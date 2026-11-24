Em Đặng Minh Phúc

Em Phúc không may phải mang trong mình căn bệnh ung thư lưỡi giai đoạn 4. Hiện tại, em đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Ung Bướu - Cơ sở 2, TP.HCM. Suốt gần 1 năm qua, em đã phải kiên cường trải qua vô số đợt truyền hóa chất, xạ trị và những ca phẫu thuật đau đớn đến kiệt cùng về cả thể xác lẫn tinh thần.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi bi kịch liên tiếp đổ xuống gia đình nhỏ này. Cha của em, ông Đặng Minh Tuấn (sinh năm 1983) cũng phát hiện mắc bệnh ung thư tinh hoàn giai đoạn 1.

Mọi gánh nặng kinh tế của cả gia đình lúc này hoàn toàn đè nặng lên vai mẹ em Phúc, chị phải gồng mình đi làm thuê làm mướn, chạy vay từng bữa cơm qua ngày. Gia đình vốn thuộc diện khó khăn, không đất canh tác, không có thu nhập ổn định, nay lại có đến hai người mang án bệnh nan y.

Chi phí điều trị, thuốc men và duy trì sự sống cho em Phúc hiện tại lên đến 15 triệu đồng mỗi tháng, vượt xa hoàn toàn khả năng chi trả của gia đình. Sau thời gian dài điều trị, tài sản trong nhà đã khánh kiệt, anh em, chòm xóm cũng đã gom góp giúp đỡ nhưng chẳng thấm vào đâu. Gia đình hiện tại đã lâm vào đường cùng, không còn khả năng tiếp tục theo đuổi phác đồ điều trị của bệnh viện.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.