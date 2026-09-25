Mở rộng 'mặt trận' chống buôn lậu thuốc lá

Lực lượng Hải quan tổ chức cưỡng chế, buộc tiêu hủy gần 325.000 bao thuốc lá điếu giả mạo nhãn hiệu Esse Change 4mg (tháng 8/2026). Ảnh: Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Chặn từ nguồn hàng

Thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng được xác định là những nội dung cần tập trung tuyên truyền về tác hại đối với sức khỏe cộng đồng và những hệ lụy đối với xã hội.

Đây là một trong những yêu cầu được đặt ra tại Công văn 6081/BVHTTDL-PC ngày 22/9/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với thuốc lá trong tình hình mới.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý nhà nước được giao để chủ động đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ được yêu cầu tăng cường xây dựng, đăng tải, phát sóng tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về tác hại của thuốc lá, trong đó đặc biệt chú trọng thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Công tác tuyên truyền đồng thời phải hướng tới việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân không tham gia, không tiếp tay, không bao che cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá.

Khi phát hiện vi phạm, người dân được yêu cầu kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Yêu cầu này được đặt trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 9/6/2026 về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.

Công văn 6081 được ban hành nhằm góp phần triển khai chỉ thị này trong phạm vi lĩnh vực quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Siết trên môi trường mạng

Cùng với tuyên truyền, yêu cầu quản lý thông tin liên quan đến thuốc lá trên môi trường báo chí, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử được đặt ra khá cụ thể.

Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử được giao tham mưu hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá.

Các vụ việc vi phạm đã được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý theo quy định cũng được yêu cầu thông tin kịp thời, góp phần cảnh báo, răn đe và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Đồng thời, các đơn vị này phải chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong việc cung cấp, xác minh và xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu siết chặt việc mua bán, quảng cáo thuốc lá trên môi trường mạng. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, Công văn 6081 yêu cầu tăng cường quản lý, rà soát thông tin, nội dung quảng cáo, giới thiệu, mua bán thuốc lá trên môi trường báo chí, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi quản lý. Những nội dung vi phạm phải được kịp thời xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Như vậy, công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá được đặt cùng với yêu cầu kiểm soát thông tin liên quan đến sản phẩm trên các kênh truyền thông và môi trường điện tử. Đây cũng là một trong những nội dung được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tập trung thực hiện trong tình hình mới.

Tăng trách nhiệm người dân

Công tác tuyên truyền không chỉ nhằm cung cấp thông tin về tác hại của thuốc lá mà còn hướng tới thay đổi nhận thức và hành vi của người dân trước các hoạt động buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá.

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống buôn lậu thuốc lá của Đội QLTT số 9, Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai

Công văn 6081 yêu cầu vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân không tham gia, không tiếp tay, không bao che cho các hành vi vi phạm; đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm.

Song song với tuyên truyền, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng được yêu cầu tăng cường tại các cơ sở, địa điểm tập trung đông người, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và các địa điểm công cộng thuộc phạm vi quản lý.

Qua kiểm tra, các hành vi vi phạm phải được kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Tại các địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch được yêu cầu chủ động phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 và các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Vụ Pháp chế được giao chủ trì, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các sở trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, phòng, chống buôn lậu thuốc lá trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Từ tuyên truyền, kiểm tra, giám sát đến rà soát thông tin quảng cáo, giới thiệu, mua bán trên môi trường điện tử, các yêu cầu mới đang đặt công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá vào một phạm vi rộng hơn, với sự tham gia của cơ quan quản lý, cơ quan truyền thông và cộng đồng.