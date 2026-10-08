Mở rộng lòng từ: Giúp đỡ chị Thu bị bỏng nặng không tiền điều trị

Vụ việc đã được cơ quan chức năng tiếp nhận điều tra. Chị đang trải qua những cơn đau đớn và cần tiếp tục điều trị, sẽ phẫu thuật nhiều lần theo chỉ định của bác sĩ. Chi phí điều trị ngày càng tăng, trong khi gia đình đã vay mượn khắp nơi và hoàn toàn cạn kiệt khả năng tài chính.

Chị Nguyễn Thị Mộng Thu (sinh năm 1996) đang điều trị vì bị bỏng xăng nặng

Điều khiến lo lắng, đau lòng hơn cả là phía sau chị còn 2 con nhỏ, 11 tuổi và 6 tuổi, đang từng ngày mong mẹ vượt qua cơn nguy kịch để trở về nhà.

Gia đình tha thiết mong sự hỗ trợ hoặc kết nối của các nhà hảo tâm để chị Mộng Thu có thêm cơ hội được tiếp tục điều trị. Mỗi sự sẻ chia lúc này không chỉ giúp một người bệnh có thêm hy vọng mà còn giúp hai đứa trẻ giữ lại vòng tay của mẹ.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.