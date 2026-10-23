Mở rộng lòng từ: Con nhỏ mắc bệnh ung thư

Cháu Nguyễn Phạm Bảo Kiên mắc bệnh bạch cầu cấp

Anh Nguyễn Văn Trí (sinh 1994), chồng chị Phượng bị bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, hiện đang phải gồng mình điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trong khi đó, cháu Nguyễn Phạm Bảo Kiên (sinh 2021) lại mắc bệnh bạch cầu cấp lympho nguy cơ cao (ung thư máu).

Cháu đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Ung Bướu - Cơ sở 2, TP.HCM. Bác sĩ chỉ định cháu phải hóa trị lâu dài và xạ trị hàng tuần, với chi phí mỗi toa thuốc lên đến khoảng 6 triệu đồng.

Trước đây, anh Trí chạy xe ôm, thu nhập bấp bênh khoảng 6 triệu đồng/tháng, còn chị Phượng làm phụ bếp quán ăn được khoảng 5 triệu đồng/tháng; gom góp đồng lương ít ỏi, anh chị cũng chỉ đủ rau cháo nuôi con qua ngày.

Từ khi con ngã bệnh, rồi bệnh tình của chồng trở nặng, chị Phượng đã phải xin nghỉ việc hoàn toàn để một mình xoay xở, chăm sóc cho hai bố con tại hai bệnh viện khác nhau. Nguồn thu nhập duy nhất đã cắt đứt, kinh tế gia đình hoàn toàn sụp đổ.

Hiện tại, chị Phượng đã kiệt quệ, chỉ mong nhờ vào sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm để chị có điều kiện chi trả tiền thuốc men, viện phí và tiếp tục điều trị cho chồng, cho con.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.