Tư vấn chính sách BHXH tại BHXH thành phố Huế.

Rà soát chủ hộ thuộc diện tham gia bắt buộc

Luật BHXH năm 2024 mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc đến chủ hộ kinh doanh theo lộ trình. Từ ngày 1/7/2025, quy định áp dụng với chủ hộ có đăng ký kinh doanh, nộp thuế theo phương pháp kê khai. Theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, từ ngày 1/1/2026, chủ hộ có đăng ký kinh doanh, kê khai doanh thu năm trên 1 tỷ đồng và thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải tham gia BHXH bắt buộc. Từ ngày 1/7/2029, lộ trình mở rộng đến các chủ hộ có đăng ký kinh doanh còn lại.

Ngay sau khi Nghị định số 158/2025/NĐ-CP có hiệu lực, BHXH thành phố Huế phối hợp với cơ quan thuế rà soát danh sách hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và gửi thông báo đến các chủ hộ thuộc diện tham gia. BHXH cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đối thoại trực tiếp để giải đáp thắc mắc về đối tượng, mức đóng và thủ tục đăng ký. Thông tin về chính sách cũng được chuyển đến người dân qua Hue-S, báo chí và hệ thống truyền thanh địa phương.

Theo báo cáo ngày 7/10/2026 của BHXH thành phố Huế, một nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV là tiếp tục rà soát dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp để phát triển người tham gia BHXH bắt buộc trong nhóm chủ hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng. Cùng với việc xác định đối tượng tham gia, cơ quan BHXH hướng dẫn các chủ hộ về thủ tục đăng ký, mức đóng và quyền lợi được hưởng.

Bà Bùi Thị Thu Lý, Phó Giám đốc BHXH thành phố Huế cho biết: Chủ hộ tham gia BHXH bắt buộc được hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí và tử tuất khi đáp ứng điều kiện theo quy định. Việc dành một phần thu nhập hằng tháng để đóng BHXH giúp chủ hộ từng bước tích lũy thời gian đóng để hưởng lương hưu sau này.

Vận động 752 chủ hộ tiếp tục đóng BHXH

Anh Nguyễn Văn Nam, chủ cửa hàng mua bán xe máy cũ tại phường Thuận Hóa chia sẻ: “Từ 1/1/2026, hộ kinh doanh của tôi chuyển qua hình thức thuế kê khai và tôi cũng được giải thích về việc đóng BHXH bắt buộc. Mức đóng cũng dễ tham gia trong điều kiện thu nhập hàng tháng. Vừa làm đúng quy định của Nhà nước, vừa để mai sau có lương hưu”.

Với chị Trân Thị Hòa, chủ cửa hàng tạp hóa ở phường Phú Bài, điều băn khoăn ban đầu là thủ tục đăng ký và cách đóng hàng tháng vì chị ít sử dụng công nghệ. Sau khi được cán bộ BHXH hướng dẫn, chị cho biết đã có thể tự đóng tại nhà và liên hệ cán bộ phụ trách khi gặp vướng mắc.

Theo báo cáo của BHXH thành phố Huế, 752 chủ hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng từng tham gia BHXH bắt buộc thuộc nhóm được vận động tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện trong quý IV/2026. BHXH thành phố giao các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia tiếp cận nhóm này để vận động tiếp tục đóng.

Theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, chủ hộ có doanh thu kê khai từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống có thể tham gia BHXH tự nguyện để tích lũy thời gian đóng và hưởng các chế độ thai sản, hưu trí, tử tuất khi đủ điều kiện. Với những người từng tham gia BHXH bắt buộc, việc được hướng dẫn cụ thể về thời gian đã đóng và phương thức tiếp tục tham gia giúp họ chủ động hơn trong kế hoạch tích lũy để hưởng lương hưu sau này.