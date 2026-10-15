Mở rộng lòng từ: Vợ nghèo nuôi chồng bị liệt

Ông Nguyễn Phước Triều (sinh năm 1957) bị tai biến

Chồng bà Lệ, ông Nguyễn Phước Triều (sinh năm 1957) bị tai biến dẫn đến bại liệt suốt 13 năm nay, hiện đang phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của vợ.

Con trai bà mất cách đây 5 năm, bỏ lại hai đứa cháu nội thơ dại. Hiện tại, bà Lệ đang một mình nuôi hai cháu học lớp 3 và lớp 1.

Bản thân bà Lệ tuổi đã cao, sức đã yếu, lại phải chăm sóc người chồng bệnh tật nằm một chỗ và nuôi nấng hai cháu nhỏ ăn học.

Hoàn cảnh gia đình hiện tại đã rơi vào kiệt quệ, túng quẫn, không còn khả năng xoay xở chi phí sinh hoạt, thuốc men trị bệnh cho chồng và lo cho hai cháu đến trường.

Gia đình bà Lệ đang rất cần sự hỗ trợ, sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm để vượt qua giai đoạn khó khăn, duy trì sự sống cho người chồng và tiếp bước cho các cháu nhỏ được cắp sách tới trường.

Mỗi sự chia sẻ, ủng hộ dù nhỏ bé của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm lúc này đều là nguồn động viên to lớn giúp gia đình bà Lệ có thêm nghị lực để bám trụ cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.