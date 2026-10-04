Mở rộng môi trường để học sinh sử dụng tiếng Anh

Những cách làm linh hoạt này giúp việc học ngoại ngữ gắn với thực tế, từng bước hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh trong trường học.

Tăng cơ hội thực hành

Tại Trường THPT Nguyễn Diêu (xã Tuy Phước Đông), việc tạo môi trường sử dụng tiếng Anh được triển khai từ đổi mới dạy học đến mở rộng cơ hội thực hành ngoài giờ chính khóa.

Trường THPT Nguyễn Diêu (xã Tuy Phước Đông) khuyến khích học sinh sử dụng tiếng Anh trong những tình huống đơn giản. Ảnh: Hồ Điểm

Theo cô Nguyễn Thị Thu Thủy - Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh, tổ chuyên môn duy trì sinh hoạt theo hướng nghiên cứu bài học, xây dựng chuyên đề phát triển năng lực giao tiếp và tư duy bằng tiếng Anh; chia sẻ phương pháp, học liệu và ứng dụng công nghệ.

Trong các tiết học, giáo viên tăng hoạt động giao tiếp, khuyến khích học sinh sử dụng tiếng Anh trong tình huống đơn giản; đa dạng hình thức đánh giá qua thuyết trình, dự án, sản phẩm học tập.

“Là một trường ở khu vực nông thôn, còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất, thiết bị và môi trường giao tiếp, chúng tôi xác định việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 là một quá trình lâu dài, cần thực hiện từng bước, phù hợp với điều kiện thực tế” - cô Thủy chia sẻ.

Thầy Đặng Tấn Anh - Hiệu trưởng nhà trường - cho hay, nhà trường tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất để Tổ Tiếng Anh triển khai hoạt động; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các tổ chuyên môn, tổ chức hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm song ngữ.

Ở bậc tiểu học, Trường Tiểu học Kon Dơng số 1 (xã Mang Yang) cũng chú trọng tạo cơ hội để học sinh tiếp xúc và thực hành tiếng Anh. Năm học 2026-2027, trường có 774 học sinh với 36 giáo viên. Cùng với các tiết học chính khóa, nhà trường tổ chức sinh hoạt, giao lưu, hội thi để học sinh rèn kỹ năng nghe, nói.

Theo cô Phạm Thị Tuyết - Hiệu trưởng nhà trường, các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, tạo cơ hội để học sinh sử dụng những câu giao tiếp đơn giản, hình thành phản xạ và hứng thú với tiếng Anh.

Mở rộng môi trường giao tiếp

Việc tạo môi trường sử dụng tiếng Anh đang được các trường cụ thể hóa bằng những cách làm khác nhau.

Tại Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Quy Nhơn), cô Huỳnh Thị Hương - Tổ phó chuyên môn Tổ Tiếng Anh - Nghệ thuật - Giáo dục thể chất, cho biết, nhà trường hướng đến mở rộng việc sử dụng tiếng Anh sang các hoạt động giáo dục và từng bước hỗ trợ dạy học một số nội dung ở môn Toán, Khoa học tự nhiên.

Theo cô Hương, việc này không phải biến các tiết học thành tiết tiếng Anh mà sử dụng ngoại ngữ như công cụ hỗ trợ học sinh tiếp cận kiến thức, giao tiếp học thuật. Do đó, việc triển khai cần phù hợp với năng lực giáo viên và học sinh.

Năm học này, Trường THCS Lương Thế Vinh dự kiến tổ chức chương trình văn nghệ “Our Amazing Stage”, tiếp tục duy trì CLB Tiếng Anh và chương trình phát thanh măng non song ngữ hằng tháng do Tổ Tiếng Anh phối hợp với Liên đội triển khai.

“Điều quan trọng là tạo cơ hội để học sinh từng bước chuyển từ học tiếng Anh sang sử dụng tiếng Anh để học" - cô Hương chia sẻ.

Ngày 20-8-2026, Sở GD&ĐT có Công văn số 5234/SGDĐT-GDTrH thông tin Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet (IOE) đến học sinh, khuyến khích các em tham gia nhằm tạo môi trường rèn luyện, thực hành tiếng Anh thường xuyên và ứng dụng công nghệ thông tin.

Từ đầu năm 2026, tại xã Đức Cơ, Đoàn xã phối hợp với Trường THPT Lê Hoàn duy trì lớp tiếng Anh miễn phí cho thiếu nhi làng Lung Prông vào chiều chủ nhật hằng tuần.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đức Cơ, học sinh cũng từng giới thiệu sách bằng 3 thứ tiếng Việt, Jrai và Anh trong hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2026.

Mô hình lớp học tiếng Anh cho thiếu nhi làng Lung Prông do Đoàn xã Đức Cơ phối hợp Trường THPT Lê Hoàn thực hiện. Ảnh: ĐVCC

Yêu cầu mở rộng môi trường sử dụng ngoại ngữ càng rõ hơn trong năm học 2026-2027. Ngày 17-8-2026, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, yêu cầu tăng cường dạy và học ngoại ngữ, ngôn ngữ các nước láng giềng phù hợp nhu cầu; từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học.

Theo Sở GD&ĐT, năm học 2025-2026, ngành đã triển khai nhiệm vụ tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045 và Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh.

Năm học 2026-2027, nhiệm vụ này tiếp tục được triển khai; các cơ sở giáo dục cụ thể hóa bằng những cách làm phù hợp, tạo thêm cơ hội để học sinh thực hành và sử dụng tiếng Anh trong môi trường học đường.