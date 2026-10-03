Mở rộng lòng từ: Bán vé số mắc bệnh ung thư di căn

Chị tên là Huỳnh Thị Thanh Thúy mắc bệnh K vú trái đã di căn

Con trai chị Thúy thì đi làm thuê nay đây mai đó, cuộc sống của cả gia đình cứ thế lây lất qua ngày. Thế nhưng, tai họa ập xuống khi chị Thúy nhận kết quả mắc bệnh K vú trái đã di căn.

Hiện tại, chị đang phải nằm điều trị dài ngày tại Khoa Ngoại 5, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM (Cơ sở 2). Khối u ác tính đang tàn phá cơ thể chị từng ngày. Bác sĩ bảo nếu dừng điều trị, tính mạng chị Thúy sẽ bị đe dọa.

Mấy năm qua, bao nhiêu tiền bạc tích góp từ những tờ vé số đã tiêu tan hết theo những đợt xạ trị, truyền hóa chất đặc trị. Đến nay, gia đình chị Thúy đã hoàn toàn kiệt quệ, không còn vay mượn được ở đâu để đóng viện phí.

Đứng trước ranh giới sinh tử, chị Thúy không sợ chết, nhưng luôn thắt lòng khi nghĩ đến đứa cháu nội mồ côi không ai chăm sóc nếu mình ngã xuống.

“Tôi tha thiết xin các nhà hảo tâm dang tay cứu giúp, cho tôi một cơ hội sống tiếp để làm chỗ dựa cho cháu mình”, chị Thúy cầu khẩn.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.