Mở rộng lòng từ: Giúp em Hiệp bị ung thư

Em tên Nguyễn Thị Hồng Hiệp

Căn bệnh của em Hiệp đã kéo dài từ năm 2015, khi em chỉ mới là một đứa trẻ 10 tuổi. Em được phát hiện mắc căn bệnh hiểm nghèo ung thư phần mềm đùi trái (khối u ác tính).

Suốt nhiều năm qua, em đã phải trải qua 2 năm điều trị tích cực, mổ, hóa trị và xạ trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Đến tháng 1-2023, căn bệnh quái ác tái phát dữ dội. Đến ngày 31-3-2023, bác sĩ đã buộc phải thực hiện phẫu thuật cắt bỏ chân trái (tháo khớp háng) của em Hiệp để giữ lại mạng sống. Dù mất đi một phần cơ thể, em vẫn kiên cường trải qua thêm 30 toa thuốc hóa trị vì bệnh đã di căn qua phổi giai đoạn 4.

Đến nay, nỗi tuyệt vọng lại đè nặng lên vai người cha khi bác sĩ thông báo cơ thể em không còn đáp ứng được thuốc hóa trị thông thường, buộc phải chuyển sang điều trị bằng thuốc sinh học đặc trị. Thế nhưng loại thuốc sinh học này lại không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả. Chi phí điều trị sắp tới vô cùng tốn kém, vượt xa mức tưởng tượng của gia đình.

Đứng trước ranh giới mong manh của sự sống, em Hiệp vẫn đang khao khát được sống, được tiếp tục thở; nhưng nếu không có kinh phí để vào thuốc sinh học, hy vọng ấy buộc phải khép lại.

Gia đình thiết tha cầu xin sự thương xót, chung tay giúp đỡ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, để em Hiệp có cơ hội điều trị, tiếp tục sống…

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.