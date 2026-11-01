Mở rộng lòng từ: Cháu Nhật Minh bị u tủy

Cháu Nhật Minh

Tai họa ập xuống gia đình nhỏ vào tháng 9-2024, khi cháu Nhật Minh đột nhiên bị yếu tay chân, cháu được khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 và bác sĩ phát hiện cháu có một khối u tủy. Cháu nhanh chóng được chỉ định phẫu thuật.

Tuy nhiên sau phẫu thuật, cháu Nhật Minh bị biến chứng liệt nửa người bên phải. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, đến tháng 10-2025, căn bệnh tái phát, khối u chạy khắp vùng cổ. Cháu Nhật Minh phải trải qua ca phẫu thuật lần thứ 2 và bác sĩ chẩn đoán u ác tính.

Cháu Nhật Minh được chuyển sang Bệnh viện Ung Bướu (Cơ sở 2, TP.HCM) để tiếp tục điều trị hóa trị, xạ trị và kéo dài cho đến nay.

Cháu Nhật Minh hiện tại hoàn toàn mất khả năng tự sinh hoạt, phải có người túc trực bên giường bệnh chăm sóc 24/24, chị Kim Cúc đã phải nghỉ việc. Thu nhập duy nhất của gia đình hoàn toàn không còn.

Để duy trì mạng sống cho con, chị Cúc đã phải vay mượn khắp nơi. Đến nay, số nợ đã chất chồng, không còn chỗ nào có thể bấu víu. Chị Cúc tha thiết mong được các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ để cháu Nhật Minh được tiếp tục điều trị, duy trì sự sống.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.