và Xã hội tại Trường Tiểu học Đồng Sơn 2 (phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị).

Mở đầu tiết học của cô giáo Đỗ Hoàng Lê, học sinh chào hỏi bằng tiếng Anh và thể hiện bài rap về lương thực, thực phẩm. Hệ thống tranh ảnh, video minh họa cùng nhân vật Voi con được sử dụng để dẫn dắt các em khám phá nội dung bài học.

Học sinh hào hứng tham gia hoạt động trải nghiệm, khám phá nghề trồng trọt, chăn nuôi và những sản phẩm nông nghiệp quen thuộc ở địa phương.

Thông qua quan sát tranh, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi, học sinh nhận biết, phân loại các hoạt động sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, trồng và bảo vệ rừng, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Các em đồng thời tìm hiểu vai trò của sản xuất nông nghiệp trong việc cung cấp lương thực, thực phẩm, nguyên liệu, việc làm và thu nhập cho người dân.

Điểm nhấn của tiết học là việc vận dụng tiếng Anh qua những mẫu câu giao tiếp đơn giản như “What is this activity?” và “What is the product?”. Nhờ đó, học sinh vừa tiếp thu kiến thức môn Tự nhiên và Xã hội, vừa bước đầu sử dụng ngoại ngữ để trao đổi, trả lời và trình bày hiểu biết.

Học sinh Trường Tiểu học Đồng Sơn 2 vui vẻ với những giờ học đổi mới, đa dạng hoạt động trải nghiệm.

Hoạt động trải nghiệm với các chủ đề trồng trọt, chăn nuôi và đặc sản quê hương tiếp tục kết nối bài học với thực tế. Từ gian hàng nông sản mini đến hình ảnh vật nuôi và các món ăn truyền thống như bánh nậm, bánh lọc, học sinh có cơ hội giới thiệu sản phẩm, hợp tác và chia sẻ hiểu biết về quê hương. Bài học còn lồng ghép giáo dục ý thức trân trọng công sức người nông dân, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, rừng và môi trường sống. Thông điệp “Don’t Waste Food!” (Không lãng phí thức ăn) giúp các em liên hệ kiến thức với những hành động thiết thực hằng ngày.

Từ những đổi mới trong từng tiết học, các trường từng bước mở rộng môi trường thực hành ngoại ngữ, khuyến khích học sinh sử dụng tiếng Anh gắn với kiến thức và tình huống thực tế. Đây là hướng tiếp cận góp phần phát triển năng lực giao tiếp, tư duy và khả năng học tập chủ động, đồng thời tạo nền tảng để tăng cường sử dụng tiếng Anh trong nhà trường.