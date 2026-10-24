Mở rộng lòng từ: Cháu Kiệt bị bệnh hiểm nghèo

Cháu Tuấn Kiệt mắc u tăng sinh không xác định

Cháu Tuấn Kiệt phát bệnh và được Bệnh viện Nhi Đồng 1 chẩn đoán mắc u tăng sinh không xác định, không rõ tính chất vùng sau phổi. Sau đó, cháu được chuyển sang Bệnh viện Ung Bướu - Cơ sở 2, TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Cha mẹ cháu đã ly hôn từ tháng 10-2025. Mẹ cháu làm công nhân với đồng lương ít ỏi rồi bỏ đi làm ăn xa, bỏ lại con thơ cho ông bà ngoại chăm sóc. Ông bà ngoại cháu lại làm nông, sức khỏe yếu, thu nhập bấp bênh không ổn định.

Mỗi đợt hóa trị cho cháu Kiệt phải tốn hơn 5 triệu đồng, chưa tính tiền thuốc men nằm viện ngoài danh mục. Để duy trì sự sống cho cháu, gia đình đã vay mượn khắp nơi từ anh em đến hàng xóm với số tiền lên tới 100 triệu đồng.

Đến nay, gia đình đã hoàn toàn mất khả năng chi trả và không còn kinh phí để tiếp tục chặng đường điều trị gian truân phía trước.

Gia đình cầu mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ để cháu Tuấn Kiệt tiếp tục được điều trị, nối dài sự sống cho cháu, giúp một gia đình nghèo vơi đi nỗi tuyệt vọng.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.