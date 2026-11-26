Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Hội Hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển. Dưới dự định hướng, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy và Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội đã tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng công tác văn kiện, nhân sự và hoàn thiện các thủ tục báo cáo cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026–2031 vào ngày 30/9/2026 tại Hà Nội.

Hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức Đại hội và kiện toàn nhân sự: Ban Chấp hành khóa VI (25 Ủy viên) và Ban Thường vụ (07 Ủy viên) được kiện toàn có cơ cấu hợp lý, kế thừa và quy tụ đại diện từ nhiều lĩnh vực then chốt (y tế, pháp luật, giáo dục, cựu sinh viên...).

Toàn cảnh Hội nghị.

Chủ động, nghiêm túc trong công tác xây dựng tổ chức và chấp hành chế độ báo cáo, quản lý nhà nước: Hội duy trì nề nếp sơ kết 06 tháng (19/6/2026), chủ động theo dõi địa bàn để tham mưu cho Liên hiệp, đồng thời hoàn thành đầy đủ, đúng hạn các yêu cầu quản lý nhà nước như kê khai trực tuyến Tổng điều tra kinh tế năm 2026 (theo yêu cầu của Cục Thống kê) và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu hội, quỹ lên hệ thống của Bộ Nội vụ (csdlhoiquy.moha.gov.vn).

Duy trì quan hệ phối hợp chặt chẽ trong nước và giữ gìn tình bạn hữu truyền thống: Hội phối hợp tốt với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam (qua các sự kiện như Tiệc Nobel ngày 17/11, Lễ hội Lucia...) và các cơ quan hữu quan (Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao...).

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú đề nghị tập trung triển khai các hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của Hội. Trong đó, chú trọng tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, giao lưu văn hóa, hội thảo, tọa đàm, chia sẻ thông tin về những lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển; tăng cường kết nối với các địa phương, cơ sở đào tạo, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia của hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú phát biểu kết luận Hội nghị.

Cùng với đó, Thứ trưởng lưu ý đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, mở rộng mạng lưới đối tác cá nhân và tổ chức, nghiên cứu thành lập chi hội mới tại TP Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của mạng lưới cựu lưu học sinh Việt Nam tại Thụy Điển trong việc kết nối, thúc đẩy các hoạt động hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Thứ trưởng cũng đề nghị quan tâm hơn nữa đến công tác thông tin, truyền thông, từng bước xây dựng các kênh thông tin và cơ sở dữ liệu chung phục vụ hoạt động của Hội; khuyến khích các thành viên chủ động đề xuất sáng kiến, đa dạng hóa hình thức hoạt động, huy động các nguồn lực trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội.

Nhấn mạnh tinh thần, trách nhiệm và sự gắn bó của các hội viên đối với Thụy Điển, Thứ trưởng mong muốn các thành viên của Hội tiếp tục phát huy thế mạnh, kinh nghiệm và các mối quan hệ hợp tác của mình, chung sức xây dựng Hội ngày càng phát triển, có nhiều hoạt động thực chất, qua đó góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển.