Mở rộng lòng từ: Hai mẹ con bị bệnh hiểm nghèo

Chị Đỗ Yên Bình (48 tuổi) và mẹ già 82 tuổi

Gia đình hiện gánh khoản nợ ngân hàng hơn 100 triệu đồng, không đủ khả năng thuê trọ và chi trả thuốc men dù đang cố gắng lo cho con trai út hoàn thành năm cuối đại học.

Sống trong cảnh không nhà nhưng không lúc nào bà ngoại và mẹ có ý định cho Quốc An nghỉ học. Khi đó, chị Yên Bình lại đi bán vé số, mẹ chị bán cháo trước nhà thuê, mỗi ngày kiếm hơn trăm ngàn đồng để ba người sinh sống.

Giờ đây, cả chị Yên Bình và mẹ chị đều mang nhiều bệnh tật. Mẹ chị Bình không còn sức khỏe để buôn bán, hàng loạt bệnh tật hiểm nghèo đã làm bà ngã gục. Chị Yên Bình thì chống gậy yếu ớt quanh quẩn trong nhà, vệ sinh cá nhân không tự chủ được thật xót xa.

Hiện nay, mỗi tháng, tiền trợ cấp xã hội không đủ trả tiền thuê nhà lấy đâu tiền thuốc men chữa trị. Con đường phía trước với ba người trong gia đình còn rất đỗi chông chênh.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.