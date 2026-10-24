Mở rộng mạng bay nội địa, tăng kết nối vùng

Nhằm phát huy tối đa vai trò của vận tải hàng không đối với phát triển kinh tế - xã hội và du lịch, Cục Hàng không Việt Nam vừa đề nghị các hãng hàng không chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch khôi phục, duy trì và mở rộng mạng đường bay nội địa.

Các hãng hàng không xây dựng kế hoạch duy trì và phát triển mạng đường bay nội địa. Ảnh: VNA.

Đặc biệt đánh giá toàn diện mạng đường bay nội địa đang khai thác và các đường bay đã tạm dừng khai thác.

Nghiên cứu phương án khôi phục các đường bay có tiềm năng thị trường, nhu cầu đi lại, giao thương, du lịch và điều kiện khai thác phù hợp.

Đồng thời xem xét tăng tần suất khai thác trên các đường bay hiện hữu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển của nhân dân và du khách.

Chủ động nghiên cứu phát triển các đường bay mới kết nối trực tiếp giữa các địa phương, nhất là các đường bay kết nối giữa các trung tâm kinh tế, du lịch, các vùng kinh tế trọng điểm.

Qua đó góp phần tăng cường liên kết vùng, giảm thời gian và chi phí đi lại, giảm sự phụ thuộc vào việc nối chuyến qua các cảng hàng không đầu mối, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Các hãng hàng không chủ động phối hợp với doanh nghiệp cảng hàng không, đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để chuẩn bị các điều kiện cần thiết, từng bước nâng cao sản lượng vận chuyển, phát huy hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không.

Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp du lịch, lữ hành và đơn vị liên quan trong việc nghiên cứu, đánh giá nhu cầu thị trường, xây dựng các chương trình hợp tác xúc tiến, quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch,...

Nghiên cứu các cơ chế hợp tác, hỗ trợ phát triển đường bay phù hợp với quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không xây dựng kế hoạch chi tiết và gửi báo cáo trước ngày 10/11.

Báo cáo cần làm rõ danh mục các đường bay dự kiến triển khai, lộ trình thực hiện trong giai đoạn cuối năm 2026 và năm 2027.

Bên cạnh đó là phương án bố trí đội tàu bay cùng những đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và cơ chế phối hợp nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác lâu dài.