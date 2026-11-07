Mở rộng mạng lưới văn hóa áo dài tại Hải Phòng

Vẻ đẹp và giá trị văn hóa của áo dài có khả năng kết nối mọi người, không phân biệt tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp. (Ảnh: L.HƯỜNG)

Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam thành phố Hải Phòng. Sự kiện diễn ra tối qua (6/11) tại thành phố Hải Phòng với sự tham dự của đại diện Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam và các câu lạc bộ áo dài tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; đại diện lãnh đạo địa phương cùng đông đảo nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nhân, nghệ sĩ và công chúng yêu áo dài.

Trong khuôn khổ chương trình còn có Gala giao lưu với chủ đề “Lưu giữ-Kết nối-Lan tỏa văn hóa áo dài Việt Nam” với nhiều hoạt động nghệ thuật được tổ chức, trong đó có trình diễn các bộ sưu tập thời trang áo dài “Hương sắc Việt Nam”, áo dài thiếu nhi và các tiết mục ca múa nhạc mang đậm bản sắc, dấu ấn vùng đất Hải Phòng.

Đại diện Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam trao quyết định thành lập Liên chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam thành phố Hải Phòng. (Ảnh: L.HƯỜNG)

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam cho rằng việc gìn giữ văn hóa áo dài cần gắn với đời sống cộng đồng, tạo điều kiện để trang phục truyền thống được tiếp tục hiện diện, phát huy giá trị trong xã hội hiện đại.

Từ khi chính thức đi vào hoạt động tháng 8/2025, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam từng bước xây dựng tổ chức, mở rộng mạng lưới hội viên và triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Hiệp hội đã phát triển 4 Chi hội, 3 Liên chi hội, trong đó có 20 Chi hội trực thuộc, cùng 1 Chi hội tại Thái Lan.

Theo đại diện Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, việc xây dựng mạng lưới chi hội, liên chi hội tại các địa phương nằm trong định hướng lâu dài nhằm hình thành những cộng đồng thực hành văn hóa, nơi áo dài được tìm hiểu, sử dụng, sáng tạo, giới thiệu và trao truyền một cách tự nhiên.

Áo dài không chỉ gắn với sân khấu trình diễn hay lễ hội, mà còn hiện diện trong cuộc sống thường nhật của mọi phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: L.HƯỜNG)

Bà Trần Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Hải Phòng, đánh giá văn hóa áo dài tạo thêm không gian để phụ nữ tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Theo bà, các hoạt động lễ hội, trình diễn và trải nghiệm áo dài giúp phụ nữ giao lưu, chia sẻ, đồng thời tạo cơ hội để các thế hệ cùng tìm hiểu lịch sử, nghệ thuật và trang phục truyền thống. Qua đó, tình yêu áo dài có thể được nuôi dưỡng và lan tỏa trong gia đình, trường học và xã hội.

Được giao trọng trách Chủ tịch Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam thành phố Hải Phòng, nhà thiết kế Cao Thị Thu Vân cho biết đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm trong việc xây dựng một không gian văn hóa có hoạt động thực chất, lâu dài và mang dấu ấn riêng của thành phố.

Bà Cao Thị Thu Vân chia sẻ về những định hướng và việc làm cụ thể sẽ được triển khai. (Ảnh: L.HƯỜNG)

Theo bà Thu Vân, Hải Phòng có nhiều điều kiện để phát triển các hoạt động gắn với văn hóa áo dài, từ truyền thống văn hóa, đời sống đô thị, cộng đồng phụ nữ đến thế mạnh về du lịch và giao lưu quốc tế.

Liên Chi hội hướng tới quy tụ những người yêu áo dài, kết nối với các tổ chức phụ nữ, trường học, đơn vị văn hóa, nghệ thuật và du lịch; đồng thời tổ chức các hoạt động giới thiệu, trình diễn, triển lãm, giao lưu và trải nghiệm, đưa áo dài đến gần hơn với công chúng. Trong đó, việc kết nối nghệ nhân, nhà thiết kế với các cơ sở nghề thủ công sẽ là một mục tiêu quan trọng, nhằm tạo thêm sự liên kết giữa sáng tạo thời trang và giá trị văn hóa làng nghề.

Bên cạnh đó, Liên Chi hội sẽ tăng cường phối hợp các chi hội, liên chi hội trong cả nước và kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Mạng lưới này được kỳ vọng tạo ra những sáng kiến thiết thực, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần giới thiệu những nét riêng của từng địa phương trong bức tranh chung về văn hóa áo dài Việt Nam, quảng bá rộng rãi tới công chúng trong nước và quốc tế.