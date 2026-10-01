Mở rộng mạng lưới giáo dục ngoài công lập

Thầy và trò trường Tiểu học Lê Văn Tám trong một tiết học STEAM.

Tính đến tháng 9-2026, toàn tỉnh có 1 trường tiểu học ngoài công lập với 31 lớp, 1.011 học sinh; 81 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, gồm 5 trường mầm non và 76 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; có181 nhóm, lớp và 2.104 trẻ. Những con số này cho thấy khu vực ngoài công lập là một bộ phận của mạng lưới giáo dục, góp phần chia sẻ áp lực về trường lớp và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám, việc phát triển mô hình giáo dục ngoài công lập tạo thêm lựa chọn cho phụ huynh, đồng thời giúp nhà trường chủ động hơn trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, theo dõi sát quá trình học tập của từng học sinh. Thầy Nguyễn Việt Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám cho biết, hằng tháng nhà trường tổ chức khảo sát chất lượng học sinh nhằm đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức, kịp thời nhận diện những nội dung học sinh còn hạn chế để có giải pháp hỗ trợ. Kết quả khảo sát cũng là cơ sở để giáo viên điều chỉnh phương pháp, đổi mới cách tổ chức tiết học, tăng tính chủ động và khả năng sáng tạo của học sinh.

Không chỉ ở bậc tiểu học, giáo dục ngoài công lập đang có sự phát triển rõ hơn ở cấp học mầm non; đặc biệt là trẻ trong độ tuổi nhà trẻ. Tại xã Lâm Bình, nhóm trẻ Hoa Mai được thành lập từ năm 2017, đã đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ được nhiều phụ huynh tin tưởng. Chị Doãn Sao Linh, phụ trách nhóm trẻ Hoa Mai cho biết, phụ huynh lựa chọn gửi con tại nhóm trẻ không chỉ vì thuận tiện mà còn quan tâm đến chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và môi trường học tập. Vì vậy, nhóm luôn chú trọng bảo đảm an toàn cho trẻ, xây dựng chế độ sinh hoạt phù hợp với từng độ tuổi, đồng thời tổ chức các hoạt động vui chơi, trải nghiệm để trẻ phát triển toàn diện hơn.

Tuy nhiên, phát triển giáo dục ngoài công lập vẫn còn không ít khó khăn. Đối với giáo dục mầm non, một số nhóm trẻ có quy mô tuyển sinh chưa ổn định, phụ thuộc nhiều vào biến động dân cư và khả năng chi trả của phụ huynh. Qua rà soát, có cơ sở đã dừng hoạt động hoặc không tuyển được trẻ. Cùng với đó, việc tuyển dụng, duy trì đội ngũ giáo viên ở một số cơ sở cũng là vấn đề cần quan tâm, nhất là khi nguồn thu phụ thuộc vào số lượng trẻ.

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Phát triển giáo dục ngoài công lập là một trong những giải pháp huy động nguồn lực xã hội, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho người dân. Ngành sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở thực hiện đúng quy định, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục; đồng thời quan tâm triển khai các chính sách hỗ trợ để các cơ sở có thêm điều kiện ổn định và phát triển. Trong đó, Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND ngày 27/5/2026 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp, tạo thêm điều kiện để các cơ sở duy trì hoạt động.

Giáo dục ngoài công lập đang từng bước khẳng định vai trò trong mạng lưới giáo dục của tỉnh. Việc phát triển phù hợp với nhu cầu thực tế, đi đôi với nâng cao chất lượng và tăng cường quản lý sẽ góp phần tạo thêm lựa chọn cho người dân, đồng thời huy động hiệu quả hơn các nguồn lực xã hội đầu tư cho sự nghiệp giáo dục.