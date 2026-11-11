Mở rộng mạng lưới bảo vệ người tiêu dùng tại miền Trung - Tây Nguyên

Chiều 9/11/2026, tại thành phố Đà Nẵng, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng. Tham dự buổi lễ có ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương); bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hội bảo vệ người tiêu dùng các địa phương.

Công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng đại diện

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức công bố Quyết định số 3302/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng về việc cho phép Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng.

Theo quyết định, Văn phòng đại diện được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Quyết định số 39/QĐ-VICOPRO ngày 10/4/2026 của Ban Thường vụ Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam về việc thành lập Văn phòng đại diện và các quy định pháp luật có liên quan.

Văn phòng đại diện có địa chỉ tại Lô 2A, A10-2 Khu công viên Bắc Tượng Đài, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.

Ông Bùi Thanh Thủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng cho ông Lữ Bằng.

Ban Tổ chức đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam về việc bổ nhiệm ông Lữ Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội, giữ chức Trưởng Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng và ông Nguyễn Quang Lâm, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại thuộc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng, giữ chức Phó Trưởng Văn phòng đại diện.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lữ Bằng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Trưởng Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, bày tỏ sự trân trọng trước sự tín nhiệm của lãnh đạo Trung ương Hội, đồng thời xác định trách nhiệm của bản thân và tập thể Văn phòng trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

“Nhận thức rằng đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm mà bản thân tôi cùng tập thể Văn phòng đại diện Trung ương Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tại Đà Nẵng và miền Trung - Tây Nguyên cần phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để làm tròn trách nhiệm và nhiệm vụ của Văn phòng”, ông Lữ Bằng chia sẻ.

Tăng cường bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức của thị trường

Phát biểu tại Lễ ra mắt, ông Bùi Thanh Thủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, đề cập tới ý nghĩa của việc thành lập Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.

“Việc thành lập Văn phòng đại diện Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tại Đà Nẵng là một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trên chặng đường phát triển, mở rộng mạng lưới hoạt động của Hội nhằm thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn cả nước nói chung và tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng” - ông Bùi Thanh Thủy nhấn mạnh.

Ông Bùi Thanh Thủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, phát biểu giao nhiệm vụ cho Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.

Là trung tâm kinh tế, thương mại lớn của miền Trung, Đà Nẵng đang đối mặt với những thách thức về hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại và các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt trong thương mại điện tử. Trước thực tế đó, Trung ương Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam thành lập Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng nhằm tăng cường tiếp nhận phản ánh, tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho người tiêu dùng trong khu vực.

Để Văn phòng chính thức đi vào hoạt động, Trung ương Hội đã nhận được sự hỗ trợ của UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Công Thương và các cơ quan hữu quan trong quá trình hoàn thiện thủ tục. Ông Bùi Thanh Thủy mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới để Văn phòng triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ra mắt Văn phòng đại diện Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, ngày 9/11/2026.

Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, ông Bùi Thanh Thủy giao 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho lãnh đạo và cán bộ của Văn phòng đại diện Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tại Đà Nẵng.

Trước hết, Văn phòng cần kiện toàn bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm và kế hoạch hoạt động theo từng quý, từng năm, phù hợp với định hướng của Trung ương Hội và đặc thù địa phương.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua phối hợp với các cơ quan truyền thông, chính quyền địa phương, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ, đồng thời nâng cao trách nhiệm, đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặc biệt, công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại được xác định là nhiệm vụ cốt lõi. Văn phòng cần thiết lập các kênh tiếp nhận thông tin thông suốt, bảo đảm việc tư vấn, hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng với nhà sản xuất, phân phối được thực hiện nhanh chóng, khách quan, đúng pháp luật.

Tăng cường phối hợp với Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng tại Đà Nẵng, các tỉnh lân cận để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm.

Xây dựng mạng lưới doanh nghiệp tin cậy, khuyến khích doanh nghiệp phát triển văn hóa kinh doanh lành mạnh, thực hiện cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, coi đây là thước đo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, ông Bùi Thanh Thủy nhấn mạnh.